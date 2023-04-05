В Варшаве подписаны соглашения о поставках польской военной техники и о сотрудничестве в восстановлении Украины, - Зеленский

Между Украиной и Польшей в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Варшаву подписаны соглашения о поставках в Украину польской военной техники, а также о сотрудничестве в сфере восстановления разрушенной в результате войны инфраструктуры.

"Согласован новый и очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, по его словам, подписан документ о поставках польских БТР "Росомак", самоходных минометов "Рак", систем противовоздушной обороны "Перун", истребителей типа "МИГ" и иного вооружения.

Украинская делегация, как сообщил Зеленский, также обсудила с польской стороной создание совместных предприятий для производства вооружений и боеприпасов.

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"Несмотря на все, оборонно-промышленный комплекс наших стран будет работать действенно. Есть очень предметные договоренности", - отметил он.

Кроме того, стороны обсудили различные экономические и инфраструктурные вопросы, развитие и восстановление Украины.

В этом контексте президент Украины сообщил о подписании с Польшей отдельного документа о сотрудничестве в восстановлении Украины, который, по его словам, будет помогать развитию обеих стран.

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