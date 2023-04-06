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Зеленский вручил мэрам четырех польских городов почетные награды "Город-спаситель"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

польща

В ходе официального визита в Республику Польша президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким встретился с мэрами польских городов Жешув, Перемышль, Люблин и Хелм, отмеченных почетными наградами Украины "Город-спаситель".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 6 апреля сообщила прессслужба главы государства.

Как отмечается, украинский лидер поблагодарил мэра Жешува Конрада Фийолека, мэра Перемышля Войчеха Бакуна, мэра Люблина Кшиштофа Жука, мэра Хелма Якуба Банашека за беспрецедентную поддержку, оказанную украинцам.

"Есть чрезвычайные главы городов, которые сейчас здесь находятся со своими командами. Они показали, что между нашими странами нет границ. Вы именно те чрезвычайные люди, которые вместе со спасателями, с волонтерами были первыми, кто принимал наших людей", – сказал Зеленский.

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Зеленский отметил также чрезвычайный масштаб помощи, предоставленной Украине приграничными польскими городами.

По словам президента, солидарность и поддержка польского общества помогли Украине выстоять в противодействии агрессии России.

Зеленский вручил мэрам Жешува, Перемышля, Люблина и Хелма почетные знаки отличия "Город-спаситель" за гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом.

Зеленский вручил мэрам четырех польских городов почетные награды Город-спаситель 01

Глава государства также наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени консула Украины в Перемышле Александра Бачика за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров в Варшаве договорились о предоставлении Украине нового мощного оборонного пакета.

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Королевский замок в Варшаве. Они встретились с президентом Польши Анджеем Дудой и его супругой.

Это первый официальный визит Зеленского в Польшу после полномасштабного вторжения России в Украину. В рабочем режиме президенты Польши и Украины дважды встречались в Жешуве – в феврале 2023 года и в декабре 2022 года.
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Топ комментарии
+9
якась "брєжнєвщина" - один одному нагороди..міста-герої, міста-рятівники..Зеленський ще на пять років переобереться то піджак буде в орденах по коліна
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06.04.2023 16:01
+4
Нагадую послідовність:

- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кров дітей Маріуполя на ваших руках" (с).
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06.04.2023 16:27
+3
навіть совки створювали видимість якоїсь основи для нагородження: критерії, комісії, "колегіальне рішення", постанова з'їзду.. а тут якесь опудало саме вигадує, саме роздає, саме радіє
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06.04.2023 16:09
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Bez pianino ?
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06.04.2023 15:56 Ответить
бл.ь
воно саме ці нагороди вигадує?
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06.04.2023 16:01 Ответить
якась "брєжнєвщина" - один одному нагороди..міста-герої, міста-рятівники..Зеленський ще на пять років переобереться то піджак буде в орденах по коліна
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06.04.2023 16:01 Ответить
навіть совки створювали видимість якоїсь основи для нагородження: критерії, комісії, "колегіальне рішення", постанова з'їзду.. а тут якесь опудало саме вигадує, саме роздає, саме радіє
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06.04.2023 16:09 Ответить
Можна подумати, що 5-6 міст допомогають у світі..якось образливо для інших виходить, не тільки для польських.

Такими вчинками просто знецінює нагороди..потім почне виготовляти таблички - цей будинок відбудували - і країна, населений пункт, бригада поіменно..

Театр абсурду..
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06.04.2023 16:19 Ответить
тебе завидно? чего ты ноешь, по сути ты бесполезный мусор, в войне не помогаешь, а только сидишь дома да и скулишь, Польша нам очень сильно помогла, а ты только плесенью оброс сидя на диване!
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06.04.2023 16:35 Ответить
я тебе ОСОБИСТО ображав??? ненавиджу от таких що переходять на особисті образи. Не буду опускатись до твого плінтусного рівня і щось відповідати
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06.04.2023 16:43 Ответить
чмонька опешна, ти читати вмієш? хтось сказав щось погане про Польщу?
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06.04.2023 17:22 Ответить
А меру Чернігова карну справу. Затоневтік
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06.04.2023 16:16 Ответить
Нагадую послідовність:

- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кров дітей Маріуполя на ваших руках" (с).
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06.04.2023 16:27 Ответить
А орден ''запрой*б'' буде?
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06.04.2023 16:27 Ответить
Польське місто "жешув" має історичну українську назву - Ряшів. Ми ж не називаємо Київ, на польський манер - кійов.
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06.04.2023 17:02 Ответить
Мабуть пан не знає про правила перекладу топонімів. То в мене для вас є цікавинка!
А ви знали що Єгипет насправді ніякий не Єгипет, а Джумхуріят Міср аль-Арабія.
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06.04.2023 17:17 Ответить
А чому ж ти мера Чернігова закошмарив ?
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06.04.2023 17:38 Ответить
 
 