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Оккупанты обстреляли Змиевку на Херсонщине: ранены четыре мирных жителя
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсонской области российские оккупанты обстреляли село Змиевка Бериславской ромады, ранены четыре гражданских человека.
Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 4 местных жителя.
Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне.
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