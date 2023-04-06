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Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Литвой, - "Беларускі Гаюн"
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Сегодня Беларусь перебросила к границе с Литвой не менее 20 единиц техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
По информации "Беларускі Гаюн", сегодня ночью на железнодорожную станцию Гудогай, расположенную в 9 км от границы с Литвой, прибыл эшелон с не менее 20 единиц техники ВС РБ.
По данным мониторинговой группы, среди них не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТРы, БМП и МТ-ЛБ.
По данным "Гаюна", переброшена была техника 120-й бригады ВС РБ, дислоцирующеяся в районе Уручье (Минск).
Напомним, в Беларуси продолжается проверка боеспособности войск.
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