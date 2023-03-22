В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США

Первый постоянный гарнизон армии США в Польше начал действовать в городе Познань. Его задача состоит в инфраструктурном обеспечении всех дислоцированных в стране американских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в гарнизоне будут нести службу около 13 военных и 140 гражданских сотрудников. Гарнизон в Познани стал восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных Сил США в Европе.

На сегодняшний день в Польше дислоцировано около 11 тысяч военных США. Большинство из них перемещаются по ротации между разными американскими военными базами.

О том, что в Польше будут размещены "находящиеся там на постоянной основе первые подразделения армии США на восточном фланге НАТО", в Белом доме объявили в июне 2022 года.

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