Россия держит в Черном море 10 кораблей, в том числе 1 ракетоноситель, - ОК "Південь"

На боевом дежурстве в Черном море российские захватчики удерживают 10 кораблей.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море корабельная группировка противника состоит из 10 единиц, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 ракет типа "Калибр" и 4 больших десантных корабля, маневрирующих в районе юго-восточного побережья Крыма", - говорится.

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