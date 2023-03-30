Зеленский отметил государственными наградами 143 военных, из них 98 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 143 защитников Украины, 98 из которых – посмертно.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Награды присвоены "за личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга и высокий профессионализм".

Президент отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".

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