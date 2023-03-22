В течение 22 марта россияне обстреляли 4 громады Сумщины, - ОВА
В течение дня россияне совершили обстрелы территории 4 громад: Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Эсманской.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Сумская ОВА.
В сообщении отмечается: "Краснопольская громада: враг совершил сброс с БПЛА взрывного устройства (типа ВОГ).
- Юнаковская громада: по территории громады россияне били из минометов – 7 прилетов.
- Эсманская громада: тоже был совершен минометный обстрел – 2 прилета.
- Белопольская громада: россияне на территорию громады сбросили 11 мин.
Без потерь и разрушений среди мирного населения области.
По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничье Сумщины контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено".
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