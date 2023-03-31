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Новости Война
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Россияне модернизируют полутонные авиабомбы, - Воздушные силы

війна,обстріл

Российские захватчики начали модернизировать фугасные авиационные бомбы.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.

"Враг начал модернизировать фугасные авиационные бомбы весом 500 килограммов, оборудуя их специальными крыльями, средствами GPS для того, чтобы не входить в зону поражения нашей ПВО и поражать наши прифронтовые зоны. Понятно, что подобная бомба далеко не залетит. Но за те 10-20 километров, которые она может пролететь на подконтрольной Украине территории, она может нанести много вреда и нашим войскам и мирным людям, проживающим на этой территории", - отметил он.

По словам Игната, это новая угроза.

"На нее следует реагировать и от нее беречься. Мы очень все хотим видеть современные самолеты, которые смогут как можно дальше отогнать российскую авиацию от наших границ", - подытожил представитель Воздушных сил.

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армия РФ (19011) обстрел (26850) бомбардировка (451) Игнат (590)


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Топ комментарии
+10
А може час по аеродромах вдарити як в Енгельсі. По словам голови РНБО маємо БПЛА з дальністю 3000 км. Чи це тільки на словах?
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31.03.2023 12:00
+9
Почему мы этого не делаем? Ведь пиарились уже на таком же самом....
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31.03.2023 11:40
+4
Так може блокувати канал зв'язку з GPS?
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31.03.2023 11:54
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Почему мы этого не делаем? Ведь пиарились уже на таком же самом....
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31.03.2023 11:40 Ответить
Так може блокувати канал зв'язку з GPS?
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31.03.2023 11:54 Ответить
А може час по аеродромах вдарити як в Енгельсі. По словам голови РНБО маємо БПЛА з дальністю 3000 км. Чи це тільки на словах?
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31.03.2023 12:00 Ответить
Одиночні удари- більше піар акція ніж реальне враження противника.
Енгельс то добре, але якщо росіяни навчилися робити обвіс на некеровану бобму може і Укроборонпром пошевеляться?
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31.03.2023 13:19 Ответить
Есь, но туда ани бис миня не далитять.
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31.03.2023 13:19 Ответить
Поки у нас піарились, звідтиля вже прилітає.
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31.03.2023 12:25 Ответить
А може вже на часі застосувати той Зелін літак , котрий усіх буле бомбіть?
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31.03.2023 12:36 Ответить
Ні, ще рано, на ньому величнійший по покоям катаецця.
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31.03.2023 13:20 Ответить
сподіваймося ЗСУ і , головне - Верховне (вибачте - СУПЕРВЕРХОВНЕ керівництво) розуміють, як ця схема кацапів працює і не потребує розшифровки тут, на цензорі
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31.03.2023 13:47 Ответить
А Укроборонпром що у відповідь на це - дулі?
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31.03.2023 15:47 Ответить
 
 