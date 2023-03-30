Дания признала, что не может выполнить свои обязательства перед НАТО

У Дании есть серьезные недостатки в вопросе защиты собственной территории и не может выполнять свои обязательства перед Североатлантическим Альянсом.

Об этом Командующий сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен рассказал в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В рамках обязательств перед НАТО Дания получила задачу создать тяжелую пехотную бригаду, но процесс задерживается, в частности, из-за того, что все 19 самоходных артиллерийских установок Caesar Дания передала Украине.

"Нам нужно стать сильнее и исправить все то, чем мы пренебрегали в течение многих лет после падения Берлинской стены", – заявил Нильсен.

"Самый большой пробел, который мы имеем - это кадры. Я считаю, что мы должны использовать все инструменты, которые есть в нашем арсенале, чтобы привлечь и удержать молодежь", - добавил он.

Нильсен также отметил важность развития военной инфраструктуры и техники, а также "предоставление молодежи возможности проходить военную подготовку в лучших условиях".

"Дания, которая была одним из основателей Североатлантического Альянса, после завершения "холодной войны" сократила свой военный потенциал, переориентировав его на миротворческие операции на Ближнем Востоке и Африке", - добавляет издание.

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