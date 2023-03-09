Семьям погибших волонтеров выплачивают разовую помощь, - Лубинец

Семьям погибших волонтеров выплачивается единовременная денежная помощь в размере 500 прожиточных минимумов.

Об этом в Telegram сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"В случае гибели (смерти) волонтера во время оказания волонтерской помощи в районах АТО, ООС боевых действий и вооруженных конфликтов семьи погибшего (умершего), его родителям и иждивенцам выплачивается единовременная денежная помощь в размере 500 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении.

Для получения выплат нужно обратиться в межведомственную комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера, образованной Министерством по делам ветеранов Украины.

"Для получения единовременной денежной помощи члены семьи, родители и иждивенцы погибшего (умершего) представляют межведомственной комиссии заявление и документы:

- справка судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти или справка о характере полученных ранений;

- а также при необходимости свидетельства руководителя одного из подразделений Вооруженных Сил, других военных формирований, правоохранительных органов, органов государственной власти о предоставлении волонтером волонтерской помощи.

Также могут прилагаться другие документы, подтверждающие факт оказания волонтерской помощи в районах АТО, ООС, боевых действий и вооруженного конфликта", - пояснил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что помощь выплачивается не только членам семьи волонтера, но и иждивенцу, который не является его членом семьи. Выплата производится в соответствии с решением суда или нотариально заверенной сделки, что подтверждает факт нахождения соответствующего лица на содержании погибшего (умершего).

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