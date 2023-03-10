Норвегия совместно с США передаст Украине две системы ПВО NASAMS
Норвежские власти в сотрудничестве с США отправят Украине две системы противовоздушной обороны NASAMS.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу во время визита в Киев глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
"Украина очень нуждается в дополнительных средствах ПВО, и Норвегия поможет тем, что есть", - приводят его слова норвежские СМИ.
Норвегия также научит украинских военных использованию этой ПВО. Кроме того, министр напомнил, что ранее Осло помогало США с поставками американских систем NASAMS Украине.
В прошлом октябре сообщалось, что США передали Украине две системы NASAMS. Кроме того, Канада в ноябре объявила о выделении Украине военной помощи на сумму $500 млн., причем значительная часть этих средств пошла на закупки для Украины одной единицы NASAMS и ракет для нее.
В декабре стало известно, что США вместе с союзниками НАТО ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке о перемещении NASAMS в Украину. По словам гендиректора компании-производителя Raytheon Co. Грега Гейса, задача состоит в том, чтобы отправить системы ПВО Киеву в течение трех-шести месяцев, а затем США в течение следующих 24 месяцев будут отправить на Ближний Восток новые NASAMS.
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневренными аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Батарея предусматривает радиолокационную станцию, буксируемую пусковую установку с шестью контейнерами для ракет AMRAAM с дальностью до 40 км и командным пунктом управления. Комплекс разработали норвежская фирма Kongsberg Defence&Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.
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Інфа підтверджена фактом обстрілу нещодавно: жодної ракети Кінжал та С-300 перехоплено не було.
Тому дорогі партнери, дайти будь-ласка нам всі PATRIOT, що є, та заберіть усе інше