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Оккупанты обстреляли Змиевку на Херсонщине: ранены четыре мирных жителя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

В Херсонской области российские оккупанты обстреляли село Змиевка Бериславской ромады, ранены четыре гражданских человека.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 4 местных жителя.

Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне.

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