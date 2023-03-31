КСУ проверит соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине

Украинские депутаты направили в Конституционный суд представление с просьбой проверить соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный суд 31 марта поступило конституционное представление 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) соглашения между Украиной и российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины от 27 апреля 2153-VI "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по нахождению флота Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субъект права на конституционное представление считает, что это соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона Украины и утверждает, что обжалуемое соглашение противоречит принципам обеспечения нацбезопасности.

"Кроме того, народные депутаты Украины указывают на отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания", - говорится в сообщении.

Поэтому, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть причины признания Соглашения неконституционным.

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