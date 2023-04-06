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Оккупанты в Крыму обустроили палаточный городок для раненых, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В одном из населенных пунктов оккупированного Крыма российские военные обустроили палаточный городок для раненых.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков.

По состоянию на 4 апреля этого года в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

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Нічого! У Криму вже тепло - витримають Там навіть подорожник з деревієм листя вже викинули - буде чим рани лікувать
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06.04.2023 21:04 Ответить
А для тяжелораненых живительные палаточные крематории!
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06.04.2023 22:21 Ответить
Пусть поставят там памятник Ленину и Зиновьеву в шалаше.
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07.04.2023 01:22 Ответить
 
 