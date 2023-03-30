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ВАКС признал виновной в недекларировании арендованной квартиры нардепа Констанкевич

вакс

Высший антикоррупционный суд признал виновной нардепа от группы "За майбутнє" Ирину Констанкевич по делу о недостоверном декларировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"30 марта 2023 года при участии прокурора САП коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым действующий народный депутат признан виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2040 № 12-2020) )", - говорится в сообщении.

Так, приговором суда нардепке назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год.

Отмечается, что в декларации за 2020 год народный депутат Констанкевич не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020 – 2021 годов.

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На суде нардеп заявила, что квартирой она пользовалась менее 183 дней в году, и не пользовалась вообще по состоянию на 31 декабря 2020 года. Потому она решила не декларировать ее.

Перед выходом коллегии судей в совещательную комнату Констанкевич выступила с последним словом и попросила ее оправдать и пообещала декларировать все "чтобы ни одно подозрение не упало на институт депутата".




декларация (1353) депутат (3306) приговор (1207) САП (2059) Антикоррупционный суд (1200) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+5

Є таке відоме правило Даннінга Крюгера, суть якого полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації.

А якщо простіше то "Ефект Даннінга-Крюгера", це коли довбо#б Арахамія не може зрозуміти, що він довбо#б (зізнався у скоєнні злочину). Тому що він довбо#б.
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30.03.2023 16:43
+5
еще одна тихо в лес ушла.
Чем дольше период зеленозоя - тем больше партизан.
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30.03.2023 16:44
+4
"аби жодна підозра не впала на інститут депутата" Джерело:
Це, типу, анекдот такий? Та там вже падати нема куди, все вже давно в зеленому гімні.
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30.03.2023 16:18
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ах горе то какое... пальчиком зробіть ну-ну
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30.03.2023 16:14 Ответить
"аби жодна підозра не впала на інститут депутата" Джерело:
Це, типу, анекдот такий? Та там вже падати нема куди, все вже давно в зеленому гімні.
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30.03.2023 16:18 Ответить

Є таке відоме правило Даннінга Крюгера, суть якого полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації.

А якщо простіше то "Ефект Даннінга-Крюгера", це коли довбо#б Арахамія не може зрозуміти, що він довбо#б (зізнався у скоєнні злочину). Тому що він довбо#б.
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30.03.2023 16:43 Ответить
Тепер, я так розумію, у партахвелях отримують. А щодо конвертів - так ні, боже збавь.
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30.03.2023 19:51 Ответить
вона від Палиці, волинський 'майбах'
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30.03.2023 17:14 Ответить
Так тож Бєніна когорта. Від чисто зелених чим відрізняються? Господар ж то один!
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30.03.2023 17:16 Ответить
по моєму, це так само ніби рівняти жопоблок з єс
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30.03.2023 17:18 Ответить
Коломойський, Палиця, Ахметов. Таке ж гімно, як слуги, лише не в зелених кольорах. А з другого боку, що там обсирати, якщо воно вже давно обісране. Слуги он як стараються. Завдяки слугам інституту депутатства в Україні, де-факто, вже нема. В принципі, як і парламенту... От про що мова.
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30.03.2023 17:24 Ответить
Перед виходом колегії суддів до нарадчої кімнати Констанкевич виступила з останнім словом та попросила її виправдати і пообіцяла декларувати усе "аби жодна підозра не впала на інститут депутата" Джерело:

Це просто якийсь піздєц...
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30.03.2023 16:18 Ответить
Ні,це такий моднячий треш, я пішов у ліс,а гроші на задньому сидінні.
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30.03.2023 18:38 Ответить
От за це, вона ще подарує собі від папіків три таких…
НЕВІДВОРОТНЄ покарання….
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30.03.2023 16:26 Ответить
та вона сама дружина судді... до обрання нардепом - адвокат
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30.03.2023 16:41 Ответить
декларування орендованої квартири?
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30.03.2023 16:30 Ответить
Цей пункт внесли до переліку декларування через досить давню популярність так званої "субаренди". Це коли арендувалось, наприклад, якесь технічне примішення на пільгових умовах, а потім передавалось у аренду іншим під більшу ставку. На цьому "нагрілися" багато державних службовців та керівників середьої ланки ще у 90-ті. І через це такі гарячі битви за директорство у державних установах. Але незнання закону не звільняє депутатку від його виконання.
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30.03.2023 19:57 Ответить
нє, ну вона не з слуг уродів, а з групи Палиці... а Палиця - не д'єрмак, щоб все порішати.
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30.03.2023 16:40 Ответить
а точніше з групи Бені, хоча і "слуги" дуже залежні від Бені, то їх дітки.
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30.03.2023 16:50 Ответить
еще одна тихо в лес ушла.
Чем дольше период зеленозоя - тем больше партизан.
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30.03.2023 16:44 Ответить
Це все, на що спромігся ВАКС, 44 тис.грн...!?
Не краще тих суддів- дармоїдів розігнати, к ****** ?
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30.03.2023 17:42 Ответить
Понять и простить
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30.03.2023 17:52 Ответить
а....це та що піймалася на лесбіянській переписці....
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30.03.2023 18:03 Ответить
А чого дійово не покаялась?
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30.03.2023 19:17 Ответить
 
 