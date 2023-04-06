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Оккупанты в Крыму обустроили палаточный городок для раненых, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В одном из населенных пунктов оккупированного Крыма российские военные обустроили палаточный городок для раненых.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков.
По состоянию на 4 апреля этого года в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника", - говорится в сообщении.
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