Оккупанты официально исключили Попасную Луганской области из списка населенных пунктов, город полностью разрушен, - ОВА

попасна

Весной 2022 года в результате постоянных обстрелов армии РФ и уличных боев город Попасная был разрушен.

Об этом сообщили в Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В так называемой "ЛНР" введены в действие "законы" "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "ЛНР" городских и муниципальных округов". В частности, образованы 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков нет Попасной.

В ОВА отметили, что ранее оккупанты рассказывали о нецелесообразности восстановления города. А сейчас свое решение закрепили на законодательном уровне. Окрестные населенные пункты бывшего района подчинили ближайшим городам.

Читайте также: Оккупанты закрывают города в Луганской области, жители не имеют доступа к больницам, связи и интернету, - Гайдай

це напевне саме те, про що мріяли жителі Попасної, які чекали руський мир..., вірили, що прийдуть "освободитєлі", спочатку "освободят", потім все відбудують, кожному роздадуть по кошику грошей й вони заживуть, "свободниє і багатиє"...
16.03.2023 09:33 Ответить
"Руськей мiр" в действии...надеюсь местные сепары довольны.
16.03.2023 09:49 Ответить
Жудь... стерти місто з карти світу - це форма "асвабаждєнія"? 🥺
16.03.2023 10:26 Ответить
арестовичу скажу и киму...а то порошенко не вкурсе..шо там с деакупацией?
16.03.2023 10:45 Ответить
 
 