Громкий взрыв прогремел в Мелитополе. ВИДЕО

В Мелитополе Запорожской области сегодня утром прогремел громкий взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Громкий взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Уточняем детали", - написал он.

В сети опубликована видеозапись, на которой виден сожженный автомобиль.

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