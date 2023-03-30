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Новости Поддержка Украине
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Король Чарльз ІІІ: война России против Украины угрожает безопасности всей Европы

чарльз,ііі

Король Великобритании Чарльз ІІІ заявил, что развязанная Россией война против Украины поставила под угрозу безопасность в Европе.

Об этом он заявил во время своего выступления в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ.

"Неспровоцированное вторжение в Украину причинило невероятные страдания. Бесчисленное количество жизней разрушено, человеческое достоинство и свобода грубо растоптаны, безопасность Европы находится под угрозой, как и наши демократические ценности", - отметил король.

Но он подчеркнул, что мир не стоял в стороне. "Мы глубоко шокированы разрушениями, но нас может вдохновлять наше единство, когда речь идет о защите Украины, мира и свободы".

Чарльз ІІІ во время выступления также высоко оценил оказанную Германией помощь Украине, в том числе военную.

"Решение Германии оказать Украине такую большую военную поддержку является чрезвычайно смелым, важным и желанным", — заявил он.

Чарльз ІІІ отметил также, что Германия и Великобритания взяли на себя важную роль лидеров в помощи Украине в Европе, стали самыми большими "донорами", решительно отреагировали на агрессию РФ и "приняли решения, которые раньше невозможно было себе представить".

Также смотрите: Король Чарльз III встретился с украинскими военными, обучающимися в Великобритании. ВИДЕО

Великобритания (4913) Германия (6925) Бундестаг (223) помощь и поддержка (864) Чарльз III (18)


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Топ комментарии
+9
Не лише Європі. Вона загрожує всім. Погано що лідери заходу, які керували державами починаючи з 2000 року, бачили, що зростає на сході і толерували це.
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30.03.2023 17:41
+8
І у 2014 в них нічого не йокнуло...дивились на все як на телепередачу
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30.03.2023 17:46
+2
Та воно і зараз не сильно там йокае,якщо дивитися на терміни поставок і відсотка наданого ,від кількості можливого,,, як би вони лікті не кусали від цього, в найближчому майбутньому,
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30.03.2023 17:52
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Не лише Європі. Вона загрожує всім. Погано що лідери заходу, які керували державами починаючи з 2000 року, бачили, що зростає на сході і толерували це.
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30.03.2023 17:41 Ответить
І у 2014 в них нічого не йокнуло...дивились на все як на телепередачу
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30.03.2023 17:46 Ответить
Та воно і зараз не сильно там йокае,якщо дивитися на терміни поставок і відсотка наданого ,від кількості можливого,,, як би вони лікті не кусали від цього, в найближчому майбутньому,
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30.03.2023 17:52 Ответить
Не війна, а російські військові злочинці загрожують безпеці всієї Європи і шкода, такий король, що не розуміє таких азів. А війна навпаки - це триумф справедливості, бо вона відправляє на родину вбивць мирних мешканців, нелюдів, гвалтівників дітей у цинкових трунах після того, як вони 300 років безкарно і без воїн нищили український народ, воздає їм те, чого вони заслужили
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30.03.2023 17:57 Ответить
Статтю можна не читати? Тільки заголовки?
Війна - триумф справедливості? WTF?
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30.03.2023 18:32 Ответить
Я прочитав, дійсно він сказав багато справедливих речей, але так говорити про війну - це двозначна, неприйнятна і навіть небезпечна для нас риторика і сподіваюсь, король вдався до неї через необізнаність. Для нас ця війна - справедлива, національно-визвольна, у якій вирішується доля нашого народу і лише ця війна, без якої неможлива перемога над злом може врятувати нас та Європу від небезпеки.
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30.03.2023 18:44 Ответить
Де там двозначність? При чому там справедливість, де він про неї говорить?
читайте ще.
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30.03.2023 19:04 Ответить
Про справедливість говорю вже я і лише для того, щоб пояснити зміст цих слів. А двозначність у тому, що у війні воюють дві сторони. Саме одна з цих сторін - агресор загрожує безпеці Європи, України і саме завдяки цій війні, завдяки тому, що ця справедлива війна стримує ворога за тисячі километрів від Букингемського палацу цей король знаходиться в безпеці, бо в іншом випадку життя може скластися так, що війна - це в кращому випадку, бо без війни буде геноцид, - може перейти і на Туманний Альбіон. Тому не війна загружує безпеці - ні, а саме напад ворога, сам ворог - що завгодно, тільки не ця справедлива для нас війна. Тому кожного з українця закликаю не говорити у такому ключі і непублічно, тактично випраляти партнерів, які таке говорять, бо він знаходиться у безпеці теж лише тому, що війна триває та іде далеко від його рідного міста і саме завдяки тому, що героїзм наших воїнів стримує ворога війною проти нього і завдяки цьому ворожі снаряди рвуться далеко від його домівки, і взагалі, якби не було війни, то у його місті була б чергова Буча чи його б катували, морили голодом, як кацапи знищували наших предків віками до цього.
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30.03.2023 19:24 Ответить
Де ви там «придумали» двозначність? Ви читали?
І дивіться менше відосів Боневтіка Найпершого.
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30.03.2023 19:43 Ответить
Я чітко і розгорнуто все Вам пояснив. Ви можете погоджуватись зі мною чи ні, але я дав Вам вичерпну на всі 100 відповідь і мені не зрозуміло ваше повторне запитання саме після того, як я Вам на нього відповів. Перед тим, як в сотий раз закликати читати, знайдіть час і самому прочитати і задуматись над тим, що пишуть Вам, раз ви вже вступили до дискусії. І не треба приплутувати політику, переводячи стрілки на неї, коли розмова іде вже не щодо позиції війни, а виключно щодо питання Вашого розуміння моїх слів, і для початку я намагаюся Вам донести їх зміст і лише тоді, коли я побачу порозуміння, пропоную переходити до особистий поглядів на політику, а зараз, будь ласка, не зістрибуйте з предмету розмови.
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30.03.2023 19:55 Ответить
Останній раз, що він так сказав?

