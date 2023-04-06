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Новости Политика Украины
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Главу Львовского облсовета Грымак отправили в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

гримак

6 апреля на внеочередной сессии глава Львовского областного совета Ирина Грымак отчиталась перед депутатским корпусом о своей деятельности в 2021 и 2022 годах. Заслушав отчет, депутаты областного совета после обсуждения сочли работу главы облсовета неудовлетворительной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовский областной совет.

На внеочередной сессии в четверг, 6 апреля, депутаты Львовского облсовета приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Львовского облсовета Ирины Грымак. За это проголосовали 48 депутатов в ходе тайного голосования. До этого избранники заслушали отчет Ирины Грымак и оценили ее работу неудовлетворительно.

За увольнение Ирины Грымак проголосовали 48 избранников, еще один – воздержался.

После голосования Ирина Грымак поблагодарила коллег-депутатов и громаду Львовщины за возможность работать. Пожелала коллегам мудрости и результативности в работе. До избрания нового главы ЛОС его обязанности будет исполнять первый заместитель Евгений Гирнык.

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Ирина Грымак возглавляла Львовский облсовет более двух лет – с 1 декабря 2020 года. В 2015-2019 годах с перерывом работала заместителем лавы Львовской ОГА Олега Синютки, а перед тем возглавляла Зализничную райадминистрацию Львова. Отныне Ирина Грымак остается обычным депутатом облсовета от фракции "Европейской Солидарности".
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ЗЕбільшовизм в Львівській облраді ?
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06.04.2023 19:58 Ответить
ЄС має 28 з 44 голосів, решта вінігрет. З тих 28 депутатів, напевне з 25 куплені місця в списках. Почитаємо в тг О.Гончаренка, він знає усю гірку правду
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06.04.2023 20:14 Ответить
28голосів - це більше 50%
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06.04.2023 20:44 Ответить
Конєц єралашу.
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06.04.2023 20:03 Ответить
Мож щось натворила, бо О.Гончаренко, сайт партії ЄС не коментують подію
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06.04.2023 20:26 Ответить
можливо, справді Гримак виявилася неспроможним керівником, і таке буває з людьми. Тим більше, якщо голосували проти неї свої ж з фракції...
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06.04.2023 20:46 Ответить
 
 