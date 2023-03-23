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Громкий взрыв прогремел в Мелитополе. ВИДЕО

вибух

В Мелитополе Запорожской области сегодня утром прогремел громкий взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Громкий взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Уточняем детали", - написал он.

В сети опубликована видеозапись, на которой виден сожженный автомобиль.

Смотрите: К движению сопротивления "Желтая лента" присоединились десятки активистов из Мелитополя.. ФОТОрепортаж

взрыв (6727) Мелитополь (613) Запорожская область (3048) Федоров Иван (464)


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ЗСУ знову грає у "морський бій" 😂
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23.03.2023 07:17 Ответить
Це салют на честь оголошення Мелітополя столицею Запоріжжя. Присутні відразу відправилися на концерт Кобзона.
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23.03.2023 07:28 Ответить
Знову кацапи і колаборанти палити у заборонениї місцях. Який "срусский мир", то такі і порядки, така і безпека.
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23.03.2023 08:51 Ответить
Ніколи не паліть, сидючі на бочці з бензином, - люди можуть подумити, що Ви погано виховані
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23.03.2023 08:56 Ответить
Кабздон неочікавано завітав до своїх прихильників.
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23.03.2023 09:38 Ответить
ДСНСки так жваво гасять вогонь
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23.03.2023 09:52 Ответить
 
 