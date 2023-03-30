ВАКС признал виновной в недекларировании арендованной квартиры нардепа Констанкевич

Высший антикоррупционный суд признал виновной нардепа от группы "За майбутнє" Ирину Констанкевич по делу о недостоверном декларировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Специализированная антикоррупционная прокуратура.



"30 марта 2023 года при участии прокурора САП коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым действующий народный депутат признан виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2040 № 12-2020) )", - говорится в сообщении.



Так, приговором суда нардепке назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год.



Отмечается, что в декларации за 2020 год народный депутат Констанкевич не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020 – 2021 годов.

Читайте: У полицейского из Кривого Рога нашли ₴2 млн. Говорит, подарил брат, - НАПК

На суде нардеп заявила, что квартирой она пользовалась менее 183 дней в году, и не пользовалась вообще по состоянию на 31 декабря 2020 года. Потому она решила не декларировать ее.

Перед выходом коллегии судей в совещательную комнату Констанкевич выступила с последним словом и попросила ее оправдать и пообещала декларировать все "чтобы ни одно подозрение не упало на институт депутата".







