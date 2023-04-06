РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11732 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
13 843 59
армия РФ (15358) плен (2354)

Оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен: в марте был рекорд по обращениям

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,полон,армія,полонені

На фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления Сил обороны военные РФ стали чаще сдаваться в плен, а в прошлом месяце был зафиксирован рекорд по количеству обращений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер государственного проекта "Хочу жить", созданного для добровольной сдачи военных РФ в плен, Виталий Матвиенко.

"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом. Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ", - отметил Матвиенко.

Он подчеркнул, что военные РФ сдаются в плен по всей линии фронта, и эти операции проходят каждые два дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группам.

Смотрите также: Два оккупанта сдаются в плен. ВИДЕО

"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по существу рекорд - более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500", – сказал Матвиенко.

Он также подчеркнул, что оккупанты сдаются в плен вместе с техникой, и некоторые образцы "интересной" российской тяжелой бронетехники уже работают против армии РФ на фронте.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
кожен полонений окупант - це заощаджені набої, снаряди, послаблення рос підрозділів і збережені життя наших захисників. Так що завали ****
показать весь комментарий
06.04.2023 20:35
+18
..а хочеш..Ванья я скажу за кого голосувала бабця, що яблука перебирає? По черзі...))) Кравчук..Симоненко...Тимошенко...Янукович...Бойко...і вишенька сьогоднішня!!!))) Не дуже помилюсь..якщо і Ви також свої уподобання виставляли... А яблука ця бабця своїм вибором і інших заставляє перебирати.
А в полон здаються..бо дійсно жити хочуть. І воно вже не вистрелить і не вб*є нашого хлопчину...онука тієї бабки.. яка своїм вибором не усвідомлюючі послала онука на війну... яка була проти НАТО... у якої рідня на росії...якій вони брати... Все у одному клубку.
Так якщо навіть один наш залишится живий... а ще за цю гидоту врятують ще одне життя у рашкиному полоні... то це велике щастя. А ти скиглиш за 10 тисяч...(((
показать весь комментарий
06.04.2023 21:13
+10
коли чмобік знає, що здавшись у полон він
- отримає пристойне по його міркам харчування
- засоби гігієни
- медогляд
він з радістю здасться при нагоді у полон.
це значить:
- мотивація здатися більша
- деморалізація ворога стльніша
- у нас більшає обмінний фонд для наших полонених захисників.
10 т грн це 270 баксів. Скільки ти пропонуєш? 50, 10? Може ти, телепню, не чув, але за цим всим двіжом сурово наглядає європейська комісія. Для вимог якої навіть така сума утримання може бути замала. 10 тис гривень це приблизно 30 секунд бою.
Витрати на війну шалені. І їх неможливо зменшити тільки тому, шо у когось дохід на місяць менше 10 тис гривень. Не будь ідіотом.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну ще би..10 тис.на рило на утримання,можна і жирку поднакопить..
показать весь комментарий
06.04.2023 20:31 Ответить
кожен полонений окупант - це заощаджені набої, снаряди, послаблення рос підрозділів і збережені життя наших захисників. Так що завали ****
показать весь комментарий
06.04.2023 20:35 Ответить
в нас не кожен українець може собі позволити на такі гроші жити..а ****,в твої мами,яка такого дебіла на світ привела))
показать весь комментарий
06.04.2023 20:39 Ответить
коли чмобік знає, що здавшись у полон він
- отримає пристойне по його міркам харчування
- засоби гігієни
- медогляд
він з радістю здасться при нагоді у полон.
