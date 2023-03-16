Оккупанты официально исключили Попасную Луганской области из списка населенных пунктов, город полностью разрушен, - ОВА
Весной 2022 года в результате постоянных обстрелов армии РФ и уличных боев город Попасная был разрушен.
Об этом сообщили в Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В так называемой "ЛНР" введены в действие "законы" "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "ЛНР" городских и муниципальных округов". В частности, образованы 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков нет Попасной.
В ОВА отметили, что ранее оккупанты рассказывали о нецелесообразности восстановления города. А сейчас свое решение закрепили на законодательном уровне. Окрестные населенные пункты бывшего района подчинили ближайшим городам.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий16.03.2023 09:33 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Максим Пиховшек
показать весь комментарий16.03.2023 09:49 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Павло Мокрицький #527023
показать весь комментарий16.03.2023 10:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Денис Ахмедьянов #551445
показать весь комментарий16.03.2023 10:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль