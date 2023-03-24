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Новости Война
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Украина рассчитывает собрать в этом году 45 млн тонн урожая, - Шмыгаль

земля,украина,киев,весна,шаромова,сельское,хозяйство,сх

В этом году Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием – планируется собрать 45 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине продолжается вторая посевная кампания в условиях военного положения. Помогаем нашим аграриям снова успешно ее провести. По предварительным оценкам, ожидаем 45 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых. Урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн тонн", - сообщил Шмыгаль.

Читайте: Украина начала уже вторую посевную за время войны, - Шмыгаль

Он подчеркнул, что внутреннее потребление составляет около 5 млн т. Следовательно, отметил Шмыгаль, как и в прошлом году, Украина будет полностью обеспечена зерном и продовольствием.

зерно (1070) урожай (210) Шмыгаль Денис (2682)


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Топ комментарии
+5
Який відсоток з цього урожаю "щедрою рукою" пан преЗЕдент подарує африканським ледацюгам, поки збіднілі через війну українці змушені платити дедалі більше за свій же хліб та інші продукти харчування?
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24.03.2023 21:19
+2
а ти б все продав на корню
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24.03.2023 21:12
+2
Україна буде з зерном….
Ключові слова - « Плануе» та « Збирается».

Планувати та збиратися - це одне.
Це « побажання та надії».

А що буде у реаліті-покаже час.

Так що не треба видавати « бажане» за « здійснено».
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24.03.2023 23:42
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Правила форума Совет форумчан
Україна буде з зерном….
Ключові слова - « Плануе» та « Збирается».

Планувати та збиратися - це одне.
Це « побажання та надії».

А що буде у реаліті-покаже час.

