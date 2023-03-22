РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12495 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
588 1

В течение 22 марта россияне обстреляли 4 громады Сумщины, - ОВА

сумщина,чернігівщина

В течение дня россияне совершили обстрелы территории 4 громад: Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Эсманской.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Сумская ОВА.

В сообщении отмечается: "Краснопольская громада: враг совершил сброс с БПЛА взрывного устройства (типа ВОГ).

- Юнаковская громада: по территории громады россияне били из минометов – 7 прилетов.

- Эсманская громада: тоже был совершен минометный обстрел – 2 прилета.

Читайте также: Последствия вражеских обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж

- Белопольская громада: россияне на территорию громады сбросили 11 мин.

Без потерь и разрушений среди мирного населения области.

По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничье Сумщины контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено".

Автор: 

обстрел (26928) Сумская область (3008)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сволочи недоразвитые.
показать весь комментарий
22.03.2023 22:18 Ответить
 
 