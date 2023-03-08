Китай продолжит сотрудничать с Россией, пытаясь бросить вызов США, – американская разведка
Китай продолжит сотрудничать с РФ во многих сферах, несмотря на международное осуждение войны против Украины, поскольку стремится бросить вызов США.
Такую оценку сделали разведывательные органы США в отчете, связанном со слушаниями в Сенате по поводу мировых угроз безопасности государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Несмотря на глобальную критику российского вторжения в Украину, Китай будет поддерживать дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжить попытки бросить вызов Соединенным Штатам, даже если это ограничит общественную поддержку", – говорится в заявлении.
Директор национальной разведки Эврил Хейнс добавила, что Пекин, который все больше противоречит Вашингтону в перечисленных сферах, остается главным приоритетом ее государства в вопросе глобальных угроз.
Отвечая на вопрос, "(связи КНР и РФ) это временный брак по расчету или долгосрочный роман", она добавила, что отношения двух стран продолжают углубляться, охарактеризовав их как "роман". Тем не менее, отметила ограниченность развития этих связей.
"Есть определенные ограничения, которые мы увидим относительно того, куда они пойдут в этом партнерстве. Мы не наблюдаем их превращения в союзников таким образом, как в НАТО. Но, тем не менее, мы видим усиление (сотрудничества) в каждом секторе", – уточнила Хейнс.
По ее мнению, Коммунистическая партия Китая все больше убеждается, что желание президента Си Цзиньпина превратить КНР в мощное государство возможно реализовать "лишь за счет силы и влияния США". Однако, в американской разведке предполагают, что Пекин видит большую выгоду для себя от стабильных отношений.
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США повинні віддати Китаю Гаваї, щоб все добре було. Так Трампу і передайте.
Китай і Захід знаходяться в стані глибокої взаємної економічної залежності. Так що якщо при загостренні ситуації навколо Тайваню справа дійде до санкцій і контрсанкцій, то обидві сторони постраждають економічно.
у 2021 році Китай купив 53% всього його імпорту із західних країн. Але справа не тільки і не стільки в кількості, скільки в якості імпорту. Найбільше Китай залежить від Заходу в області високотехнологічної продукції, в першу чергу в області напівпровідників. Експортуючи мікрочіпи, Китай одночасно імпортує їх, причому в гігантських обсягах: у 2021 році вони були закуплені на 433 млрд дол. При цьому 68% були придбані на Заході.
У разі загострення конфлікту КНР буде найскладніше знайти заміну ************* чіпам, «так як машини для їх виробництва також надходять із Заходу на 76%. Однак в таких перспективних технологічних областях, як штучний інтелект, Big Data і швидкість роботи комп'ютерів, Китай, швидше за все, зіткнеться зі стійким відставанням. Це в кінцевому підсумку вплине на військовий потенціал Китаю і, ймовірно, на довгий час відстане від США.
1. Есть такая книга "Плохо сделано в Китае". Рекомендую почитать.
2. Зарплата опітного рабочего в Китае (єкономическая зона Гуандун) в 21 году біла около 1100 долларов.