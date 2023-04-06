Оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен: в марте был рекорд по обращениям

На фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления Сил обороны военные РФ стали чаще сдаваться в плен, а в прошлом месяце был зафиксирован рекорд по количеству обращений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер государственного проекта "Хочу жить", созданного для добровольной сдачи военных РФ в плен, Виталий Матвиенко.

"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом. Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ", - отметил Матвиенко.

Он подчеркнул, что военные РФ сдаются в плен по всей линии фронта, и эти операции проходят каждые два дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группам.

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"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по существу рекорд - более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500", – сказал Матвиенко.

Он также подчеркнул, что оккупанты сдаются в плен вместе с техникой, и некоторые образцы "интересной" российской тяжелой бронетехники уже работают против армии РФ на фронте.