Россияне снизили наземную мощность, чаще применяют авиацию и БПЛА, - ОК "Південь"

Оккупанты меняют тактику, привязывают к БПЛА гранаты, чтобы поразить скопление гражданских.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

Она объяснила, что у окупантов нет успехов на суше.

"Для них очень трудно размещать артиллерийские позиции на тех участках, над которыми мы работаем с огневой точки зрения, и зачищая полосу в 30 км, мы оставляем все меньше и меньше позиций оккупантам, откуда они могут артиллерией, минометами наносить поражение по правому берегу, хотя они все-таки выискивают такие позиции", - объяснила представительница.

Гуменюк отметила, что, уменьшив свою наземную мощность, россияне применяют воздушные силы - авиацию и БПЛА, которыми раньше только разведывали обстановку.

"В настоящее время привязывают к ним разрывные гранаты и пытаются таким образом поразить скопления людей. Это классический признак терроризма. Только скопления людей, в том числе там, где раздается гуманитарная помощь", - добавила она.

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