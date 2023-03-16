Студентов в России стали вызывать в военкоматы. ДОКУМЕНТ

Студентов последнего курса в России начали вызывать в военкоматы. Официальная причина – уточнение документов.

Фото повесток, полученных студентами, публикуют российские соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

В документах указано, что студенты должны иметь справку с места обучения.

Также студенты получают на сайтах вузов электронные оповещения о необходимости получить повестку. В уведомлении отмечено, что если студент не получит повестку в течение трех дней - военком обратится к правоохранителям.