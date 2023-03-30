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Новости Война
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Зеленский отметил государственными наградами 143 военных, из них 98 – посмертно

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 143 защитников Украины, 98 из которых – посмертно.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Награды присвоены "за личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга и высокий профессионализм".

Президент отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".

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Автор: 

Зеленский (20196) награда (1794) военнослужащие (6090)


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лисого та пікалова невже знов? посмертно?
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30.03.2023 21:47 Ответить
После продолжительных боёв в телемарафоне и ресторанах...
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30.03.2023 21:53 Ответить
2/3 героїв вбито...
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30.03.2023 21:55 Ответить
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30.03.2023 22:59 Ответить
ага . в Пикнике на Кирилловской... рядом с ГГ уродцы жрут там немеряно
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30.03.2023 21:56 Ответить
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30.03.2023 23:05 Ответить
Это ужасная статистика
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31.03.2023 00:06 Ответить
 
 