це значить:
- мотивація здатися більша
- деморалізація ворога стльніша
- у нас більшає обмінний фонд для наших полонених захисників.
10 т грн це 270 баксів. Скільки ти пропонуєш? 50, 10? Може ти, телепню, не чув, але за цим всим двіжом сурово наглядає європейська комісія. Для вимог якої навіть така сума утримання може бути замала. 10 тис гривень це приблизно 30 секунд бою.
Витрати на війну шалені. І їх неможливо зменшити тільки тому, шо у когось дохід на місяць менше 10 тис гривень. Не будь ідіотом.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:51 Ответить
іди дурню,розкажи то бабці,яка все життя пропрацювала вчитель кою,чи медсестрою і на ринку яблука від гнилі перебирає,бо хоче хоч якогось вітаміна.. а в полон вони здаються по простій причині-жити хочуть!
показать весь комментарий
06.04.2023 21:00 Ответить
..а хочеш..Ванья я скажу за кого голосувала бабця, що яблука перебирає? По черзі...))) Кравчук..Симоненко...Тимошенко...Янукович...Бойко...і вишенька сьогоднішня!!!))) Не дуже помилюсь..якщо і Ви також свої уподобання виставляли... А яблука ця бабця своїм вибором і інших заставляє перебирати.
А в полон здаються..бо дійсно жити хочуть. І воно вже не вистрелить і не вб*є нашого хлопчину...онука тієї бабки.. яка своїм вибором не усвідомлюючі послала онука на війну... яка була проти НАТО... у якої рідня на росії...якій вони брати... Все у одному клубку.
Так якщо навіть один наш залишится живий... а ще за цю гидоту врятують ще одне життя у рашкиному полоні... то це велике щастя. А ти скиглиш за 10 тисяч...(((
показать весь комментарий
06.04.2023 21:13 Ответить
Слухай, богатенький буратіна з Туреччини.
Я голосував за Чорновола, Ющенко, Тимошенко(проти Януковича тоді), Порошенко.
В мене пенсія 3000. Дати тобі номер картки і будеш щомісяця мені доплачувати 7000 ??
Бо мушу "скиглити за 10 тисяч" - така сума для мене мрія.
показать весь комментарий
06.04.2023 21:38 Ответить
..слухай ...дурненький Серьожик ... То що ти і я голосували за Чорновола та інших.... нічого не виришіло...бо як казав Йозеф Пілсудський... У нас добрий народ...але дурні люди!!! Це тобі нічого не каже? Нажаль народ у нас дійсно дурний... і тому у тебе пенсія 3000...і тому я зараз не з Гостомеля літаю...а сижу на турецькому аеродромі і вже третій місяць в надії..що з України привезуть потрібне нам...щоб літати далі. Оце... дурноватий Серьожа..і є моє богатство у Туреччині. Якби твоє оточення було розумнійше...то і пенсія твоя була б можливо більшою.
показать весь комментарий
06.04.2023 22:21 Ответить
Реєстрація 09.10.2014 - не помилився? І весь час під турецьким прапором?
І не літаєш?
І боїшся своє справжнє імя і призвіще вказати???
Сиди там і не цвірінькай.
показать весь комментарий
06.04.2023 23:31 Ответить
..а тобі ..дурновате.. дата реєстрації про щось вказує? Мені ні. Хоч післязавтра зареєстрований буде... але з розумом!! І що тобі дасть моє імя? То що ти номерний і вказав своє ім*я ...це невєбенний **патриотизм**...чи **героїзм**? Чи може ти ..недолуге..комусь треба? Отож дійсно..сиди зі своїми 3000 і онуків краще патріотами роби.... щоб може вони будуть жити щасливо і у достатку. І не тобі про літаю..не літаю...судити..і щось казати...!!!)))
показать весь комментарий
07.04.2023 10:26 Ответить
...і у доповнення... Судячи по реакції на прапор іншої держави ... розумом ти по версії Пілсудського ... не народ.... а людина..)))
показать весь комментарий
06.04.2023 22:23 Ответить
У меня знакомый в Черкасской области спрашивает: -"А можно я тоже сдамся в плен, бо маю пенсии 3,5тыс.?"
показать весь комментарий
06.04.2023 21:43 Ответить
..я вважаю , що твій знайомий поруч з тобою..у дзеркалі!!!)))
показать весь комментарий
06.04.2023 22:25 Ответить
