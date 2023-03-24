Украина рассчитывает собрать в этом году 45 млн тонн урожая, - Шмыгаль

В этом году Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием – планируется собрать 45 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине продолжается вторая посевная кампания в условиях военного положения. Помогаем нашим аграриям снова успешно ее провести. По предварительным оценкам, ожидаем 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых. Урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн тонн", - сообщил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что внутреннее потребление составляет около 5 млн т. Следовательно, отметил Шмыгаль, как и в прошлом году, Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием.