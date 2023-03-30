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С 1 апреля продавать все рецептурные лекарства будут по электронному рецепту

электронный,рецепт

С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", - говорится в сообщении.

Как отмечают, все то лекарство, которое и раньше подлежало отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.

В перечень рецептурных лекарств входят:

  • антибиотики;
  • противосудорожные средства;
  • гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
  • препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
  • некоторые антигельминтные препараты;
  • некоторые антигистаминные средства;
  • кроворазжижающие препараты;
  • антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
  • стероидные лекарственные средства;
  • некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

КАК УЗНАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОНКРЕТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО РЕЦЕПТУРНЫМ?

О том, нуждается ли конкретное лекарственное средство рецепта для его покупки, можно из его инструкции. Найти инструкцию нужного препарата вы можете, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины

В ведомстве отметили, что преимуществом е-рецепта является то, что в отличие от бумажного рецепта вам не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать дистанционно.

Повторный электронный рецепт на лекарства можно будет получить дистанционно, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или если вам нужно продолжить курс лечения.

Автор: 

лекарства (1222) Минздрав (4898) рецепт (40)


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Топ комментарии
+18
ще треба щоб йод вата за електронним рецептом, і черги кілометрові до лікарів , і писарів які будуть стукати по клаві ці рецепти набрати цілу армію...
пакращення вже сьогодні з 1 квітня
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30.03.2023 15:16
+14
Во ідоти... Антибіотики, протисудомні, серцеві, від тиску... Придурки, я вже місяць не можу дотелефонуватись до сімейного, бо вона собі за кордон поїхала. Йти в поліклініку вже проблемно, а тому того самого електронного рецепта на звичайні ліки від тиску і серцеві нема. При потребі, йшов в аптеку і брав, що треба. А тепер як людям в екстренних ситуаціях рятуватись, дебіли? До сімейного буває, за днів 3-5 черга була. А тепер?! Місяцями чекати, поки лікар той рецепт дасть? Мало того, страшно собі уявити, які ж то черги тепер в аптеках будуть! То комп завис, то інтернету нема, то провізору пальці по клавіатурі не попадають, той код по кілька разів вводить.. А якщо електрики чи мобільного нема, тоді як, придурки? Та війна ж! Та й навіть якщо то все буде на одного клієнта аптекару по хвилин 5, не менше, треба. Ну і нахрена, питається, ідіотам сьогодні нема чим зайнятись?
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30.03.2023 15:26
+13
Зесуки зовсім ******? За звичайним фенігідіном та аспірином тепер доведеться стирчати у черзі до лікаря, суки?
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30.03.2023 15:21
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ще треба щоб йод вата за електронним рецептом, і черги кілометрові до лікарів , і писарів які будуть стукати по клаві ці рецепти набрати цілу армію...
пакращення вже сьогодні з 1 квітня
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30.03.2023 15:16 Ответить
мда ... https://youtu.be/-33axW6KpG0 зелений наркоманській дибілізм, окозамилювання що видається як "реформи", "поступ до Європи" процвітає !!! нажаль ...
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30.03.2023 15:21 Ответить
ДЭБИЛЫ,ХРЕНОВЫ !!!! вы бы медицину поднимали,а они сволочи заморочки для народа ищут !!!!!!!!
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30.03.2023 17:06 Ответить
Порібно за все дякувати 73%, котрим ,,А какая разница?".
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30.03.2023 18:52 Ответить
Ніякий рецептів не потрібно, поки діє військовий стан лікарські препарати відпускаються без рецептів, почитай Закон від 18 жовтня 2022 року. № 2679-IX
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30.03.2023 19:19 Ответить
Ти впевнений, що ця новина- фейк? Що із 1 квітня не будуть вимагати рецепт на антибіотики?
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30.03.2023 20:10 Ответить
якщо ти лох то тобі не продадуть антибіотики ні завтра, ні 1 квітня.
А якщо не лох то і після 1 квітні купиш ті антибіотики.
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30.03.2023 21:16 Ответить
Не хотілося, що би тобі щоденно була потрібна такаж кількість ліків, як мені, навіть якщо ти не лох.
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30.03.2023 21:36 Ответить
За таких умов, рецепти будуть купляти, ще копієчка до копієчки крадуцьким і ляшкам.
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30.03.2023 15:20 Ответить
А що це таке?
У Верховній Раді розглядають законопроєкт №6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період". Він скасовує нинішній Господарський кодекс і зобов'язує фермерські господарства впродовж п'яти років перетворитися на товариства або припинити діяльність.
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30.03.2023 15:20 Ответить
Зесуки зовсім ******? За звичайним фенігідіном та аспірином тепер доведеться стирчати у черзі до лікаря, суки?
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30.03.2023 15:21 Ответить
Війна між МОЗ і провізоро-фармацевтичною мафією досягла апогею.
Жертвами покращення як завжди стають прості громадяни.
Сімейні лікарі в ступорі.
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30.03.2023 15:21 Ответить
Чому війна? Завдяки цим правилам Тігіпко і Радуцький зможуть ще підняти ціни в мережах аптек. Відтепер конкурентів із елетронної торгівлі препаратами можна переслідувати як кримінальників.
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30.03.2023 20:13 Ответить
Ну нехай буде угода як між картелями.
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30.03.2023 20:56 Ответить
Во ідоти... Антибіотики, протисудомні, серцеві, від тиску... Придурки, я вже місяць не можу дотелефонуватись до сімейного, бо вона собі за кордон поїхала. Йти в поліклініку вже проблемно, а тому того самого електронного рецепта на звичайні ліки від тиску і серцеві нема. При потребі, йшов в аптеку і брав, що треба. А тепер як людям в екстренних ситуаціях рятуватись, дебіли? До сімейного буває, за днів 3-5 черга була. А тепер?! Місяцями чекати, поки лікар той рецепт дасть? Мало того, страшно собі уявити, які ж то черги тепер в аптеках будуть! То комп завис, то інтернету нема, то провізору пальці по клавіатурі не попадають, той код по кілька разів вводить.. А якщо електрики чи мобільного нема, тоді як, придурки? Та війна ж! Та й навіть якщо то все буде на одного клієнта аптекару по хвилин 5, не менше, треба. Ну і нахрена, питається, ідіотам сьогодні нема чим зайнятись?
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30.03.2023 15:26 Ответить
Все дуже просто, на мій погляд. Це один з вимог законодавства ЄС, для вступу. Зе-команда робить найпростіші дії, бо хочуть поскоріше грошенят Європи на велику відбудову (крадівництво), хоча саме з цими невеликими вимогами Європа зовсім не квапить до кінця війни і надалі. ЄС у першу чергу бажає бачити судову реформу, антикорупцію і подібне. Але для зелених це не начасі. Вони дурня клеють, думають що європейці такі дурні, введемо електронні рецепти, або якись екологічні сертифікати. Скажуть виконали всі вимоги для вступу у ЄС. То європейські гроші побіжать у кишеню до Єрмака. Ніт. Але страждати будуть звичайні люди. Особливо ,під час війни.
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30.03.2023 15:43 Ответить
Так, але то якийсь енний етап має бути. Інфраструктура, доступність і стабільність зв`язку, налагоджена робота медичних закладів, їх відповідальність... Та, кінець-кінців, війна б мала в першу чергу закінчитись, а вони ж сучища як в якісь паралельній реальності перебувають, в якомусь наркотичному дурмані, чи що?
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30.03.2023 16:03 Ответить
Скоріше в дурмані жадібності. Зробити найшвидше відимость реформ, і поскоріше простягнути руки за європейськими грошими. Або просто показати, хто в зеленій хаті хозяїн. На людей їм посрати завжди було..
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30.03.2023 16:12 Ответить
Звісно ж придурки, бо служать при дураку!
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30.03.2023 15:44 Ответить
немає декларації з лікарем.
Короною коли болів досить тяжко ,йшов до чергового лікаря. Спробуйте ,якщо потрібно ,теє черга ,але необовїязково чекать сімейного лікаря 20 днів.
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30.03.2023 15:48 Ответить
Для того в поліклініку треба топати, а то проблема! Аптека поряд, пішов, купив. А тепер і до чергового хрін попадеш, якщо сімейний приймає. Записуйся, може через тиждень-два попадеш, якщо доживеш? І то, якщо повітряної тривоги не буде. А буває, що весь час прийому тривога і що тоді? Ідіоти, дебільні зелені ідіоти.
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30.03.2023 16:07 Ответить
Можливо і попадеш.
А можливо три години у живій черзі до чергового висидиш- а потім час прийому хворих скінчиться.
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30.03.2023 20:18 Ответить
як сильно треба, то можна встать раніше. До чергового лікаря я попадав в пік корони. 1 раз чекав дуже довго і рази 3 практично зразу попадав.
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31.03.2023 08:31 Ответить
Угу. Раніше по дорозі зайшов у будь- яку аптеку і взяв що портібно, тепер складати план, як по перше до лікаря потрапити, а по друге ще до ньго добратися із хутора за містом.
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31.03.2023 11:57 Ответить
Ага і пів країни антибіотики куярило ,які самі хотіли,бо кума сказала.
Ми не можемо бути на пів шишечки в цивілізованому світі. Або ми там ,або ні
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31.03.2023 12:05 Ответить
Слухай, давай не лозунгами, а реаліями.
1 Ще із часів СРСР у аптеках більшість ліків можна було придбати без рецептів( до речі аптеки ще тоді були аптеками, там по рецептам готували ліки) і НІЯКОЇ катастрофи для популяції не виникало. І 30 років незалежної України нічого не змінили. Тут бац- щоби замилити очі ЕС( яке поставило завдання реформувати суди і правоохоронців), приймають "хощ щонебудь" не бажаючи зайнятися головним.
