Китай владеет ключом к пониманию происхождения COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал Китай поделиться своей информацией о происхождении COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
"Без полного доступа к информации, которой обладает Китай, мы не можем точно определить происхождение COVID-19", - заявил Гебрейесус в ответ на вопрос о происхождении вируса.
По его слоам, все имеющиеся гипотезы на столе. Это позиция ВОЗ, и именно поэтому организация просит Китай сотрудничать в этом вопросе.
"Если они это сделают, мы узнаем, что произошло и как это началось", - добавил он.
Вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По словам международных исследователей, данные о первых днях пандемии COVID дают информацию о ее происхождении, в том числе предполагают роль енотовидных собак в распространении коронавируса среди людей.
Доктор ВОЗ Мария Ван Керхове, технический руководитель по COVID-19, сказала, что последняя китайская информация дает некоторые "подсказки" о происхождении, но не дает ответов. Она сказала, что ВОЗ сейчас работает с учеными, чтобы узнать больше о самых ранних случаях заболевания в 2019 году, например, о местонахождении инфицированных.
ВОЗ также запросила у Соединенных Штатов исходные данные, лежащие в основе недавнего исследования Министерства энергетики США, в котором предполагается, что утечка из лаборатории в Китае, вероятно, вызвала пандемию COVID-19.
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Епідемія сибірки в Єкатеринбурзі - спалах сибірки, який відбувся у Свердловську (нині Єкатеринбург) у 1979 році.
Згідно з офіційною версією, цю епідемію (як і більшість інших випадків зараження сибіркою в світі) спричинило вживання в їжу м'яса зараженої збудником худоби.
Але низка дослідників, і безпосередні учасники подій[1] заперечують це і впевнені, що епідемію породив випадковий викид в атмосферу хмари спор збудника сибірки Bacillus anthracis з військово-біологічної лабораторії військового містечка № 19 (Свердловськ-19), розташованого в Чкаловському районі. Цей об'єкт належав до суворо секретної системи Біопрепарат, що займалася розробкою і виробництвом біологічної зброї, забороненої міжнародною конвенцією, до якої 1972 року приєднався й СРСР.
Проти зараження через м'ясо свідчить той факт, що люди хворіли на легеневу форму сибірки, яка не може виникнути при підготовці сирого м'яса до готування або при вживанні погано термічно обробленого зараженого м'яса. Такому розвитку захворювання відповідає саме зараження спорами через повітря, куди вони могли потрапити внаслідок аерогенного викиду з заводу.
Наслідків нуль. Смішна маячня, разом з московитами, про біолабораторії в Україні, на цьому фоні.
Центр розповсюдження ковідошизофренії - ВООЗ.