Ну так оплачуй з власної кишені курортні умови для цих *********, а в той час повно людей навіть мінімалку в 6,5 тисяч не отримують, то як же на таких дебілах кацапам не пастись? Прийшов убивати, ґвалтувати, мародерити але злякався, що його завалять і пішов у полон-курорт де йому хохли щей сраку полижуть такому молодцю, то кацапи ще з більшою охотою будуть їхати таких тупих хохлов вбивати.
показать весь комментарий
06.04.2023 22:26 Ответить
... і що ж ти пропонуєш? Вбивати їх? Чи може начхати на закони війни і так як смердячі робити? Так вони не збираються у цивілізацію... Їм втрачати вже нічого... Тому вони і звірствують..вбивають... То що нам робити? А наших полонених на кого вимінювати? На доплати до мінімальної пенсії? А наших хлопців та дівчат там достатньо багато.... То що пропонуєш?
показать весь комментарий
06.04.2023 22:33 Ответить
Та не всрались вони нікому на кацапії, а наших полонених будуть тримати та мучати з принципу, а ще не забувай весною минулого року утримання одного цапа складало 3 тисячі, а тепер вже десять, на наших військових економлять, а от витрати на утримання кацапів зростають, це багато про що говорить. Що робити з полоненими кацапами? А все дуже просто: те саме, що роблять кацапи з нашими полоненими, годувати чим прийдеться і як прийдеться і всім начхати на закони війни, кацапи роблять що їм заменеться і їм нічого, а у нас полоненим сраку лижуть і всеодно ми погані, тому мені глибоко начхати, що там подумають вічно стурбовані імпотенти.
показать весь комментарий
06.04.2023 22:45 Ответить
.. мені сказати Вам нічого!! Сперечатися з Вами не буду. Я теж стріляв би і робив би так ..як Ви... якби наших полонених не було у смердячих. І не було б Женевських конвенцій..і поняття цівілізована країна...
показать весь комментарий
06.04.2023 23:00 Ответить
На всіляки договори та конвенції, а кацапи з Женевської давно вийшли, всі давно прутня поклали і тільки клінічні дебіли гратимуться в цивілізованість під час війни на виживання.
показать весь комментарий
06.04.2023 23:18 Ответить
а саме ці конвенції - це надія повернути живими з полону наших бійців.Чи тобі на це шкода 10 тисяч, жлобіна кацапська?
показать весь комментарий
06.04.2023 23:29 Ответить
Тобі, мля, що доходить зі слів кацапи вийшли з Женевської конвенції? Та їм похер на неї, капець, як можна бути таким тупим?
показать весь комментарий
06.04.2023 23:37 Ответить
*не
показать весь комментарий
06.04.2023 23:43 Ответить
Так, мені шкода на кацапське лайно навіть ржавої копійки, а ти у нас щедрий хохлопітек? Ну так фінансуй їхнє курортне життя за власний рахунок, а в той час твої дорогенькі бахури морять голодом наших полонених. І звідки такі недоразвиті тільки беруться?
показать весь комментарий
06.04.2023 23:42 Ответить
Яке ти недолуге , а ще щось із себе корчиш . Тіпа офігенний експерд
показать весь комментарий
06.04.2023 23:45 Ответить
Ще якесь чмо недоразвите виползло щоб його послали під пуйла.
показать весь комментарий
06.04.2023 23:56 Ответить
Чуєш обездолений , усохни
показать весь комментарий
07.04.2023 00:24 Ответить
Під пуйла, чмоня.
показать весь комментарий
07.04.2023 00:26 Ответить
Таку чмоню як ти ще потрібно пошукати
показать весь комментарий
07.04.2023 05:24 Ответить
Чмоня у тебе в трусах, защоканець недоразвитий. Давно на пуйла не посилали?
показать весь комментарий
07.04.2023 09:23 Ответить
Так ота чмоня тобі в рот не влізе , дурилка ти картонна . Кацапсін від тебе несе🤣
показать весь комментарий
07.04.2023 16:37 Ответить
Я об тебе, защоканець, буй витираю але ти вперто лізеш щоб тебе продовжували мати, і справді хохол тупіше ворони. Я розумію тепер чого кацапи думали, що їх квітами зустрічатимуть, бо вони побачили таких шльондр як ти.
показать весь комментарий
07.04.2023 16:56 Ответить
************ тобі кацапи мало платять що ти плачеш що грошей в тебе нема ?
показать весь комментарий
08.04.2023 08:47 Ответить
не сперечайтесь з дурнем
показать весь комментарий
