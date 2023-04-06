Оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен: в марте был рекорд по обращениям
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления Сил обороны военные РФ стали чаще сдаваться в плен, а в прошлом месяце был зафиксирован рекорд по количеству обращений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер государственного проекта "Хочу жить", созданного для добровольной сдачи военных РФ в плен, Виталий Матвиенко.
"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом. Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ", - отметил Матвиенко.
Он подчеркнул, что военные РФ сдаются в плен по всей линии фронта, и эти операции проходят каждые два дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группам.
"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по существу рекорд - более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500", – сказал Матвиенко.
Он также подчеркнул, что оккупанты сдаются в плен вместе с техникой, и некоторые образцы "интересной" российской тяжелой бронетехники уже работают против армии РФ на фронте.
Пожалуйста, подождите...
- отримає пристойне по його міркам харчування
- засоби гігієни
- медогляд
він з радістю здасться при нагоді у полон.
це значить:
- мотивація здатися більша
- деморалізація ворога стльніша
- у нас більшає обмінний фонд для наших полонених захисників.
10 т грн це 270 баксів. Скільки ти пропонуєш? 50, 10? Може ти, телепню, не чув, але за цим всим двіжом сурово наглядає європейська комісія. Для вимог якої навіть така сума утримання може бути замала. 10 тис гривень це приблизно 30 секунд бою.
Витрати на війну шалені. І їх неможливо зменшити тільки тому, шо у когось дохід на місяць менше 10 тис гривень. Не будь ідіотом.
А в полон здаються..бо дійсно жити хочуть. І воно вже не вистрелить і не вб*є нашого хлопчину...онука тієї бабки.. яка своїм вибором не усвідомлюючі послала онука на війну... яка була проти НАТО... у якої рідня на росії...якій вони брати... Все у одному клубку.
Так якщо навіть один наш залишится живий... а ще за цю гидоту врятують ще одне життя у рашкиному полоні... то це велике щастя. А ти скиглиш за 10 тисяч...(((
Я голосував за Чорновола, Ющенко, Тимошенко(проти Януковича тоді), Порошенко.
В мене пенсія 3000. Дати тобі номер картки і будеш щомісяця мені доплачувати 7000 ??
Бо мушу "скиглити за 10 тисяч" - така сума для мене мрія.
І не літаєш?
І боїшся своє справжнє імя і призвіще вказати???
Сиди там і не цвірінькай.
Як кажуть в Одесі - це дві великі різниці...
І головне : в скільки грошей ви оціните свого рідного який опинився в полоні і є шанс обміняти його на кацапорилого????