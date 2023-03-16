РУС
Студентов в России стали вызывать в военкоматы. ДОКУМЕНТ

Студентов последнего курса в России начали вызывать в военкоматы. Официальная причина – уточнение документов.

Фото повесток, полученных студентами, публикуют российские соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

В документах указано, что студенты должны иметь справку с места обучения.

Студентов в России стали вызывать в военкоматы 01

Студентов в России стали вызывать в военкоматы 02

Также студенты получают на сайтах вузов электронные оповещения о необходимости получить повестку. В уведомлении отмечено, что если студент не получит повестку в течение трех дней - военком обратится к правоохранителям.

Студентов в России стали вызывать в военкоматы 03

+18
Взрослое мясо мужского пола подошло к концу, теперь в ход пойдет молодняк и предсавители слабого пола.... Все по плану.
16.03.2023 09:17 Ответить
+16
Народилися при Ху..лу і здохнуть при Ху..лу.
16.03.2023 09:21 Ответить
+12
Давайте в м"ясорубку. Для чого ж вас ростила родіна-уродіна мать.
16.03.2023 09:17 Ответить
В Україні всіх студентів також викликають у військкомат для проходження але і уточнення даних. На днях проходив влк, там сотні молодих хлопчаків з коледжів і інститутів
16.03.2023 09:23 Ответить
18-27 тоже должны воевать, а то у нас рыбаки любят про обязанности рассказывать, а если все равны перед законом, то это их тоже касается
16.03.2023 09:26 Ответить
я должєн толька сваім радітєлям ( В. Зеленський)
16.03.2023 14:41 Ответить
А ти різницю бачиш? Ми свою землю захищаємо!
16.03.2023 09:27 Ответить
Людина не про патріотизм й захист пише, а про те, що це нормальний процес. Ніби до того студенти не ходили у воєнкомат. Це звичайний процес, й у них, й у нас, тому, немає чого у такого роду "новинах", шукати чогось надзвичайного. Так само мені не подобається, коли цензор пише, що у російських школах відновили НВП. То й шо? Я коли вчився, то у нас теж була воєнка, теж кидав гранати, стріляв й розбирав автомат. Ми агресори? )
16.03.2023 11:13 Ответить
А я пишу саме про "мотивацію" Бо нам нема куди подіться - змушені це робить А кацапи? Я сам - колишній "кадровий", але прекрасно розумію, що військова служба "з-зід палиці" - "варварство" Однак це "вимушене варварство" І нас до цього змушують божевільні сусіди А що штовхає на це варварство відносно інших, їх? Не про "нормальний процес" він пише А про "какая разница"! Проводить паралель між нами та росіянами!
16.03.2023 12:39 Ответить
ви мене до зе-стада не причислюйте. Какая разніца-це не моя тема. Просто не потрібно висасувати з пальця сенсації. Роздають повістки студентам у багатьох країнах бувшого ссср, десь рідше, десь частіше. Якщо у москалів почали роздавати повістки масово студентам, то це не значить, що їх скорона убой в бахмут. Вони дивляться на свій потенційний резерв. А цензор подає це так, що в росії кінчаються солдати і вже призивають чуть не гітлерюгенд
16.03.2023 14:34 Ответить
Я ні докого тебе не "причисляю" Ти сам своїми недолугими коментарями це зробив! Про "резерв" він мені розказує! Колишньому "кадровому" Я й без тебе знаю що йде облік майбутнього резерву І облік цей стосується оцінки здоров"я та придатності до служби з урахуванням спеціальності студента Щоб знать - кого на яку військову підготовку направлять Будівельників та "дорожників" - у сапери Автомобілістів - до автомобільних військ Математиків - у артилеристи І так далі....
16.03.2023 14:52 Ответить
- нєту свєтлава мамєнта в жизні маскаля-студєнта...
16.03.2023 09:19 Ответить
Старі пердуни в кремлі хочуть загеноцидити власних холопів.
Баби єщьо наражают… від таджиків, китайців, монголів.
16.03.2023 09:20 Ответить
Поколєніє "Х"..
16.03.2023 09:27 Ответить
Нету большей награды в жизни чем возможность умереть за ***** (с) Юрий Вяземский
16.03.2023 09:23 Ответить
У нас в 2022 році дуже багато вступило в магістратуру тих, кому за 30. А дехто навіть поступив на 1 курс стаціонару з розрахунку на випадок якщо війна буде тривати довго
16.03.2023 10:14 Ответить
16.03.2023 10:22 Ответить
В Московії розумних не потрібно, головне - померти за дупу Пуйла
16.03.2023 10:29 Ответить
 
 