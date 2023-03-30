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Дания признала, что не может выполнить свои обязательства перед НАТО

данія

У Дании есть серьезные недостатки в вопросе защиты собственной территории и не может выполнять свои обязательства перед Североатлантическим Альянсом.

Об этом Командующий сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен рассказал в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В рамках обязательств перед НАТО Дания получила задачу создать тяжелую пехотную бригаду, но процесс задерживается, в частности, из-за того, что все 19 самоходных артиллерийских установок Caesar Дания передала Украине.

"Нам нужно стать сильнее и исправить все то, чем мы пренебрегали в течение многих лет после падения Берлинской стены", – заявил Нильсен.

"Самый большой пробел, который мы имеем - это кадры. Я считаю, что мы должны использовать все инструменты, которые есть в нашем арсенале, чтобы привлечь и удержать молодежь", - добавил он.

Нильсен также отметил важность развития военной инфраструктуры и техники, а также "предоставление молодежи возможности проходить военную подготовку в лучших условиях".

"Дания, которая была одним из основателей Североатлантического Альянса, после завершения "холодной войны" сократила свой военный потенциал, переориентировав его на миротворческие операции на Ближнем Востоке и Африке", - добавляет издание.

Читайте: В Дании начались крупнейшие военные учения со времен "холодной войны"

Дания (578) международное сотрудничество (70) НАТО (9934)


