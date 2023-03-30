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Новости Война
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено)

тривога

Днем 30 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту воздушных тревог.

По всей Украине объявляли воздушную тревогу 01

Тревога оказалась непродолжительной. По состоянию на 13.50 ее отменили во всех регионах, кроме Луганской области и Автономной республики Крым.

По всей Украине объявляли воздушную тревогу 02

Автор: 

воздушная тревога (772)


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Топ комментарии
+4
Відбій уже
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30.03.2023 13:43
+2
Виліт МіГ-31к на території рф з аеродрому Саваслейка.
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30.03.2023 13:42
+1
Как уже ****** этот микуй
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30.03.2023 13:37
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Как уже ****** этот микуй
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30.03.2023 13:37 Ответить
Знову беларусь?
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30.03.2023 13:40 Ответить
Виліт МіГ-31к на території рф з аеродрому Саваслейка.
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30.03.2023 13:42 Ответить
Відбій уже
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30.03.2023 13:43 Ответить
13:34 відбій. 13:35 тривога. Зараз знов відбій. Вони там знущаються?
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30.03.2023 13:54 Ответить
ім скучно
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30.03.2023 14:02 Ответить
На рекорд Гиннесса работают)
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30.03.2023 14:11 Ответить
А может это повод вату в Лавре разогнать?
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30.03.2023 15:56 Ответить
 
 