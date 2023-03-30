С 1 апреля продавать все рецептурные лекарства будут по электронному рецепту
С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
"Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", - говорится в сообщении.
Как отмечают, все то лекарство, которое и раньше подлежало отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.
В перечень рецептурных лекарств входят:
- антибиотики;
- противосудорожные средства;
- гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
- препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
- некоторые антигельминтные препараты;
- некоторые антигистаминные средства;
- кроворазжижающие препараты;
- антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
- стероидные лекарственные средства;
- некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.
КАК УЗНАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОНКРЕТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО РЕЦЕПТУРНЫМ?
О том, нуждается ли конкретное лекарственное средство рецепта для его покупки, можно из его инструкции. Найти инструкцию нужного препарата вы можете, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины
В ведомстве отметили, что преимуществом е-рецепта является то, что в отличие от бумажного рецепта вам не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать дистанционно.
Повторный электронный рецепт на лекарства можно будет получить дистанционно, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или если вам нужно продолжить курс лечения.
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пакращення вже
сьогодніз 1 квітня
А якщо не лох то і після 1 квітні купиш ті антибіотики.
У Верховній Раді розглядають законопроєкт №6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період". Він скасовує нинішній Господарський кодекс і зобов'язує фермерські господарства впродовж п'яти років перетворитися на товариства або припинити діяльність.
Жертвами покращення як завжди стають прості громадяни.
Сімейні лікарі в ступорі.
Короною коли болів досить тяжко ,йшов до чергового лікаря. Спробуйте ,якщо потрібно ,теє черга ,але необовїязково чекать сімейного лікаря 20 днів.
А можливо три години у живій черзі до чергового висидиш- а потім час прийому хворих скінчиться.
Ми не можемо бути на пів шишечки в цивілізованому світі. Або ми там ,або ні
1 Ще із часів СРСР у аптеках більшість ліків можна було придбати без рецептів( до речі аптеки ще тоді були аптеками, там по рецептам готували ліки) і НІЯКОЇ катастрофи для популяції не виникало. І 30 років незалежної України нічого не змінили. Тут бац- щоби замилити очі ЕС( яке поставило завдання реформувати суди і правоохоронців), приймають "хощ щонебудь" не бажаючи зайнятися головним.
2. Не можна просто заборонити, не створивши умови задля доступу до системи охорони здоров'я. Коли тобі потрібно раз на рік виписани рецепт- це одно, а коли мені для покійного батька і покійної мами потрібно було купувати більше 20 видів рецептурних ліуків на місяць- то зовсім інше.( тепер приблизно таку ж кількість для себе).
Якщо поставити за мету отримати рецепти, то скільки часу у місяць піде на вирішення до цього досить простої задачі?
Супрун не міністр із 2019- року. Тепер твої хазяї зробили наріду "полегшення", що би із 1 квітня в чергах за рецептами помирали!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 рок
Зуб даєш, що із 1 квітня антибіотики без рецепту?
так що приїжджай
До лікаря потрапити занадно складно...черга,запис,особливо гастроентеролог....це дефіцитний взагалі лікар.Ну не вмирать же?
Починаю читать - не святі горшки ліплять..
Якщо своєчасно почати приймати ліки,то гарантоване видужання.
І це стосується серцево-судинної системи,опорно-рухової - це головне.
Лікарям наше здоров"я по барабану....