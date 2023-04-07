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ВОЗ (773) Китай (2401) Гебрейесус (158) COVID-19 (18599)

Китай владеет ключом к пониманию происхождения COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал Китай поделиться своей информацией о происхождении COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Без полного доступа к информации, которой обладает Китай, мы не можем точно определить происхождение COVID-19", - заявил Гебрейесус в ответ на вопрос о происхождении вируса.

По его слоам, все имеющиеся гипотезы на столе. Это позиция ВОЗ, и именно поэтому организация просит Китай сотрудничать в этом вопросе.

"Если они это сделают, мы узнаем, что произошло и как это началось", - добавил он.

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Вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По словам международных исследователей, данные о первых днях пандемии COVID дают информацию о ее происхождении, в том числе предполагают роль енотовидных собак в распространении коронавируса среди людей.

Доктор ВОЗ Мария Ван Керхове, технический руководитель по COVID-19, сказала, что последняя китайская информация дает некоторые "подсказки" о происхождении, но не дает ответов. Она сказала, что ВОЗ сейчас работает с учеными, чтобы узнать больше о самых ранних случаях заболевания в 2019 году, например, о местонахождении инфицированных.

ВОЗ также запросила у Соединенных Штатов исходные данные, лежащие в основе недавнего исследования Министерства энергетики США, в котором предполагается, что утечка из лаборатории в Китае, вероятно, вызвала пандемию COVID-19.

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Топ комментарии
+7
та, да...так Китай і зізнається))) Адже походження короновірусу з Уханя дивном чином співпадає з наявністю в цьому вірусологічного інституту, одного з найбільших в світі...Совпадєніє? Нє думаю(с)
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07.04.2023 11:28
+4
А в Свердловську у 80-ті теж був такий інститут

Епідемія сибірки в Єкатеринбурзі - спалах сибірки, який відбувся у Свердловську (нині Єкатеринбург) у 1979 році.

Згідно з офіційною версією, цю епідемію (як і більшість інших випадків зараження сибіркою в світі) спричинило вживання в їжу м'яса зараженої збудником худоби.

Але низка дослідників, і безпосередні учасники подій[1] заперечують це і впевнені, що епідемію породив випадковий викид в атмосферу хмари спор збудника сибірки Bacillus anthracis з військово-біологічної лабораторії військового містечка № 19 (Свердловськ-19), розташованого в Чкаловському районі. Цей об'єкт належав до суворо секретної системи Біопрепарат, що займалася розробкою і виробництвом біологічної зброї, забороненої міжнародною конвенцією, до якої 1972 року приєднався й СРСР.

Проти зараження через м'ясо свідчить той факт, що люди хворіли на легеневу форму сибірки, яка не може виникнути при підготовці сирого м'яса до готування або при вживанні погано термічно обробленого зараженого м'яса. Такому розвитку захворювання відповідає саме зараження спорами через повітря, куди вони могли потрапити внаслідок аерогенного викиду з заводу.
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07.04.2023 11:36
+3
ну... сотрудник института в ухане, который разрабатывал боевые вирусы, в обеденый перерыв, съел несвежую летучую мышь, в палатке шаурмы, на местном рынке, пришел на работу и заразил всех )))) примерно так все и было ! )))
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07.04.2023 11:39
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та, да...так Китай і зізнається))) Адже походження короновірусу з Уханя дивном чином співпадає з наявністю в цьому вірусологічного інституту, одного з найбільших в світі...Совпадєніє? Нє думаю(с)
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07.04.2023 11:28 Ответить
А в Свердловську у 80-ті теж був такий інститут

Епідемія сибірки в Єкатеринбурзі - спалах сибірки, який відбувся у Свердловську (нині Єкатеринбург) у 1979 році.

Згідно з офіційною версією, цю епідемію (як і більшість інших випадків зараження сибіркою в світі) спричинило вживання в їжу м'яса зараженої збудником худоби.

Але низка дослідників, і безпосередні учасники подій[1] заперечують це і впевнені, що епідемію породив випадковий викид в атмосферу хмари спор збудника сибірки Bacillus anthracis з військово-біологічної лабораторії військового містечка № 19 (Свердловськ-19), розташованого в Чкаловському районі. Цей об'єкт належав до суворо секретної системи Біопрепарат, що займалася розробкою і виробництвом біологічної зброї, забороненої міжнародною конвенцією, до якої 1972 року приєднався й СРСР.

Проти зараження через м'ясо свідчить той факт, що люди хворіли на легеневу форму сибірки, яка не може виникнути при підготовці сирого м'яса до готування або при вживанні погано термічно обробленого зараженого м'яса. Такому розвитку захворювання відповідає саме зараження спорами через повітря, куди вони могли потрапити внаслідок аерогенного викиду з заводу.
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07.04.2023 11:36 Ответить
Могу добавить, интересный факт, связанный с этим инцидентом. Чаще заболевали молодые мужчины. Избирательность эпидемии наводила на мысль об военном происхождении.
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07.04.2023 12:29 Ответить
Я читав про це Тим більше що у ЧВВАКУШ (челябінському штурманському) учився мій співслужбовець тоді Так їх тоді на карантин закривали
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07.04.2023 13:48 Ответить
ну... сотрудник института в ухане, который разрабатывал боевые вирусы, в обеденый перерыв, съел несвежую летучую мышь, в палатке шаурмы, на местном рынке, пришел на работу и заразил всех )))) примерно так все и было ! )))
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07.04.2023 11:39 Ответить
Китай вбив понад 6,7 млн. біологічною зброєю. Зате він за окупацію України, що би люди не гинули.

Наслідків нуль. Смішна маячня, разом з московитами, про біолабораторії в Україні, на цьому фоні.
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07.04.2023 11:38 Ответить
Китайцы молодцы, они знают, что загибающаяся Белая раса никак ему отомстить не в состоянии.
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07.04.2023 11:45 Ответить
Центр розповсюдження коронавірусу - Китай.
Центр розповсюдження ковідошизофренії - ВООЗ.
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07.04.2023 11:45 Ответить
Китай за ковід треба вїбати по повній
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07.04.2023 11:58 Ответить
Цього Гебреуса треба гнати з посади- ця тварина, три роки тому верзла повну нісенітницю і ні слова про Китай!
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07.04.2023 12:12 Ответить
Китай хотів провести над людством лютий експеримент і йому це вдалося. Та ще й залишився непокараними цей наймасштабніший злочин. Хто зна, які ще «ковіди» на наші голови та легені вигадає камуніздичний Китай, щоб він провалився.
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07.04.2023 12:34 Ответить
Просто китайские коммунофашисты провели успешное испытание нового вида оружия, если кто не понял.
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07.04.2023 12:52 Ответить
эти ******** его и создали вместе с кацапами.
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07.04.2023 17:02 Ответить
 
 