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Топ комментарии
+17
Нічого я вірю все настроїться Датчани вміють якщо захочуть. Проблема тут в одному дуже скоротили військо за останні 20 років майже в три рази.
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30.03.2023 22:36
+16
насправді жодна країна (США під питанням) не може виконати зобов'язання щодо НАТО. Данія прото єдина хто визнав це.
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30.03.2023 22:40
+16
Це мені нагадало соцопитування у Німеччині, де на питання: "чи ви будете захищати свою країну якщо на неї нападуть?", 25% сказали, що виїдуть з країни, десь стільки ж сказали, що будуть продовжувати звичайне життя, 10% сказали, що підуть волонтерами і 7% відповіли, що захищати це їх робота/обовязок. Всі інші не знають що будуть робити
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30.03.2023 22:43
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Нічого я вірю все настроїться Датчани вміють якщо захочуть. Проблема тут в одному дуже скоротили військо за останні 20 років майже в три рази.
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30.03.2023 22:36 Ответить
Чесність дорожча за брехню.
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30.03.2023 23:59 Ответить
"Ну не смогла я..."
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31.03.2023 01:30 Ответить
Парадокс багатих країн - охочих воювати на фронті за високу якість життя в країні - немає.
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30.03.2023 22:39 Ответить
Це мені нагадало соцопитування у Німеччині, де на питання: "чи ви будете захищати свою країну якщо на неї нападуть?", 25% сказали, що виїдуть з країни, десь стільки ж сказали, що будуть продовжувати звичайне життя, 10% сказали, що підуть волонтерами і 7% відповіли, що захищати це їх робота/обовязок. Всі інші не знають що будуть робити
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30.03.2023 22:43 Ответить
У перші дні війни, мої друзі з Гонконгу, Британії ї, Нідерландів, США, Португалії питали мене одне: "чому я не тікаю з країни?".
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30.03.2023 22:46 Ответить
Ну і це нормальна і правдива відповідь.Це в нас по опитуваннях під 80 відсотків готові воювати, а це ж неправда.Більшість людей,в нормальних країнах воювати не хоче.
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30.03.2023 22:46 Ответить
Готові воювати і хочуть воювати це дві дуже великі різниці.
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31.03.2023 05:54 Ответить
Це гра слів.
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31.03.2023 10:44 Ответить
Это ужей не нормальная страна,а богатый хлев - приходи и режь кого выберешь. Классика молчания ягнят!
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31.03.2023 07:56 Ответить
Ну якби рашисти 24.02.2022 вторглися у польщу, а не Україну, то зараз вони б пили пиво у берліні і єпали нємок з польоками. Бо у тієї ж польші армії - як кіт наплакав. Я вже не кажу про десяток мільйонів поляків які тікали б подалі від війни.
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31.03.2023 09:42 Ответить
Якби...
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31.03.2023 10:15 Ответить
Ви зі свої точкі зору так думаєте.
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31.03.2023 10:43 Ответить
21 век. Нужно учиться не воевать, а спасать Планету и думать о том, как человечество выживет в будущем.
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30.03.2023 22:47 Ответить
Тобто здатися кацапам аби нанашкодити снарядами флорі і фауні країни? Саме так поступили французи у другій світовій аби зберегти Париж від бомбардування
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30.03.2023 22:50 Ответить
Тут речь не о диких кацапах.. и не о сдачи дикарям руским. Я говорю в общем о человечестве и перспективах. Очень хочется надеяться, что позорное ***** будет последним ублюдком, развязавшим столь позорную и дикую войну.
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30.03.2023 22:53 Ответить
ce hyzhac'kyi svit... yak pomrem, to budemo v sviti, de nemae riznyci, a poky my tut, treba bytys', kusatys', peresliduvaty i tikaty.
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31.03.2023 00:01 Ответить
Мычтатели! Кто-то думал, что последним будет Гитлер! Индюк тоже думал!
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31.03.2023 08:15 Ответить
Хочешь мира, готовся к войне(с)
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31.03.2023 03:06 Ответить
