РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12447 посетителей онлайн
Новости
3 136 8

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США

сша,польща

Первый постоянный гарнизон армии США в Польше начал действовать в городе Познань. Его задача состоит в инфраструктурном обеспечении всех дислоцированных в стране американских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в гарнизоне будут нести службу около 13 военных и 140 гражданских сотрудников. Гарнизон в Познани стал восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных Сил США в Европе.

На сегодняшний день в Польше дислоцировано около 11 тысяч военных США. Большинство из них перемещаются по ротации между разными американскими военными базами.

О том, что в Польше будут размещены "находящиеся там на постоянной основе первые подразделения армии США на восточном фланге НАТО", в Белом доме объявили в июне 2022 года.

Читайте также: Польша построит военную базу у границы с Калининградской областью РФ

Автор: 

Польша (8403) США (26422)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один "великий" геостратег обосрался окончательно. Удивляет одно. Как удалось так обделаться человеку, у которого для этого есть специальный чемодан и специально обученные люди для его обслуживания?
показать весь комментарий
22.03.2023 22:58 Ответить
У нього видно була призначена долею місія добити ссср.
показать весь комментарий
22.03.2023 23:09 Ответить
Похоже на это. Нам когда-то рассказывали про Брежневский застой, как основную причину упадка и краха совка. И это правда большей мерой. Так Леня правил 18 лет, а ***** царюет на московии уже без малого 23 года.
показать весь комментарий
22.03.2023 23:16 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2023 23:00 Ответить
І це добре.

НАТО в кожну хату
показать весь комментарий
22.03.2023 23:11 Ответить
Хату в НАТО.
показать весь комментарий
22.03.2023 23:43 Ответить
А ведь они могли бы разместиться и где-нибудь в Харькове или Донецке. Но 31 год назад мудрый нарид проголосовал за секретаря сцк кпу((.
показать весь комментарий
22.03.2023 23:23 Ответить
Этот же мудрый народ потом упоенно слушал сказочников "нет НАТЕ" и еще три раза наступал на те-же самые грабли. А ведь истина убийственно проста - "Мы живем именно так, как проголосовали".
показать весь комментарий
22.03.2023 23:44 Ответить
 
 