06.04.2023 23:30 Ответить
Це дивлячись чим вести бій, є деякі снаряди по ціні нової іномарки за одиницю, так що 100%!!!
показать весь комментарий
06.04.2023 21:00 Ответить
Ви розумієте що це повна дурня? По-перше в полоні вони нікого не вб'ють, по-друге стримання коштує врази дорожче і вимірюється не тільки грошима, а й життям.
показать весь комментарий
06.04.2023 21:01 Ответить
Ну то тримай за свій рахунок, піди й віддай на їхнє утримання всю свою зарплату, а в той час людям навіть мінімалку обрізали, проте вбивця- ґвалтівник за рахунок таких тупих хохлов житеме на курорті.
показать весь комментарий
06.04.2023 22:31 Ответить
А військовий який сидить в окопі і стримує цю погань за чій рахунок???
показать весь комментарий
06.04.2023 22:49 Ответить
Ну так спитай у військового як йому коли урізають платню, а на утримання підоти збільшують видатки.
показать весь комментарий
06.04.2023 22:57 Ответить
А ти спитай що краще артелирист орків у полоні, чи той хто випустить пакет граду по нашому військовому?
показать весь комментарий
06.04.2023 23:01 Ответить
Дохлий кацапопітек найкращий.
показать весь комментарий
06.04.2023 23:20 Ответить
І не смій порівнювати видатки на оборнців з видатками на окупантів ставлячи їх на одну планку.
показать весь комментарий
06.04.2023 23:00 Ответить
Ти дурачок? Ти розумієш що доки москаль в полоні, він нікого не вб'є, чи в тебе все вимірюється грошима?
показать весь комментарий
06.04.2023 23:04 Ответить
Тобі тупій хохлушці не доходить, що я сказав? Поки такі тупі тварини житимуть в Україні тут добра не буде.
показать весь комментарий
06.04.2023 23:14 Ответить
Ти стулив би трошки писок , а то розійшовся шо баняк на плиті
показать весь комментарий
06.04.2023 23:48 Ответить
Це ще яке тут мені чмо буде рота закривати? Давно на швабрі не був?
показать весь комментарий
07.04.2023 00:00 Ответить
Стули писок набутилочник
показать весь комментарий
07.04.2023 00:22 Ответить
Любиш коли тебе посилають? Ну то йди під пуйла там і пищи.
показать весь комментарий
07.04.2023 00:25 Ответить
Стули писок набутилочник
показать весь комментарий
07.04.2023 05:22 Ответить
Рекорд щодо звернень чи рекорд щодо реально здавшихся кацапів?
Як кажуть в Одесі - це дві великі різниці...
показать весь комментарий
06.04.2023 20:37 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2023 20:38 Ответить
Звісно, що в українському таборі краще ніж в окопі під Бахмутом. І Женевська ковенція тут таки працює.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:40 Ответить
Це інфа для рожевих поні. Кацапи в полон здаються лише потрапивши у безвихідь,коли вже немає можливості БЕЗКАРНО вбивати і гвалтувати.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:48 Ответить
У будь якій війні у полон здаються тільки опинившись у безвиході.
показать весь комментарий
06.04.2023 21:39 Ответить
Кацапи які ініціативно здаються в полон заслуговують принаймні на поводження згідно Женевської конвенції.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:51 Ответить
Дякую що повідомили.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:54 Ответить
В чому проблема? Настав час удобрити ґрунт для кращого врожаю.
показать весь комментарий
06.04.2023 20:56 Ответить
Знову "новини від обдристовича"... В кожного з нас є там рідні, друзі чи знайомі. Запитайте в них чи здаються пачками в полон московити.
показать весь комментарий
06.04.2023 22:15 Ответить
Довбні які плачуть за 10 тисячами . То гроші не наші , а союзників .

І головне : в скільки грошей ви оціните свого рідного який опинився в полоні і є шанс обміняти його на кацапорилого????
показать весь комментарий
06.04.2023 23:38 Ответить
Ну т.е. с Октября по апрель захвачено примерно десять тысяч кацапов, так? Кидайте в меня камни, но эта цифра похожа на рассказы Арестовича.
показать весь комментарий
07.04.2023 00:04 Ответить
 
 