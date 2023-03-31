КСУ проверит соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине
Украинские депутаты направили в Конституционный суд представление с просьбой проверить соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"В Конституционный суд 31 марта поступило конституционное представление 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) соглашения между Украиной и российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины от 27 апреля 2153-VI "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по нахождению флота Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что субъект права на конституционное представление считает, что это соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона Украины и утверждает, что обжалуемое соглашение противоречит принципам обеспечения нацбезопасности.
"Кроме того, народные депутаты Украины указывают на отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания", - говорится в сообщении.
Поэтому, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть причины признания Соглашения неконституционным.
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Чудны дела твои (и сделанные тобой депутаты ВРУ), Господи...
У ст. 17 Конституції прямо встановлена заборона розташування іноземних військових баз на території України.
Генерал Муженко: : почему враг быстро зашел на юг и что произошло в Гостомеле?
А где ПВО, которые должны были стоять вдоль побережья Киевского моря с одной стороны в постоянном режиме дежурства?
Они ведь были там, а другие выходили бы при угрозе.
До 2019 там всегда проводили проверки и тренировки. Когда их сняли? Почему их не было?
Кстати, генерал Муженко, с первых часов вторжения прибывший в Генштаб в помощь командованию ВСУ, сообщил, что с середины апреля по указанию Зеленского его "попросили" покинуть пункт управления Генштаба.
З ворожою країною немає бути жодних угод і всі угоди мали б бути давно анульовані