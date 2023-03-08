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Китай продолжит сотрудничать с Россией, пытаясь бросить вызов США, – американская разведка

путін,сі,цзіньпін

Китай продолжит сотрудничать с РФ во многих сферах, несмотря на международное осуждение войны против Украины, поскольку стремится бросить вызов США.

Такую оценку сделали разведывательные органы США в отчете, связанном со слушаниями в Сенате по поводу мировых угроз безопасности государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Несмотря на глобальную критику российского вторжения в Украину, Китай будет поддерживать дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжить попытки бросить вызов Соединенным Штатам, даже если это ограничит общественную поддержку", – говорится в заявлении.

Директор национальной разведки Эврил Хейнс добавила, что Пекин, который все больше противоречит Вашингтону в перечисленных сферах, остается главным приоритетом ее государства в вопросе глобальных угроз.

Отвечая на вопрос, "(связи КНР и РФ) это временный брак по расчету или долгосрочный роман", она добавила, что отношения двух стран продолжают углубляться, охарактеризовав их как "роман". Тем не менее, отметила ограниченность развития этих связей.

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"Есть определенные ограничения, которые мы увидим относительно того, куда они пойдут в этом партнерстве. Мы не наблюдаем их превращения в союзников таким образом, как в НАТО. Но, тем не менее, мы видим усиление (сотрудничества) в каждом секторе", – уточнила Хейнс.

По ее мнению, Коммунистическая партия Китая все больше убеждается, что желание президента Си Цзиньпина превратить КНР в мощное государство возможно реализовать "лишь за счет силы и влияния США". Однако, в американской разведке предполагают, что Пекин видит большую выгоду для себя от стабильных отношений.

Читайте также: МИД Китая о войне в Украине: Наступает критический момент. Либо начинается политическое урегулирование, либо будет больше масла в огонь

Автор: 

Китай (3045) разведка (4194) россия (96200) США (27156)


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Топ комментарии
+9
Це і без розвідки давно уже всім зрозуміло. Виводьте капітали і технології з Китаю вже, без зволікань і зайвих балачок.
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08.03.2023 23:10 Ответить
+3
Ну все.
США повинні віддати Китаю Гаваї, щоб все добре було. Так Трампу і передайте.
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08.03.2023 23:13 Ответить
+3
Співпрацювати з лузером , який фактично - все просрав , і котиться все далі в економічну дипломатичну і гуманітарну прірву , можуть тільки ідіоти . Або китайці .
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08.03.2023 23:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це і без розвідки давно уже всім зрозуміло. Виводьте капітали і технології з Китаю вже, без зволікань і зайвих балачок.
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08.03.2023 23:10 Ответить
Ну все.
США повинні віддати Китаю Гаваї, щоб все добре було. Так Трампу і передайте.
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08.03.2023 23:13 Ответить
Думаю, китайці і від Каліфорнії би не відмовилися...
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08.03.2023 23:17 Ответить
Китайська економіка не може обійтися без цілого переліку життєво важливих товарів із західних країн, а тому «в разі ескалації конфлікту Захід матиме значний потенціал для залякування» і не приречений на бездіяльність.
Китай і Захід знаходяться в стані глибокої взаємної економічної залежності. Так що якщо при загостренні ситуації навколо Тайваню справа дійде до санкцій і контрсанкцій, то обидві сторони постраждають економічно.

у 2021 році Китай купив 53% всього його імпорту із західних країн. Але справа не тільки і не стільки в кількості, скільки в якості імпорту. Найбільше Китай залежить від Заходу в області високотехнологічної продукції, в першу чергу в області напівпровідників. Експортуючи мікрочіпи, Китай одночасно імпортує їх, причому в гігантських обсягах: у 2021 році вони були закуплені на 433 млрд дол. При цьому 68% були придбані на Заході.

