Защищая Украину от оккупантов, погиб воин и актер театра Антон Прасоленко

В больнице от полученных ранений во время защиты Украины на Востоке скончался военнослужащий и актер театра Антон Прасоленко.

Об этом в Facebook сообщил военный психолог Андрей Козинчук, передает Цензор.НЕТ.

"Это Антон. Чувак, живший в Киеве, делал работу, жил с девушкой и мутил отношения, играл в любительском театре (че любительском? Просто в театре), имел солнечные дни и экзистенциальные кризисы. ... Но он не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля. И через год вышел на них уровень профессиональности. Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно. Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он скончался в госпитале от полученных ранений", - говорится в сообщении.

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