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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) граница (4740) Литва (2123) техника (1542)

Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Литвой, - "Беларускі Гаюн"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,білорусь,техніка

Сегодня Беларусь перебросила к границе с Литвой не менее 20 единиц техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации "Беларускі Гаюн", сегодня ночью на железнодорожную станцию Гудогай, расположенную в 9 км от границы с Литвой, прибыл эшелон с не менее 20 единиц техники ВС РБ.

По данным мониторинговой группы, среди них не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТРы, БМП и МТ-ЛБ.

По данным "Гаюна", переброшена была техника 120-й бригады ВС РБ, дислоцирующеяся в районе Уручье (Минск).

Напомним, в Беларуси продолжается проверка боеспособности войск.

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Топ комментарии
+12
Давно нам не показывали, откуда на БССР готовилось нападение.
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06.04.2023 20:56
+11
Для НАТО це на 5 хвилин а може ще й менше.
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06.04.2023 20:54
+11
он план сейчас покажет откуда наступать на ********** собираются .....
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06.04.2023 20:58
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Знову НАТО наступає на бульбафюрера
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06.04.2023 20:54 Ответить
он план сейчас покажет откуда наступать на ********** собираются .....
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06.04.2023 20:58 Ответить
Этот хитрован хочет объявить Литве войну и по-быстрому сдаться в плен, пока его в кремле чайком каким-нибудь вкусненьким не напоили
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06.04.2023 21:19 Ответить
Для НАТО це на 5 хвилин а може ще й менше.
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06.04.2023 20:54 Ответить
Давно нам не показывали, откуда на БССР готовилось нападение.
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06.04.2023 20:56 Ответить
Нема довбонутим спокою.
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06.04.2023 20:56 Ответить
Як той казав "гратимемо в шахи чи тертимо дошку?")))
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06.04.2023 20:58 Ответить
Трэба адзначыць на мапе!
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06.04.2023 20:58 Ответить
Та кому ви потрібні,підхуйловники картопляні?Ще можете стати на кордоні всією своєю недоармією і стукати в барабани,поважно роздуваючи щоки.І головне щоб у всіх були плетені білі аксельбанти і блискучі кокарди.Клоуни,блд,недоколихані.
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06.04.2023 21:00 Ответить
Вот не скажи, сейчас в НАТО цена на картофель очень высокая, выше чем у РізникОВА - одно евро за кило.
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06.04.2023 22:01 Ответить
хочуть лякати Балтів і Поляків, ну що ж, я думаю вони обпечуться дуже сильно, вони вважають що можуть маленькі народи на понт взяти, не вийде! а тим більше немаленький народ поляків, які їм дуже хочуть помститись за приниження минулих столітть, не менше, а може й більше нашого. тому що в на сбула боротьба визвольна, а поляки самі імперський гордий народ, який пам'ятає ці образи сильніше
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06.04.2023 21:01 Ответить
"Коли собаці робить нічого - вона яйця лиже..." Що ще робить білоруським воякам? Їх же з власних військових містечок кацапи повиганяли - от і валандаються попідтинню як жебраки
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06.04.2023 21:06 Ответить
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06.04.2023 21:07 Ответить
Вильнюс за 2 дня?
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06.04.2023 21:14 Ответить
Там, де московитські карлократи навчались "многахадовачькам" , схоже на те, що викладав якийсь вусань. От вуж.
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06.04.2023 21:26 Ответить
pigdec wam ruzki kurwy !
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06.04.2023 21:42 Ответить
Как будто осталось еще чего перебрасывать. Все же москалям передали. Ща им усач покажет, откуда планировалось нападение =D
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06.04.2023 21:52 Ответить
Litve zdiot uze ix
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06.04.2023 22:02 Ответить
Скажіть йому хтось... Що його армія закінчиться набагато швидше, ніж кислобздійна армія закінчилась в Україні.
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06.04.2023 22:28 Ответить
Якщо псу нема чого робити, то він яйця лиже. Ну один в один про лукашенка. поїхало 20 одиниць туди, поїхало сюди. Спалили соляру, за...бались - повернулись. Знову поїхали.
Нехай їздять, хоч людей посмішать.
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06.04.2023 22:36 Ответить
В преддверии съезда членов Нато в Вильнюсе лукашенка с поддержкой кремлевских фашистов будут вытворять всякие провокаций на границе с Литвой , Польшой и про атомные искандеры незря заговорили чтобы чем больше насолить.
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06.04.2023 23:17 Ответить
jak na ukrainskoj praviljno drukati OBOSRUTSJĄ ?
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07.04.2023 05:52 Ответить
Обсеруться.
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07.04.2023 06:53 Ответить
Это ответственность белокацапов что у них бульбофюрер дурик со справкой.
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07.04.2023 00:31 Ответить
 
 