2. Не можна просто заборонити, не створивши умови задля доступу до системи охорони здоров'я. Коли тобі потрібно раз на рік виписани рецепт- це одно, а коли мені для покійного батька і покійної мами потрібно було купувати більше 20 видів рецептурних ліуків на місяць- то зовсім інше.( тепер приблизно таку ж кількість для себе).
Якщо поставити за мету отримати рецепти, то скільки часу у місяць піде на вирішення до цього досить простої задачі?
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31.03.2023 12:42 Ответить
Ми виїзжали з міста на початку війни на 7 місяців, потім повернулися. Там жінка ставала на облік до їх лікаря, бо не знали, повернемося, чи ні. Приїхали, а сімейний лікар, той що був останні роки, вже не хоче її обратно приймати, каже то ваші проблеми, що розірвали декларацію. Взагалі у районній поліклиниці жоден лікар вже не набирає людей, і що їй робить робить? І так в усьому в Україні... Від ліків до ТЦК...
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30.03.2023 15:35 Ответить
Не переживайте, ввечері Оманський, вам все пояснить...
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30.03.2023 15:39 Ответить
********* квартальная. Все для уничтожения народа. Я полжизни на таблетках от высокого давления,иногда проблема в аптеку за ними сходить,не то что в больницу ехать за всранных рецептом .
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30.03.2023 15:42 Ответить
А в аптеці зник інет - немає зв"язку, є-рецепт не перевіриш: йди шукай аптеку де працює інет... а центральна база рецептів "підвисла"....
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30.03.2023 15:43 Ответить
Така ж херня, як всі їхні дії, і інші Є- бабусі і подібні ініціативи..
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30.03.2023 15:45 Ответить
Супрун не настаивала на электронных рецептах срочно, это уже зеленая инициатива... Тупая, во время войны ,когда 8 миллионов переселенцев без семейных врачей.. Тревоги, и свет отключают...
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30.03.2023 15:47 Ответить
Так вы в Европу или рыбу заворачивать? Вам в Европу быстро, а реформы подождут? Ну и ЕС подождет...
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30.03.2023 15:52 Ответить
Я про это написал выше. Европа с такими мелочами как рецепты, не торопит, они понимают ,что в Украине война и проблемы. Их в первую очередь интересует судовая реформа, борьба с коррупцией, свобода слова , нормальная работа САП, НАБУ ,судов, права человека и подобное. Без этого в ЕС не возьмут ,а без рецептов возьмут. Но клоуны, как всегда дурака валяют...Создают видимость реформ.
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30.03.2023 15:55 Ответить
Это вам европейские уполномоченные лица сказали про мелочи или вы сами это выдумали? Ваше желание спихнуть все на этих, это болезнь уже.
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30.03.2023 16:01 Ответить
Погуглите, какие шаги Украине указали для вступления в ЕС, там другие вещи. Судовая реформа, и прочее
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30.03.2023 16:35 Ответить
До конца войны нас никто в ЕС не возьмет, поэтому эта инициатива действительно не вовремя. И это не эти, а действующая власть)
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30.03.2023 16:37 Ответить
Кацап, тобі нахрін. Дорогу показати?
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30.03.2023 16:09 Ответить
Не переводь стрілки, подоляцький.
Супрун не міністр із 2019- року. Тепер твої хазяї зробили наріду "полегшення", що би із 1 квітня в чергах за рецептами помирали!
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30.03.2023 20:23 Ответить
долбо"бы конченные
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30.03.2023 15:48 Ответить
Кроме стариков и инвалидов, еще владельцы животных обрадуются. Которые хрен теперь где купят лекарства для своей собаки или кошки..
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30.03.2023 15:52 Ответить
Ви журналісти хоч би Закон почитали що там написано

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 рок
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30.03.2023 19:13 Ответить
Я вже тобі написав.
Зуб даєш, що із 1 квітня антибіотики без рецепту?
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30.03.2023 20:25 Ответить
Я в ЗСУ і мені належить мати в аптечці антибіотик як протибактерецидний препарат і в випадку поранення по протоколу MARCH обов'язковий до прийому,
так що приїжджай
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30.03.2023 21:30 Ответить
Я звідти вже приїхав і тої кількості ліків що мені потрібно надовго аптечки не вистачить.
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30.03.2023 21:34 Ответить
Я вже років 7 лікуюсь сама:читаю,вивчаю,аналізую.
До лікаря потрапити занадно складно...черга,запис,особливо гастроентеролог....це дефіцитний взагалі лікар.Ну не вмирать же?
Починаю читать - не святі горшки ліплять..
Якщо своєчасно почати приймати ліки,то гарантоване видужання.
І це стосується серцево-судинної системи,опорно-рухової - це головне.
Лікарям наше здоров"я по барабану....
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30.03.2023 19:37 Ответить
 
 