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Задержан пророссийский блогер, скрывавшийся в монастыре УПЦ МП

блогер

Перед судом предстанет обвиняемый в государственной измене прокремлевский блогер, скрывавшийся от правосудия в монастыре Украинской православной церкви московского патриархата в Киеве.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в телеграме, передаёт Цензор.НЕТ.

"Согласно материалам следствия, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый начал активно помогать РФ в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный готовил и посылал для публикации статьи, в которых высказывал пророссийские взгляды. Указанные публикации размещались на российских сайтах, активно "разгонялись" пропагандистами в интернете и соцсетях, были доступны неограниченному количеству пользователей.

"В этих статьях он отрицал существование Украины как государства и украинского народа как полноценного самостоятельного этноса. Популяризировал и героизировал Российскую Федерацию и ее президента, подчеркивал "высокую миссию" РФ в мире и ее "жертвенность"", - добавляется в сообщении.

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Эти тексты были квалифицированы экспертами, которые были направлены на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, внесение раздора между армией и народом, негативно влияли на общественное мнение, способствовали распространению российской пропаганды в Украине и несли угрозу национальной безопасности в информационной сфере, являющейся составляющей подрывной деятельности

Мужчину задержали на территории одного из монастырей УПЦ МП в Киеве, где он скрывался. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Автор: 

информационная война (678) пропаганда (3665) УПЦ МП (1558) блогер (218)


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Топ комментарии
+26
Там таких різних ''блохєрів'' наче бліх на вуличному собаці. Треба лише глибше копнути оту клоаку.
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31.03.2023 16:51
+14
Переховування ворогів України від правоохоронців хіба не є також неправомірним? треба руспопів і під цю статтю підвести. Хай ці гниди відповідають за все.
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31.03.2023 16:52
+10
Скоріше що..щаз виявиться якійсь кординаційний центр, або штаб. Може там й зброю з вибухівкою ховають..
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31.03.2023 17:22
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Правила форума Совет форумчан
Там таких різних ''блохєрів'' наче бліх на вуличному собаці. Треба лише глибше копнути оту клоаку.
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31.03.2023 16:51 Ответить
Викурили ?
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31.03.2023 16:51 Ответить
та не. сам накурился и вышел
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31.03.2023 17:35 Ответить
Переховування ворогів України від правоохоронців хіба не є також неправомірним? треба руспопів і під цю статтю підвести. Хай ці гниди відповідають за все.
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31.03.2023 16:52 Ответить
Так це ж було вже. Затримали Дмитра Скворцова:

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31.03.2023 16:53 Ответить
У своїх дописах Скворцов називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "Л/ДНР". Чоловік також заперечував існування України як держави та українського народу як повноцінного самостійного етносу. Популяризував та героїзував РФ та її президента, наголошував на "високій місії" РФ в світі та "жертовності". При цьому негативно та упереджено висловлювався стосовно державних діячів України, її мови та культури.
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31.03.2023 16:54 Ответить
Затримали його на території Свято-Благовіщенского чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.
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31.03.2023 16:55 Ответить
Як опція: Хто ховається на території Лаври, що її так охороняють?
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31.03.2023 16:59 Ответить
Скоріше що..щаз виявиться якійсь кординаційний центр, або штаб. Може там й зброю з вибухівкою ховають..
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31.03.2023 17:22 Ответить
бачив стрім, так там тупо вантажівка мерседес, мабуть 10 тонник спокійно з якимись мішками виїзджає. Поліцейський на секундочку лише заглянув "для готиться" в всьо - машинка уєхала
Там можна не тільки зброю і ********** вивезти, а й цілі ДРГ "по тихому" евакуювати
Є лише надія на таємне стеження, хоча надії мало...
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31.03.2023 21:37 Ответить
Теж бачила..ще питання - а де фури виняйняли? Хто перевізник? Бо там не одна ж явно була..а вивезти там можна всі музейні цінності
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31.03.2023 22:10 Ответить
ви тiльки подивiться на це рюзьгемiрне мурло...воно ж навiжжене, скажене...

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31.03.2023 18:28 Ответить
Не густо! Хоча таких там в монастирях МП чи не кожен перший!
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31.03.2023 16:54 Ответить
Змонастирили тепленького... УПЦошніка...
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31.03.2023 16:55 Ответить
Чи буде край потоку треша?
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31.03.2023 16:55 Ответить
ні ,журналюги кайфють від поток треша.
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31.03.2023 18:54 Ответить
З Лаври ведуть підземні ходи до середмістя та до схилів Дніпра ! Ця потвора мабуть хворіє клаустрофобією ...
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31.03.2023 17:27 Ответить
золкін?
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31.03.2023 17:40 Ответить
Шукайте і бойовиків у монастирях. Ілля Муромець був монахом, але взявся за зброю. І серед ******** монахів, адептів гундяя можуть знайтися релігійні фанатики, готові вмерти за росію у нас в тилу і хай не вводить в оману їх монашество.
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31.03.2023 18:00 Ответить
Яким боком уродженець Чернігівщини часів Русі-України Ілля Муромець до підкацаплених монахів , які проти України ?
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31.03.2023 18:34 Ответить
Я просто навів приклад із історії, зовсім не характеризуючи Муромця як особистість. Звісно, на московії тоді ще жаби квакали на болотах і ніяки кацапів не було, я маю на увазі лише те, що монахи можуть взятися за зброю
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31.03.2023 19:02 Ответить
вся правда о фсбшной упц мп в одном этом снимке!
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31.03.2023 18:13 Ответить
Нужно не бояться и быстро вносить изменения в конституцию и законы о гражданстве. Ужесточать наказания для таких как этот приход возле Лавры.
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31.03.2023 19:23 Ответить
Тиць-пиндиць - я надіявся, що їх там десятками пакуватимуть, а там знайшли якесь одне..
Всіх пакуйте.
До речі - непоганий обмінний фонд.
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31.03.2023 19:25 Ответить
Ото падло
Тепер буде кричати що він святий мученик
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31.03.2023 20:16 Ответить
Московитський бог не допоміг сховатися.
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31.03.2023 21:35 Ответить
В Україні є така область - Сумська. А в ній район - Глухівський. А там є Глинська пустинь. Дуже багато цікавого там можно знайти
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31.03.2023 23:33 Ответить
 
 