Спасайте планету, умножайте урожаи производите полезные вещи! Но пользоваться всем этим будет сильный, наглый и хорошо вооруженный. Он же и будет решать вашу рабскую участь!
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31.03.2023 07:59 Ответить
Ще в одній з країн ЄС абсолютна більшість відповідали що у разі нападу не збираються брати участь в захисті країни, бо це має робити армія, а не цивільні.
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30.03.2023 23:02 Ответить
І що? 7-10% це абсолютно нормальна цифра. Не можна очікувати від пересічної людини, що вона готова бігати з автоматом. Треба робити так, щоб у цих 7-10% були такі технології/техніка/озброєння/навички - щоб їх було достатньо. І берегти кожне життя цих 7-10% як зіницю ока. Краще танк загубити, ніж одного бійця. А решта 90% би їх забезпечувала абсолютно всім необхідним.
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30.03.2023 23:05 Ответить
Кто не готов бегать с автоматом - тот будет ходить в ошейнике! Vae victis (Горе побежденным) не потеряло своей актуальности и за две тысячи лет! 7-10% - это только дворянство, офицерский корпус, рыцари. Которые обучат и возглавят ополчение во время нападения на страну.
А вообще-то это только я заметил, что мир вырождается?
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31.03.2023 08:11 Ответить
Ви помітили лише частину безкінечної спіралі історії. Після епохи воєн завжди наступає епоха миру та процвітання. Люди складають зброю і створюють кращі умови для життя. Проходить кілька поколінь, і замість талановитих людей та героїв до влади приходять негідники, а населення перетворюється на слухняну отару овець, котра забуває, якою ціною отримала оте "солодке життя". І тоді знову доводиться ставати до зброї, знову з'являються нові герої та захисники...
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31.03.2023 09:42 Ответить
насправді жодна країна (США під питанням) не може виконати зобов'язання щодо НАТО. Данія прото єдина хто визнав це.
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30.03.2023 22:40 Ответить
США,це і є НАТО.Ця країна має найсильнішу армію.
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30.03.2023 22:44 Ответить
Только потому, что именно США тянет на себе всю организацию , остальные или "не могут" или тупо не хотят. Ну вот нечего им бояться, с таким то зонтом.
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30.03.2023 23:47 Ответить
muzhnist' pracue til'ky v vidomomu, koly nichogo ne zrozumilo, to muzhnosti nema... yaksho po nym pryletyt' shos', ludy pobachat', sho a, nu on pryletilo, do nas ne distae, tut mojna zanykatys', tudy mojna pity i t.d. to vje i muzhnist' prokydaet'sya, ot tut vyidu z granatometom i zafigachu po tym *******... a koly nichogo nevidomo?
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31.03.2023 00:06 Ответить
Дело не в Дании одной. Они все просрали парашу в смысле её подготовки к войне с ними через нас. Теперь придётся это исправлять, просто уничтожив парашу целиком. И дело уже не в Дании, придётся Штатам сделать это за всех этих импотентов. Причём сделать они это могут с парашей раз 100 подряд- надо только очень захотеть.
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30.03.2023 22:44 Ответить
Не "просрали", а "вигодували".
А тепер "маємо, що маємо".
Тільки за 20 сторіччя "Захід" тричі рятував московію. Сподіваюсь, що на цей раз ідіотів-рятувальників, що сподіваються на те, що там є люди, не знайдеться....
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30.03.2023 22:51 Ответить
цікаво, а в Німеччині 30-40-х років минулого сторіччя були люди чи ні? згідно з вашої логіки
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30.03.2023 23:05 Ответить
І що з ними зробили після травня 1945-го? Так то були люди, що підтримували "політику партії та уряду" з 1939-го?
Зовнішність та фізиологія/анотомія не є визначенням людини, як на мене.
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30.03.2023 23:22 Ответить
нічого. справа не в людях, а в режимі, який ними керує. люди легко піддаються впливу пропаганди. там, де не вистачає пропаганди, допрацьовують силовики. і все, ти нічого зробити не можеш. був би в нас такий режим, ніякого майдану не вийшло би
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30.03.2023 23:27 Ответить
Тоді і в мене питання: а в Дахау, Освенцимі, Бабиному Яру "працювали" люди чи тільки Гітлер з Гебельсом? Доктор Менделе - людина чи "доктор Смерть"?
Ми привели до влади блазня, який домовився про здачу країни і відхаркуєм це кров'ю, На московії 23 роки тому привели до влади ху@ла і радіють цьому, підтримують його. Це люди?

