Россияне модернизируют полутонные авиабомбы, - Воздушные силы

Российские захватчики начали модернизировать фугасные авиационные бомбы.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.

"Враг начал модернизировать фугасные авиационные бомбы весом 500 килограммов, оборудуя их специальными крыльями, средствами GPS для того, чтобы не входить в зону поражения нашей ПВО и поражать наши прифронтовые зоны. Понятно, что подобная бомба далеко не залетит. Но за те 10-20 километров, которые она может пролететь на подконтрольной Украине территории, она может нанести много вреда и нашим войскам и мирным людям, проживающим на этой территории", - отметил он.

По словам Игната, это новая угроза.

"На нее следует реагировать и от нее беречься. Мы очень все хотим видеть современные самолеты, которые смогут как можно дальше отогнать российскую авиацию от наших границ", - подытожил представитель Воздушных сил.

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