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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но хочет "учета своих интересов", - Лавров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но хочет "учет российских интересов".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые - наши озабоченности - были высокомерно проигнорированы с пренебрежением", - сказал министр страны-оккупанта.
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+96 Максим Колісник b27b7c12
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що я наробив, що тепер буде.
портрет каже - Нічого, просто поміняємося місцями.
???
Тебе повісять а мене знімуть.