Так що не треба видавати « бажане» за « здійснено».
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24.03.2023 23:42 Ответить
Чекаю, коли буде: зібрали з Московії 45млрд...
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24.03.2023 21:11 Ответить
а ти б все продав на корню
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24.03.2023 21:12 Ответить
Куда,юару-проститутке не хватает...
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24.03.2023 21:12 Ответить
Бла-бла від ''зєлєпузіків''
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24.03.2023 21:16 Ответить
Да вы любого спросите! Где любой?.. Вот он!
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25.03.2023 07:42 Ответить
Який відсоток з цього урожаю "щедрою рукою" пан преЗЕдент подарує африканським ледацюгам, поки збіднілі через війну українці змушені платити дедалі більше за свій же хліб та інші продукти харчування?
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24.03.2023 21:19 Ответить
Удобрения поставляются с востока бесплатно
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24.03.2023 21:23 Ответить
аммиакопровод с востока хотят задействовать
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24.03.2023 22:27 Ответить
Добре ,земля у нас родюча.А скільки БПЛА за рік повномасштабної війни виготовив державний концерн "Укроборонпром" ? Я розумію зараз скажуть це секрет.
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24.03.2023 21:37 Ответить
Вот же при совках в моде было это---ещё не сажали сеяли, а уже считают сколько закосят! Частушка в те годы была такая. ,,Мы не сеем и не пашем, а валяем дурака---с колокольни куем машем, разганяем облака!,,
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24.03.2023 21:58 Ответить
45 це оцінка реального...в багатші на урожай роки було і 60
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24.03.2023 22:25 Ответить
тема широкая, не для форума такого. Довольно давно лет 30 назад эксперты независимые Запада просчитывали урожай средний по Украине при передовых технологиях, технике и семенах новейших реально 100мил т в год. При использовании всей практически пахотной землм и до 140-150 мил т. Это реально. И тогда же в 1992 г произошло одно событие, забытое тщательно. К нам приехал сволочь, падла, враг всех славян и мирового пролетариата Сорос. И Фокину премеру тогдашнему на расширенном заседании правительства сказал, что через 20-40 лет в мире будет две валюты---пшеница и пресная вода. И уехал. В другие страны. Кстати, проверить легко мной сказаное. Фокин спустя годы это рассказал в интервью Гордону. В архиве есть этих передач интервью всех вообще. Всё что мы делали эти полных 32 года не укладывается в голову даже рехнутому по справке настоящей с дурки. К сожалению именно так и во всём. Ну вот и расплата пришла. И не всё еще мы выплатили, не всё.
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24.03.2023 22:49 Ответить
Кстати, проверить легко мной сказаное. Фокин спустя годы это рассказал в интервью Горандону...
Тобі вірю, бо ти із Соросом в засосах, а ось факіну чи лисій пірамідці, ні.
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24.03.2023 23:26 Ответить
Стёб сам люблю. Но речь то не о Соросе была, а о земле и урожаях на ней. Это наш изначальный трамплин, с которого мы не разу не прыгнули, а ныряем всё время. На глубину.
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24.03.2023 23:55 Ответить
Куди йдемо? Який лишаєм слід?
Хто пам'ять змив, як дощик акварельку?
Все менше рук, що вміють сіять хліб.
Все більше рук, що тягнуть все до пельки.
(Ліна Костенко.)
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25.03.2023 02:51 Ответить
сорос в боргу перед україною...
отже, фокін із чиєюсь претензією до себе не справився...
не вирощує і досі врожаї в2.5 рази вищі, не виснажує родючі грунти...хай йому там спочивається..
всім вистачає, із-за цих грунтів і цих хліборобів і ведеться вся оця боротьба навколо..
16млн т пшениці україна вирощувала іще в часи брежнєва-щербицького...
є український мільярд, тоді писали...це коли 16млн т перевести в пуди...тоді люди цще знали про пуди...люди давні, десь, як сорос...
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25.03.2023 00:22 Ответить
Вы дрочите на данные из 90 годов, когда все кричали о перенаселении. Сегодняшняя реальность совсем другая. Глобально население в мире стареет и сокращается. Планка в 12 лярдов не будет взята, все пересматривается.
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25.03.2023 01:02 Ответить
і нахіба ти такий нарваний? Чим тебе так дістав допис Бориса?
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26.03.2023 12:38 Ответить
у багатші було більше ніж 90 ; лепет Шмигаля - це не оцінка , а з пальця висмоктано бо урожай це не тільки площа , а і опади , температурний режим , добрива , посівматеріал і т. д. ; якщо з погодою Бог знає що буде , то з добривами повна засада при їхній ціні - у порівнянні з 2021 зросли у вартості втричі , а зерно на закупці на сьогодні удвічі стало дешевшим аніж було два роки тому ; про осінні минулорічні закупівельні ціни взагалі помовчу ((
Голод нам точно не загрожує - пару областей спроможні Україну нагодувати та іще і залишиться , а от сільському господарству вцілому не просто хреново , а ****@ць підбирається потихеньку ((
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24.03.2023 23:48 Ответить
Урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2021 році становив 84 млн тонн, а ту мріють про писані вилами по воді 45 млн.
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25.03.2023 01:28 Ответить
Будь який майбутній врожай - писаний по воді. Для цього є відповідні фінансові інструменти.
Ну і принагідно нагадую про маленьку відмінність між 2021 та 2023м роками. Яку - здогадайтесь самі.
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25.03.2023 03:23 Ответить
Це ви в штатах можете про війну у нас забути.
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25.03.2023 03:53 Ответить
Це з міндобривами по 50 000 грн. за тону від зелених виродків?
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24.03.2023 23:39 Ответить
Господи! Коли вже ці вангування закінчаться. "Курчат по осені рахують"!!!!
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24.03.2023 23:47 Ответить
Я гребу.
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25.03.2023 01:44 Ответить
Одним із найважливіших рішень після війни має бути заснування Чорноморської Товарної Біржи. Бо зараз торгівля ф'ючерсами на зерно чорноморського басейну відбувається на Чікагській Товарній Біржі (CME.)
А це - мільйони доларів виторгу і, що важливіше - центр тяжіння інвестицій.
Навіть якщо для цього Одеса має стати вільним портом.
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25.03.2023 03:20 Ответить
...треба саджати більш сонячних косточек. Ибо зерен кави, теж престижно!
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25.03.2023 05:44 Ответить
Все в Божих руках. Посіяли не значить то зібрали. Коли Господь гнівається, меч, голод та морова язва ідуть поряд
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25.03.2023 10:07 Ответить
 
 