Тільки не кажіть мені про "обурення та засудження" десь на кухні! Саме тоді, коли в совку були такі "обурення та засудження" СРСР став країною зла. І що робили в "совку" з тими, хто ставав проти "генеральної лінії партії та уряду"? Вони хто? Чорновіл, Лук'яненко...

То ж анатомічно та фізіологічно на московії тіл, які схожі на людей, багато, а от людяності в них, яка робить людину людиною - ніц немає. Знаю, бо є родичі "за парєбріком".
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30.03.2023 23:42 Ответить
так, це все люди. така природа людини. якщо з нею поводяться як зі свинею, то з часом вона захрюкає. якщо ж її забезпечують освітою, медициною, можливістю до самореалізації, то формується зовсім інша особистість.
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30.03.2023 23:52 Ответить
Ага. І Павлік Морозов - теж людина. Ага!
І Паша-Мерседес - священник.

Але на московії все ж щось людське було, але воно зникло разом з Політковською, Литвиненком, Нємцовим і виїздом за кордон Ахеджахової, Сєрєбрякова та інших.
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31.03.2023 00:12 Ответить
Я повністю підтримую Вас "ми привели",і незалежно хто і як голосував це наша колективна відповідальність...Коли Порошенко погоджувався на всі вибрики Зеленського "стадіон так стадіон"він так само приводив "блазня".Дипломат,політик,патріот,-йдеш на вибори збери команду професіоналів,щоб "блазень"не переміг тебе...
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31.03.2023 08:14 Ответить
Ви історію росії та Німеччини порівняйте.перша весь час в гівні сиділа та весь інших до цього схиляла.а друга країна мала розвинуте виробництво,культуру,економіку але спіткнулася під час глобальної поразки в буремні роки.Як і японія.і подивіться знову на стан росії.Як подобається -Велкам у москов -на парашу
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30.03.2023 23:29 Ответить
африканці теж всю свою історію воюють і в гівні сидять. але ж ти до них не відносишся як до кацапів?
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30.03.2023 23:33 Ответить
Я міг би відповісти повністю на це трохи провокативне питання,але відповім коротко -поки негри один одного мутузять і за буси продають свої ресурси і не лізуть на відміну від росіян в кожну дірку чи країни усім на негрів начхати.Це їхні справи.тим більше що воюють вони слабенько,і тільки між собою.а російські потвори здатні на відміну від негрів засрати увесь світ і впевнені що без них нікуди.
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31.03.2023 13:39 Ответить
Ребята, не долбите мозги, принимайте Украину в НАТО, многие проблемы решатся!
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30.03.2023 22:44 Ответить
Якщо нас зараз прийняти в НАТО,то доведеться ж натівські війська сюди відправляти. А хто цього хоче? Тому нас візьмуть,але після війни.
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30.03.2023 23:02 Ответить
Та кого відправляти? Хіба що пілотів на літаках. А так би дали ракети та танки в зуби - і вперед.
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30.03.2023 23:06 Ответить
Ну це зрозуміло, після війни....
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30.03.2023 23:08 Ответить
У Украины было 30 лет, что бы перестать долбить мозги себе и окружающим , и вступить в ЕС и НАТО. А мнгновенные хотелочки исполняются только в кацапских сказках про скатерть самобранку и кошелек-самотряс.
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30.03.2023 23:51 Ответить
Яке НАТО? У нас в 2019-му, 70% населення проголосувало за сойтісь пасрєдінє какая разніца какой страни.
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31.03.2023 09:45 Ответить
у Дании такой ВВП что они могут украинцев тысяч 200 нанять в варяги как когда-то викинги нанимали всех по миру....
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30.03.2023 22:46 Ответить
Пливли, пливли і на березі... втонули.
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30.03.2023 22:57 Ответить
Берлускони, Шредер, Меркель за 30 лет поставили Европу на колени перед кремлевским карликом, не удивительно что такие проблемы
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30.03.2023 23:00 Ответить
були новини, що Китай готується до війни?
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30.03.2023 23:02 Ответить
Так, вже писали про це раніше.
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30.03.2023 23:04 Ответить
Україна рік провоювала майже всі країни Нато у глибокій дупі - ні людей, ні техніки немае.
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30.03.2023 23:12 Ответить
Повезло Европе что межу ей и рашкой стала Украина. Иначе рашисты точно дошли бы до Ламанша
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30.03.2023 23:17 Ответить
Фінляндія озброєна 62 винищувачами F/A-18 Hornet, очікується поставка 64 замовлених винищувачів F-35. Швеція має понад 90 літаків Gripen.
Норвегія має 57 винищувачів F-16 і 37 винищувачів F-35, а також ще 15 замовлених винищувачів F-35. Данія має замовлено 58 F-16 і 27 F-35.

Скандинавські країни мають об'єднані військово-повітряні сили, а підписи, надані чотирма країнами, означають, що літак може виконувати спільні завдання протиповітряної оборони. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія мають близько 250 бойових літаків і це число майже еквівалентно військово-повітряним силам таких країн, як Великобританія і Франція. Угода охоплює всі елементи протиповітряної оборони, такі як радари, вертольоти, засоби спостереження і патрулювання.
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30.03.2023 23:25 Ответить
А сколько из них готовы к боевым действиям? А то окажется как с танками в Германии... Или вон в как в США с самолетами.
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30.03.2023 23:40 Ответить
нам би їхні проблєми...
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31.03.2023 02:00 Ответить
вступили в НАТО, а воювати навіть за свою країну-пшик
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31.03.2023 02:43 Ответить
Вот вам и НАТО. На это ***** и рассчитывает.
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31.03.2023 08:57 Ответить
Для того НАТО й створювалось, тому що кожна окремо взята країна не здатна захищатись самостійно (США - окреме питання).
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31.03.2023 10:01 Ответить
Да там проблема не только в Дании. Там у большей половины включая Германию армия в плачевном состоянии.
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31.03.2023 11:15 Ответить
 
 