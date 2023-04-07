Руководство государства за налоговую реформу "10-10-10", - ОП

Антикоррупционная налоговая реформа должна решить ряд проблем экономического сектора Украины от низкого уровня инвестиционной привлекательности до проблем с "оптимизацией" налогов. Поэтому в ее реализации заинтересован не только законопослушный бизнес, но и руководство государства, включая президента.

Об этом в интервью изданию Kyiv Post заявил заместитель руководителя ОПУ по экономическим вопросам, инициатор проекта налоговой реформы Ростислав Шурма.

По словам Шурмы, конечной целью проведения реформы является создание в Украине как можно более благоприятных условий для ведения бизнеса. Для этого ставки основных налогов следует снизить до фактического среднеевропейского уровня, а также усилить ответственность за коррупцию и обеспечить неотвратимость наказания за нее.

"Нашими основными конкурентами являются страны Восточной Европы – Румыния, Болгария, Польша, Прибалтийские страны, Словакия, Венгрия… Исходя из этого, мы должны предложить не более плохие условия. Потому что у этих стран есть ряд других конкурентных преимуществ – членство в Европейском Союзе и НАТО, меньшие военные риски, прямой доступ к рынкам. И собственно мы видим результат – огромное количество производств, которые строятся сейчас в этих странах. Потенциально мы могли бы конкурировать за каждый из таких объектов. Но нужно предлагать выгодные условия", – подчеркнул замглавы ОПУ.

Что касается антикоррупционной составляющей реформы, Ростислав Шурма отметил, что в фискальной системе сложился замкнутый круг: предприниматели заинтересованы в оптимизации налоговой нагрузки, а коррупционеры в налоговой и правоохранительных органах готовы обеспечить соответствующую возможность. Поэтому авторы проекта реформы считают, что необходимо уничтожить экономический смысл заниматься оптимизацией, предложив более либеральные ставки основных налогов – НДС, налога на прибыль и доходы физических лиц. Оптимальной нагрузкой в ОП считается средняя ставка в 10% для каждого из этих налогов, поэтому проект также известен под названием "реформа 10-10-10".

Шурма заявил, что положительные последствия реформы будут сразу заметны для всех граждан – это, в частности, переход на "белую" зарплату, которая во многих случаях вырастет благодаря снижению налогообложения доходов, и в то же время снижение цен на широкий спектр товаров и услуг из-за изменения ставки НДС. Поэтому мнение о необходимости таких фундаментальных изменений разделяют иностранные специалисты и представители украинских бизнес-сообществ, Кабинет Министров и президент Зеленский.

"...он [Владимир Зеленский] абсолютно разделяет необходимость налоговой реформы. Визия президента – сделать так, чтобы вся страна работала в "белую". Поэтому президент готов рассматривать любые варианты налоговой реформы, которые действительно позволят бизнесу работать честно и сохранят финансовую стабильность. Отсюда и родилось предложение о "10-10-10", потому что, с нашей точки зрения, оно решает эти два вопроса", – сказал Ростислав Шурма.