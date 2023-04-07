РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11827 посетителей онлайн
Новости За рубежом Война
26 610 115
война (46746) Лавров (2205) Россия (91256) переговоры с Россией (442)

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но хочет "учета своих интересов", - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров

РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но хочет "учет российских интересов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые - наши озабоченности - были высокомерно проигнорированы с пренебрежением", - сказал министр страны-оккупанта.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Херсонской области. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+96
Ваш законний інтерес - не бруднити своєю присутністю землі інших народів
показать весь комментарий
07.04.2023 13:19
+75
Видайте міністру
показать весь комментарий
07.04.2023 13:30
+66
яких інтересів ??? кацапи у вас не може бути жодних інтересів в Україні за визначенням, а Крим і Донбас це т.от. України !!! тому кацапи П Н Х !!!
показать весь комментарий
07.04.2023 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не буде рабсії-не буде і інтересів!
показать весь комментарий
07.04.2023 22:17 Ответить
Ваш интерес только в том, чтобы быстрее и безболезнее унести ноги из Украины!
показать весь комментарий
07.04.2023 22:27 Ответить
х**ло сидить в бункері і говорить з своїм портретом
що я наробив, що тепер буде.
портрет каже - Нічого, просто поміняємося місцями.
???
Тебе повісять а мене знімуть.
показать весь комментарий
07.04.2023 22:52 Ответить
Овса лошадє
показать весь комментарий
07.04.2023 23:53 Ответить
Кацапи *****
показать весь комментарий
07.04.2023 23:57 Ответить
"Інтерес россії" зараз буде з%батися якнайшвидше з Укріїни.
показать весь комментарий
08.04.2023 00:31 Ответить
Ваше сохранение интересов - сохранить россию и не совать свою лошадиную морду в Украину.
показать весь комментарий
08.04.2023 01:41 Ответить
А може "інтересів" китайоз, так буде більш правильніше
показать весь комментарий
08.04.2023 05:17 Ответить
вовочку выдать МУС, свалить из Украины, отпустить всех украинцев и можно устроить переговоры на тему, что ещё вы должны сделать
показать весь комментарий
08.04.2023 06:12 Ответить
Напевно, переплутали свої цікаві бажання, які не вписуються в жодні міжнародні стандарти та людські норми. Гаага чекає....відповідати доведеться...
показать весь комментарий
08.04.2023 07:29 Ответить
ЕСЛИ РФ ХОЧЕТ СВОИ ИНТЕРЕСЫ ПРОДВИГАТЬ НА ЧУЖИХ ТЕРРИТОРИЯХ ЭТО ВТОРЖЕНИЕ, ЭТО ВОЙНА !!!
показать весь комментарий
08.04.2023 11:54 Ответить
ПОРА ПРОСТО СИЛЬНО ПОБИТЬ РФ !!!
показать весь комментарий
08.04.2023 11:55 Ответить
"Законные" интересы античеловеческого фашистского режима ********** это сохранение тоталитарной власти и порабощение народов.
показать весь комментарий
08.04.2023 13:38 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2023 13:58 Ответить
Дебильная лошадь Лавровская))
показать весь комментарий
11.04.2023 09:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 