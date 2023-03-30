ВАКС признал виновной в недекларировании арендованной квартиры нардепа Констанкевич
Высший антикоррупционный суд признал виновной нардепа от группы "За майбутнє" Ирину Констанкевич по делу о недостоверном декларировании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"30 марта 2023 года при участии прокурора САП коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым действующий народный депутат признан виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2040 № 12-2020) )", - говорится в сообщении.
Так, приговором суда нардепке назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год.
Отмечается, что в декларации за 2020 год народный депутат Констанкевич не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020 – 2021 годов.
На суде нардеп заявила, что квартирой она пользовалась менее 183 дней в году, и не пользовалась вообще по состоянию на 31 декабря 2020 года. Потому она решила не декларировать ее.
Перед выходом коллегии судей в совещательную комнату Констанкевич выступила с последним словом и попросила ее оправдать и пообещала декларировать все "чтобы ни одно подозрение не упало на институт депутата".
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Це, типу, анекдот такий? Та там вже падати нема куди, все вже давно в зеленому гімні.
Є таке відоме правило Даннінга Крюгера, суть якого полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації.
А якщо простіше то "Ефект Даннінга-Крюгера", це коли довбо#б Арахамія не може зрозуміти, що він довбо#б (зізнався у скоєнні злочину). Тому що він довбо#б.
Це просто якийсь піздєц...
НЕВІДВОРОТНЄ покарання….
Чем дольше период зеленозоя - тем больше партизан.
Не краще тих суддів- дармоїдів розігнати, к ****** ?