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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) ядерное оружие (1137)

Беларусь не станет размещать ядерное оружие на границе с НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,зброя,ядерна

Военное руководство страны считает, что до ее применения дело не дойдет.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Беларусь вся расположена у западных границ. Это западный форпост Союзного государства. Не обязательно размещать боеголовки у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. Расстояние и протяженность Беларуси - 600 км", - заявил он.

Вольфович добавил, что во времена СССР на территории Беларуси насчитывалось более 43 точек размещения ядерного оружия. Вольфович утверждает, что все они сохранились.

В то же время он не назвал ни сроки доставки Россией оружия, ни количество боеголовок.

"Количество не важно. Главное качество и их правильное применение", - пояснил он, добавив, что Беларусь "знает, как их применять".

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что Россия передаст Беларуси тактическое ядерное оружие до июля, но эксперты в этой области считают такие сроки маловероятными.

Читайте также: Ядерное оружие в Беларуси будет размещено у западной границы страны, - посол РФ Грызлов
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Топ комментарии
+8
Дешеві понти не проканали.
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06.04.2023 21:25
+5
І що він буде з тими ************ робить? Трамбувать грунт на дорогах? Бо коди до них будуть у кацапів І команди на застосування будуть з Москви давать Це тобі не АКМ
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06.04.2023 21:42
+3
Та шо там думати - зразу у сраку її собі запихніть!
Один хер вона там буде...
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06.04.2023 23:44
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Дешеві понти не проканали.
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06.04.2023 21:25 Ответить
Я вообще сомневаюсь что ЯО будет размещено на территории РБ. Лукашенко хитрый жук, если ему будет выгодно, он это ЯО сдаст/продаст западу очень быстро. И думаю в кремле это тоже понимают.
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06.04.2023 21:34 Ответить
Панове , це може бути планом вусаня. За безплатно отримає ядерні тактичні **********, а хтось отримає " своїм салом по своїй шкурі".
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06.04.2023 21:38 Ответить
І що він буде з тими ************ робить? Трамбувать грунт на дорогах? Бо коди до них будуть у кацапів І команди на застосування будуть з Москви давать Це тобі не АКМ
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06.04.2023 21:42 Ответить
Ничего не не получит. Контроль над ними ему не дадут.
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06.04.2023 22:30 Ответить
Ну шо, ответный ход - размещение у нас дружественной US ядерки.
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06.04.2023 21:52 Ответить
Тепер на Білорусь будуть націлені Мінітмени,Трайденти і інші ракети.
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06.04.2023 22:06 Ответить
Хтось лукашенці пояснив все по простому, на пальцях так сказать. Дойшло, іще парочку уроків і попроситья в НАТО.
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06.04.2023 22:20 Ответить
Кислобздійня рік не може взяти Бахмут, Чіпсодраники за два дні завоюють НАТО, ну чо, ******** план, надійний як швейцарський годинник)))
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06.04.2023 22:22 Ответить
Зассали!
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06.04.2023 22:40 Ответить
Сміяться при слові "лопата" Розміщення тактичної ядерної зброї - не виїзд на пікнік Для цього потрібні підземні ангари мережа доріг з твердим покриттям і купа бетонованих майданчиків для постановки на чергування А це - купа роботи, коштів, матеріальних засобів і території Тому подібне "тасування" ракетними комплексами по території БРСР - надто дороге задоволення!
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06.04.2023 22:53 Ответить
Тасуй не тасуй (локацию ракет), а цистерны врытые в землю, для ракетного топлива, не перетасуешь. Их тока бомбы могут влучно затасовать.
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07.04.2023 00:11 Ответить
Я просто колись не раз бував на території ракетної бази - тому уявляю - ЩО це таке У нас же такі самі бази стояли На тій же Житомирщині
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07.04.2023 03:41 Ответить
Лукадрища опустили...спитали у нього--- Макрон заявил, что ни одна страна не имеет права размещать ядерное оружие на территории другой страны. Это он сказал на пресс-конференции Си Цзиньпина..
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06.04.2023 23:06 Ответить
Поставлять надувний іскандер і насеруть на кордоні, це усе на що здатні бульбаші.
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06.04.2023 23:10 Ответить
Зато НАТО зараз буде розміщувати ЯЗ на кордоні з білорусю. Дотриндівся.
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06.04.2023 23:32 Ответить
Та зачекайте трохи, пані Іренко, не поспішайте так . Будуть "праклятия піндоси" розміщувати ЯЗ чи не будуть - час покаже.
Фокус тут в іншому. Зараз весна. А отже, таргани в голові у Тарганиська (пардон за каламбур) ще не станцювали весняний шлюбний танок. А як станцюють - ми почуємо багато нового та цікавого - куди там біолабораторіям з бойовими комарами, гусаками та іншими хом'яками! Тут буде щось веселіше - на кшталт пласкої Землі і рептілоїдів, котрі на неї висадяться "в чєтирьох направлєніях", котрі Тарганисько самолічно нам покаже руконожним способом.
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07.04.2023 01:04 Ответить
Та шо там думати - зразу у сраку її собі запихніть!
Один хер вона там буде...
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06.04.2023 23:44 Ответить
 
 