Король Чарльз ІІІ: война России против Украины угрожает безопасности всей Европы

Король Великобритании Чарльз ІІІ заявил, что развязанная Россией война против Украины поставила под угрозу безопасность в Европе.

Об этом он заявил во время своего выступления в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ.

"Неспровоцированное вторжение в Украину причинило невероятные страдания. Бесчисленное количество жизней разрушено, человеческое достоинство и свобода грубо растоптаны, безопасность Европы находится под угрозой, как и наши демократические ценности", - отметил король.

Но он подчеркнул, что мир не стоял в стороне. "Мы глубоко шокированы разрушениями, но нас может вдохновлять наше единство, когда речь идет о защите Украины, мира и свободы".

Чарльз ІІІ во время выступления также высоко оценил оказанную Германией помощь Украине, в том числе военную.

"Решение Германии оказать Украине такую большую военную поддержку является чрезвычайно смелым, важным и желанным", — заявил он.

Чарльз ІІІ отметил также, что Германия и Великобритания взяли на себя важную роль лидеров в помощи Украине в Европе, стали самыми большими "донорами", решительно отреагировали на агрессию РФ и "приняли решения, которые раньше невозможно было себе представить".

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