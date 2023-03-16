Оккупанты официально исключили Попасную Луганской области из списка населенных пунктов, город полностью разрушен, - ОВА

Весной 2022 года в результате постоянных обстрелов армии РФ и уличных боев город Попасная был разрушен.

Об этом сообщили в Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В так называемой "ЛНР" введены в действие "законы" "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "ЛНР" городских и муниципальных округов". В частности, образованы 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков нет Попасной.

В ОВА отметили, что ранее оккупанты рассказывали о нецелесообразности восстановления города. А сейчас свое решение закрепили на законодательном уровне. Окрестные населенные пункты бывшего района подчинили ближайшим городам.

Читайте также: Оккупанты закрывают города в Луганской области, жители не имеют доступа к больницам, связи и интернету, - Гайдай