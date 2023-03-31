Россия держит в Черном море 10 кораблей, в том числе 1 ракетоноситель, - ОК "Південь"
На боевом дежурстве в Черном море российские захватчики удерживают 10 кораблей.
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"В Черном море корабельная группировка противника состоит из 10 единиц, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 ракет типа "Калибр" и 4 больших десантных корабля, маневрирующих в районе юго-восточного побережья Крыма", - говорится.
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Алекс Фоменко #558501
показать весь комментарий31.03.2023 13:14 Ответить Мне нравится 0
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