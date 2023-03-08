Китай продолжит сотрудничать с Россией, пытаясь бросить вызов США, – американская разведка

Китай продолжит сотрудничать с РФ во многих сферах, несмотря на международное осуждение войны против Украины, поскольку стремится бросить вызов США.

Такую оценку сделали разведывательные органы США в отчете, связанном со слушаниями в Сенате по поводу мировых угроз безопасности государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Несмотря на глобальную критику российского вторжения в Украину, Китай будет поддерживать дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжить попытки бросить вызов Соединенным Штатам, даже если это ограничит общественную поддержку", – говорится в заявлении.

Директор национальной разведки Эврил Хейнс добавила, что Пекин, который все больше противоречит Вашингтону в перечисленных сферах, остается главным приоритетом ее государства в вопросе глобальных угроз.

Отвечая на вопрос, "(связи КНР и РФ) это временный брак по расчету или долгосрочный роман", она добавила, что отношения двух стран продолжают углубляться, охарактеризовав их как "роман". Тем не менее, отметила ограниченность развития этих связей.

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"Есть определенные ограничения, которые мы увидим относительно того, куда они пойдут в этом партнерстве. Мы не наблюдаем их превращения в союзников таким образом, как в НАТО. Но, тем не менее, мы видим усиление (сотрудничества) в каждом секторе", – уточнила Хейнс.

По ее мнению, Коммунистическая партия Китая все больше убеждается, что желание президента Си Цзиньпина превратить КНР в мощное государство возможно реализовать "лишь за счет силы и влияния США". Однако, в американской разведке предполагают, что Пекин видит большую выгоду для себя от стабильных отношений.

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