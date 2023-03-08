Украина получит от чешских волонтеров 15 мобильных комплексов ПВО Victor

К концу марта Украина получит 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor от чешского волонтерского проекта "Подарок Путину" (Drek pro Putina).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. До конца месяца они прибудут в Украину", - сообщили волонтеры.

Мобильный комплекс Victor - это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, которые используют боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Эффективная дальность которой составляет более двух километров. Victor оснащен дневным и ночным зенитным прицелом и прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Носителем комлекса является модифицированный внедорожник Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, что позволяет вести огонь непосредственно из автомобиля. Благодаря четырехлитровому двигателю и полноприводному механизму Victor позволяет быстро передвигаться даже в сложных условиях местности.

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