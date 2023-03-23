Громкий взрыв прогремел в Мелитополе. ВИДЕО
В Мелитополе Запорожской области сегодня утром прогремел громкий взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Громкий взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Уточняем детали", - написал он.
В сети опубликована видеозапись, на которой виден сожженный автомобиль.
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Nataliia Mykhailova #463829
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