У разі загострення конфлікту КНР буде найскладніше знайти заміну ************* чіпам, «так як машини для їх виробництва також надходять із Заходу на 76%. Однак в таких перспективних технологічних областях, як штучний інтелект, Big Data і швидкість роботи комп'ютерів, Китай, швидше за все, зіткнеться зі стійким відставанням. Це в кінцевому підсумку вплине на військовий потенціал Китаю і, ймовірно, на довгий час відстане від США.
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08.03.2023 23:16 Ответить
Чим я тебе породив, тим я тебе і уб'ю.
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08.03.2023 23:21 Ответить
главное продавать свою продукцию кому они будут?
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09.03.2023 00:00 Ответить
Чомусь тільки всі забувають що буде з економікою західних країн і чи вони на цей крок погодяться.
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09.03.2023 00:59 Ответить
Фінансові витрати є найсерйознішою проблемою, що стоїть перед західними країнами. Військова промисловість дуже дорога. Збільшення оборонних бюджетів у країнах, економіка яких потерпає від інфляції, зниження темпів зростання і скорочення виробництва, відбувається або за рахунок скорочення видатків в інших секторах, що, безсумнівно, негативно позначається на рівні життя населення, або за рахунок кредитування і збільшення державного боргу.
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09.03.2023 01:59 Ответить
Там, де гладкий схудне, худий здохне. Поки Захід трошки збідніє, в Китаї мільйони китайців вимруть з голоду і зжеруть там комуняк
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09.03.2023 06:51 Ответить
Дешева робоча сила -- от вони туди и ринули . Неохота своім робочим платити 2000 т. дол. - коли китаєць зробе за 500 . -- та и підняли економіку Чаини .
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08.03.2023 23:16 Ответить
Нет.
1. Есть такая книга "Плохо сделано в Китае". Рекомендую почитать.
2. Зарплата опітного рабочего в Китае (єкономическая зона Гуандун) в 21 году біла около 1100 долларов.
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09.03.2023 00:00 Ответить
Коли заходили Мерседеси була зарплата 50 -200 дол. Експорт до США на 700 млд дол.
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09.03.2023 07:27 Ответить
ну блін китайози ескаліруют панімаіш...страх патірялі..
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08.03.2023 23:18 Ответить
Косоглазі та вузькоокі - дружба навєк.
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08.03.2023 23:18 Ответить
Співпрацювати з лузером , який фактично - все просрав , і котиться все далі в економічну дипломатичну і гуманітарну прірву , можуть тільки ідіоти . Або китайці .
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08.03.2023 23:20 Ответить
А ще Бацька всєя Белорашкі.
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09.03.2023 02:04 Ответить
***** готов раком стать, не бросит такого союзника.
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08.03.2023 23:29 Ответить
Точніше "союзничек" не кине *****. Якщо вже вчіпився ., то допоки не візьме своє(далекий схід, сибір) то точно не кине...
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09.03.2023 03:45 Ответить
Китай буде співпрацювати з північно-китайською провінцією...
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08.03.2023 23:37 Ответить
нечего было давать комунякам подымать экономику за счет западных денег
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09.03.2023 00:01 Ответить
Десь читала, що в Китаї там у самих жопа. Якась фігня з нерухомістю і непідтвердженими кредитами на неї. І в таких масштабах, що пісець вже підкрався близенько
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09.03.2023 00:29 Ответить
це щось на зразок іпотечної кризи, яка була в 2008-2009 роках, але набагато гірше для Китаю може бути. тобто роздуті кредити під забудови. забудов багато, на житло попит нижчий, ніж темпи будівництва тих забудов. а попит низький, бо в населення не така вже й велика платоспроможність через низькі доходи у китайців. до того ж будували якісь залізниці по кришам будинків, футуристичне майбутнє. тільки для понтів і показухи, як виявилось. оскільки тими залізницями мало хто дозволить собі кататись, економічно відбити їх невідомо коли вдасться, а кредити, взяті на їх будівництво потрібно повертати практично вже. недавно там збанкрутувала одна з найбільших китайських будівельних компаній з річним оборотом більш ніж 300 лярдів доларів. набрала кредитів і зараз немає чим їх гасити, а це десь в межах більше сотні лярдів доларів. а коли банкам не повертають кредити, то з часом банки теж почнуть лопатись, як бульбашки. і взагалі, в Китаї будівельна галузь становить чуть лі не 30% від їхнього ВВП, а це дуужее багато за економічними мірками, коли у країнах Заходу частка будівельної галузі в структурі економіки в межах 5-10 %. Американцям і Заходу якраз зараз самий слушний час валити китайську дуту економіку.
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09.03.2023 01:36 Ответить
Китайці можуть їсти: щурів, тарганів, змій, ящірок, скорпіонів то й "пісець" їм не страшний.... вони звикші "за чЛєніна, за партію" ....
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09.03.2023 02:06 Ответить
Підтримувати то буде, що він і робив і це не новина, а ось про військову підтримку навіть мови не іде. Бо США чітко дали зрозуміти китайозам, яку вони ціну за це заплатять, а ціна настільки висока, що вони не допомогли ху#лу, коли він тільки почав програвати, не домопоможуть і тоди, коли його вже добивають і ніхто не стане підставлятися за лузера, якому військова допомога вже як мертвому припарка
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09.03.2023 06:54 Ответить
 
 