«Неспровоковане вторгнення в Україну завдало неймовірних страждань. Незліченну кількість життів зруйновано, людську гідність і свободу брутально розтоптано, безпека Європи знаходиться під загрозою, як і наші демократичні цінності", - зазначив король. Джерело:
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30.03.2023 19:59 Ответить
А у заголовку - Король Чарльз ІІІ: Війна Росії проти України загрожує безпеці всієї Європи - це ж цитата чи ні? Це дві різні цитати чи журналістська інтерпретація? Я перейшов за посиланням у статі і так і не розібрався у цьому.
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30.03.2023 20:10 Ответить
Ці тези якось суперечать одна одній?
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30.03.2023 20:18 Ответить
Я ж Вам пояснював величезну різницю між війною та "неспровокованим вторгненням". "Тому не війна загружує безпеці - ні, а саме напад ворога, сам ворог - що завгодно, тільки не ця справедлива для нас війна." - для кого я писав? І як після того, як я висловив таке чітке бачення величезної різниці між цими поняттями, які у заголовку та цитаті можна задавати таке питання? Але, дякую Вам, мене таки дуже наблизили до розуміння цього протиріччя. Я не можу знайти цитату у заголовку у іноземних джерелах і скоріш за все Король вимовив лише слова, наведені у самій статі. Тому всі ми не застраховані від того, що не одразу все зрозуміємо, тому, будь, ласка, будте більш конкретнішим, відповідаючи на питання та поблажливим до можливих непорозумінь іншими людьми.
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30.03.2023 20:36 Ответить
Не чіпляйтеся. Там далі він говорить про важливість допомоги Україні тому в цілому все правильно. Тобто король підтримує дії уряду, хоча прямо на них не може впливати, все нормально
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30.03.2023 21:26 Ответить
Я ж і написав - "дійсно він сказав багато справедливих речей" і "закликаю не говорити у такому ключі і непублічно, тактично випраляти партнерів, які таке говорять". Тобто ні в якому разі не чіплятися тим більше до Короля країни, яка дружня до насі більше за всих у світі. Звісно, God save the Кing за таку величезну підтримку і добре, як камінь з плеч, що справа не у королі, а, скоріш за все у інтерпретації статі
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30.03.2023 21:42 Ответить
Давайте ракеты и самолёты и будет безопасность. А с учётом того ,что Китай открыто стал на сторону параши - для западной цивилизации это начало конца,сами вскормили обоих уродов. Жаль не понимают ,что тянуть нельзя . Я бы на их месте уже заводы вызозил от желтомордых,а то заберут.
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30.03.2023 18:09 Ответить
Загрожує безпеці УСЬОГО світу.
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30.03.2023 19:42 Ответить
 
 