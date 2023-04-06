Беларусь не станет размещать ядерное оружие на границе с НАТО
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Военное руководство страны считает, что до ее применения дело не дойдет.
Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
"Беларусь вся расположена у западных границ. Это западный форпост Союзного государства. Не обязательно размещать боеголовки у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. Расстояние и протяженность Беларуси - 600 км", - заявил он.
Вольфович добавил, что во времена СССР на территории Беларуси насчитывалось более 43 точек размещения ядерного оружия. Вольфович утверждает, что все они сохранились.
В то же время он не назвал ни сроки доставки Россией оружия, ни количество боеголовок.
"Количество не важно. Главное качество и их правильное применение", - пояснил он, добавив, что Беларусь "знает, как их применять".
Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что Россия передаст Беларуси тактическое ядерное оружие до июля, но эксперты в этой области считают такие сроки маловероятными.
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Фокус тут в іншому. Зараз весна. А отже, таргани в голові у Тарганиська (пардон за каламбур) ще не станцювали весняний шлюбний танок. А як станцюють - ми почуємо багато нового та цікавого - куди там біолабораторіям з бойовими комарами, гусаками та іншими хом'яками! Тут буде щось веселіше - на кшталт пласкої Землі і рептілоїдів, котрі на неї висадяться "в чєтирьох направлєніях", котрі Тарганисько самолічно нам покаже руконожним способом.
Один хер вона там буде...