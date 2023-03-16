Студентов в России стали вызывать в военкоматы. ДОКУМЕНТ
Студентов последнего курса в России начали вызывать в военкоматы. Официальная причина – уточнение документов.
Фото повесток, полученных студентами, публикуют российские соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.
В документах указано, что студенты должны иметь справку с места обучения.
Также студенты получают на сайтах вузов электронные оповещения о необходимости получить повестку. В уведомлении отмечено, что если студент не получит повестку в течение трех дней - военком обратится к правоохранителям.
Топ комментарии
+18 Kristobal Juan
показать весь комментарий16.03.2023 09:17 Ответить Ссылка
+16 Tema9
показать весь комментарий16.03.2023 09:21 Ответить Ссылка
+12 5 копійок
показать весь комментарий16.03.2023 09:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Баби єщьо наражают… від таджиків, китайців, монголів.