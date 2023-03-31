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Россия держит в Черном море 10 кораблей, в том числе 1 ракетоноситель, - ОК "Південь"

флот,росія,корабель

На боевом дежурстве в Черном море российские захватчики удерживают 10 кораблей.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море корабельная группировка противника состоит из 10 единиц, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 ракет типа "Калибр" и 4 больших десантных корабля, маневрирующих в районе юго-восточного побережья Крыма", - говорится.

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корабль (2037) ракеты (3549) Черноморский флот РФ (1557) Черное море (1472)


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Они уже начали подводные БПЛА делать. А у нас морских БПЛА если я не ошибаюсь уже штук 10 накопилось если не больше. Своей нерешительностью мы даем им время на подготовку. Китай очень быстро поможет им скопировать все что угодно и уже это делает.
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31.03.2023 13:14 Ответить
 
 