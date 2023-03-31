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КСУ проверит соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине

флот,росія,корабель

Украинские депутаты направили в Конституционный суд представление с просьбой проверить соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный суд 31 марта поступило конституционное представление 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) соглашения между Украиной и российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины от 27 апреля 2153-VI "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по нахождению флота Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субъект права на конституционное представление считает, что это соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона Украины и утверждает, что обжалуемое соглашение противоречит принципам обеспечения нацбезопасности.

"Кроме того, народные депутаты Украины указывают на отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания", - говорится в сообщении.

Поэтому, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть причины признания Соглашения неконституционным.

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Автор: 

Конституция (2236) суд (25073) Украина (44908) Черноморский флот РФ (1557)


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Топ комментарии
+17
Не пройшло і майже 10 років від початку війни, як прокинулись.
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31.03.2023 18:19
+14
ця мерзенна ублюдіна ще й до вбивства Гонгадзе причетна...
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31.03.2023 18:34
+13
Був такий Литвин який в свій час давав присягу КГБ СССР, він з ригами протянули закон по якому кацапам надали дозвіл тримати флот до 2049року. Наскільки пам'ятаю тоді ще бійки були в раді. От кого треба брати за яйця
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31.03.2023 18:32
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Нептун у поміч...
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31.03.2023 18:17 Ответить
Нептун для інших цілей, а тут берізка, а краще дві осики.
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31.03.2023 21:32 Ответить
А чого так швидко?! Почекали б ще рік!!! А то зненацька прозріли... Хутріоти бл...дські.
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31.03.2023 18:18 Ответить
Не пройшло і майже 10 років від початку війни, як прокинулись.
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31.03.2023 18:19 Ответить
А якщо КСУ скаже, що Угода законна, то залишаємо все, як є?
Чудны дела твои (и сделанные тобой депутаты ВРУ), Господи...
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31.03.2023 18:21 Ответить
КСУ не може такого сказати, інакше це буде злочином проти безпеки держави.
У ст. 17 Конституції прямо встановлена заборона розташування іноземних військових баз на території України.
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31.03.2023 20:43 Ответить
І що? КС зайнятись нема чим?
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31.03.2023 18:22 Ответить
Який в цьому сенс ?
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31.03.2023 18:23 Ответить
Питання тільки до шостого президента, чи до попередників також?)
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31.03.2023 21:41 Ответить
Серед чинних депутатів є ті, хто голосував за пролонгацію(продовження) договору про розміщення ЧФ. Палиця наприклад.
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31.03.2023 18:25 Ответить
А що там перевцряти-тільки зрадники та вороги України могли погодити та узаконити цю часткову окупацію Криму.Що й призвело до наслідків які є наразі...
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31.03.2023 18:26 Ответить
Був такий Литвин який в свій час давав присягу КГБ СССР, він з ригами протянули закон по якому кацапам надали дозвіл тримати флот до 2049року. Наскільки пам'ятаю тоді ще бійки були в раді. От кого треба брати за яйця
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31.03.2023 18:32 Ответить
ця мерзенна ублюдіна ще й до вбивства Гонгадзе причетна...
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31.03.2023 18:34 Ответить
Ці придурки справді в таке вірять
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31.03.2023 18:26 Ответить
НЕПТУН должен обнулить договор.
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31.03.2023 18:26 Ответить
А навіщо ! ліліпутін недавно денонсував всі міжнародні угоди до березня 2022 року. Правда недавно ліпили підозри стряпчим за цей договір, то може з пред'явами слабувато. Але ж стряпчі труться біля ...опи
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31.03.2023 18:38 Ответить
З того часу все заглохло. Всі підозрювані і далі на своїх посадах продовжують підривну діяльність проти України
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31.03.2023 20:48 Ответить
Наконец то,сто лет не прошло,всех кто голосовал арестовать и за решетку,седого лиса в первую очередь.Пройдет еще сто лет и наши правнуки подадут в КС скаргу на разминирователей Чонгара,может быть.
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31.03.2023 18:40 Ответить
Литвин на свободі а стефанчук не вносить на вр закон про відміну а треба ще й кс ну й ждуни
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31.03.2023 18:51 Ответить
🤡🤡🤡
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31.03.2023 19:04 Ответить
Надо расследовать настоящие преступления, а не прошлые!
Генерал Муженко: : почему враг быстро зашел на юг и что произошло в Гостомеле?
А где ПВО, которые должны были стоять вдоль побережья Киевского моря с одной стороны в постоянном режиме дежурства?
Они ведь были там, а другие выходили бы при угрозе.
До 2019 там всегда проводили проверки и тренировки. Когда их сняли? Почему их не было?

Кстати, генерал Муженко, с первых часов вторжения прибывший в Генштаб в помощь командованию ВСУ, сообщил, что с середины апреля по указанию Зеленского его "попросили" покинуть пункт управления Генштаба.
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31.03.2023 19:09 Ответить
До чого тут Муженко? Начальник Генштабу і міністр оборони відповідали за всю підготовку чи її відсутність, сприяння вторгненню ворога на територію України.
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31.03.2023 20:54 Ответить
И 3 пятилетки не прошло
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31.03.2023 19:12 Ответить
Прощло 8 лет а все так же актуально https://www.youtube.com/watch?v=613TH3zaevM
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31.03.2023 19:14 Ответить
Ушел поезд. Дорога ложка к обеду. Многие имели к этому отношение. Весна 2010 г. Харьков. Бздобкина бы пугануть за это--- чушь блеять начнет, хоть послушаем смеха ради. Он гостей принимал, шапкокраду в глазки заглядывал подобострастно! Сдали тогда страну стратегически. Именно с этого факта о НАТО не было и смысла говорить. Там на 20 лет продлевали.
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31.03.2023 19:20 Ответить
Не починайте. Все там було законно. А от хто лобіював ми теж знаєм - партія регіонів і Тимошенко
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31.03.2023 19:21 Ответить
Пипец... Рашка расторгла этот договор еще в 14-м году, а эти считают его до сих пор действительным... Так в чьих интересах они подали это конституционное представление?
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31.03.2023 19:58 Ответить
Накуя, ще виясняти. У 2014 році цей нікчемний договір припинився. Все кацапи порушили все і вся. Тут тільки судити тих хто його підписував, а краще вішна смереці.
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31.03.2023 20:25 Ответить
Нащо взагалі розглядати законність. Вони на нас напали, стріляють звідти, захопили території. Значить угоду денансувати.
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31.03.2023 20:57 Ответить
А тепер - притягнути до суворої відповідальності всіх авторів і виконавців цієї нікчемної Угоди, в т.ч. і депутатів.
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31.03.2023 21:23 Ответить
А причому тут конституція ?
З ворожою країною немає бути жодних угод і всі угоди мали б бути давно анульовані
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23.09.2023 07:38 Ответить
 
 