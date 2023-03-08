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Украина получит от чешских волонтеров 15 мобильных комплексов ПВО Victor

К концу марта Украина получит 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor от чешского волонтерского проекта "Подарок Путину" (Drek pro Putina).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. До конца месяца они прибудут в Украину", - сообщили волонтеры.

Мобильный комплекс Victor - это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, которые используют боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Эффективная дальность которой составляет более двух километров. Victor оснащен дневным и ночным зенитным прицелом и прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Носителем комлекса является модифицированный внедорожник Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, что позволяет вести огонь непосредственно из автомобиля. Благодаря четырехлитровому двигателю и полноприводному механизму Victor позволяет быстро передвигаться даже в сложных условиях местности.

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Автор: 

ПВО (2836) Чехия (1742) волонтеры (2642)


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США и Нидерланды профинансировали производство 150 таких ЗПУ для Украины. Дронобойка с тепловизором.
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08.03.2023 23:39 Ответить
Респект. Головне б не припиняти. З з світу по нитці і буде Щастя. Каціпія має бути стерелізованою від шарІкових
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08.03.2023 23:54 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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08.03.2023 23:56 Ответить
И вот эта установка несмотря на простоту реально хороша против дронов в отличии от рашисткой поделки с установкой закрытой корабельной башни на мтлб. Здесь есть и обзор, и прицел, и ночной прицел зенитные и обычный прицел для стрельбы по наземным целям и возможность быстрого поворота. А там нет нифига. Да конечно башня там якобы прикрыта "броней", только это даже не противопульная, там 4-5 мм толщиной, так что чушь полная.
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09.03.2023 00:20 Ответить
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09.03.2023 00:22 Ответить
У кацапов броня защищает он мелких брызг
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09.03.2023 13:49 Ответить
ну в принципе да, на катере же заливает )
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09.03.2023 20:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YBDeyHw46QI ⚡НЕ БАХМУТ: Найбільш напружені точки - Лиманський та Куп'янський напрямки, - експерт СНЄГИРЬОВ - YouTube

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09.03.2023 00:36 Ответить
Дякуємо чеським волонтерам!
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09.03.2023 01:20 Ответить
 
 