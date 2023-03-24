Украина рассчитывает собрать в этом году 45 млн тонн урожая, - Шмыгаль
В этом году Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием – планируется собрать 45 млн тонн зерновых и зернобобовых.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Украине продолжается вторая посевная кампания в условиях военного положения. Помогаем нашим аграриям снова успешно ее провести. По предварительным оценкам, ожидаем 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых. Урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн тонн", - сообщил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что внутреннее потребление составляет около 5 млн т. Следовательно, отметил Шмыгаль, как и в прошлом году, Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием.
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Ключові слова - « Плануе» та « Збирается».
Планувати та збиратися - це одне.
Це « побажання та надії».
А що буде у реаліті-покаже час.
Так що не треба видавати « бажане» за « здійснено».
орандону...
Тобі вірю, бо ти із Соросом в засосах, а ось факіну чи лисій пірамідці, ні.
Хто пам'ять змив, як дощик акварельку?
Все менше рук, що вміють сіять хліб.
Все більше рук, що тягнуть все до пельки.
(Ліна Костенко.)
отже, фокін із чиєюсь претензією до себе не справився...
не вирощує і досі врожаї в2.5 рази вищі, не виснажує родючі грунти...хай йому там спочивається..
всім вистачає, із-за цих грунтів і цих хліборобів і ведеться вся оця боротьба навколо..
16млн т пшениці україна вирощувала іще в часи брежнєва-щербицького...
є український мільярд, тоді писали...це коли 16млн т перевести в пуди...тоді люди цще знали про пуди...люди давні, десь, як сорос...
Голод нам точно не загрожує - пару областей спроможні Україну нагодувати та іще і залишиться , а от сільському господарству вцілому не просто хреново , а ****@ць підбирається потихеньку ((
Ну і принагідно нагадую про маленьку відмінність між 2021 та 2023м роками. Яку - здогадайтесь самі.
А це - мільйони доларів виторгу і, що важливіше - центр тяжіння інвестицій.
Навіть якщо для цього Одеса має стати вільним портом.