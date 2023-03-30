Дания признала, что не может выполнить свои обязательства перед НАТО
У Дании есть серьезные недостатки в вопросе защиты собственной территории и не может выполнять свои обязательства перед Североатлантическим Альянсом.
Об этом Командующий сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен рассказал в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.
В рамках обязательств перед НАТО Дания получила задачу создать тяжелую пехотную бригаду, но процесс задерживается, в частности, из-за того, что все 19 самоходных артиллерийских установок Caesar Дания передала Украине.
"Нам нужно стать сильнее и исправить все то, чем мы пренебрегали в течение многих лет после падения Берлинской стены", – заявил Нильсен.
"Самый большой пробел, который мы имеем - это кадры. Я считаю, что мы должны использовать все инструменты, которые есть в нашем арсенале, чтобы привлечь и удержать молодежь", - добавил он.
Нильсен также отметил важность развития военной инфраструктуры и техники, а также "предоставление молодежи возможности проходить военную подготовку в лучших условиях".
"Дания, которая была одним из основателей Североатлантического Альянса, после завершения "холодной войны" сократила свой военный потенциал, переориентировав его на миротворческие операции на Ближнем Востоке и Африке", - добавляет издание.
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А вообще-то это только я заметил, что мир вырождается?
А тепер "маємо, що маємо".
Тільки за 20 сторіччя "Захід" тричі рятував московію. Сподіваюсь, що на цей раз ідіотів-рятувальників, що сподіваються на те, що там є люди, не знайдеться....
Зовнішність та фізиологія/анотомія не є визначенням людини, як на мене.
Ми привели до влади блазня, який домовився про здачу країни і відхаркуєм це кров'ю, На московії 23 роки тому привели до влади ху@ла і радіють цьому, підтримують його. Це люди?
Тільки не кажіть мені про "обурення та засудження" десь на кухні! Саме тоді, коли в совку були такі "обурення та засудження" СРСР став країною зла. І що робили в "совку" з тими, хто ставав проти "генеральної лінії партії та уряду"? Вони хто? Чорновіл, Лук'яненко...
То ж анатомічно та фізіологічно на московії тіл, які схожі на людей, багато, а от людяності в них, яка робить людину людиною - ніц немає. Знаю, бо є родичі "за парєбріком".
І Паша-Мерседес - священник.
Але на московії все ж щось людське було, але воно зникло разом з Політковською, Литвиненком, Нємцовим і виїздом за кордон Ахеджахової, Сєрєбрякова та інших.
Норвегія має 57 винищувачів F-16 і 37 винищувачів F-35, а також ще 15 замовлених винищувачів F-35. Данія має замовлено 58 F-16 і 27 F-35.
Скандинавські країни мають об'єднані військово-повітряні сили, а підписи, надані чотирма країнами, означають, що літак може виконувати спільні завдання протиповітряної оборони. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія мають близько 250 бойових літаків і це число майже еквівалентно військово-повітряним силам таких країн, як Великобританія і Франція. Угода охоплює всі елементи протиповітряної оборони, такі як радари, вертольоти, засоби спостереження і патрулювання.