По всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Днем 30 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту воздушных тревог.

Тревога оказалась непродолжительной. По состоянию на 13.50 ее отменили во всех регионах, кроме Луганской области и Автономной республики Крым.