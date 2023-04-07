Руководство государства за налоговую реформу "10-10-10", - ОП
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Антикоррупционная налоговая реформа должна решить ряд проблем экономического сектора Украины от низкого уровня инвестиционной привлекательности до проблем с "оптимизацией" налогов. Поэтому в ее реализации заинтересован не только законопослушный бизнес, но и руководство государства, включая президента.
Об этом в интервью изданию Kyiv Post заявил заместитель руководителя ОПУ по экономическим вопросам, инициатор проекта налоговой реформы Ростислав Шурма.
По словам Шурмы, конечной целью проведения реформы является создание в Украине как можно более благоприятных условий для ведения бизнеса. Для этого ставки основных налогов следует снизить до фактического среднеевропейского уровня, а также усилить ответственность за коррупцию и обеспечить неотвратимость наказания за нее.
"Нашими основными конкурентами являются страны Восточной Европы – Румыния, Болгария, Польша, Прибалтийские страны, Словакия, Венгрия… Исходя из этого, мы должны предложить не более плохие условия. Потому что у этих стран есть ряд других конкурентных преимуществ – членство в Европейском Союзе и НАТО, меньшие военные риски, прямой доступ к рынкам. И собственно мы видим результат – огромное количество производств, которые строятся сейчас в этих странах. Потенциально мы могли бы конкурировать за каждый из таких объектов. Но нужно предлагать выгодные условия", – подчеркнул замглавы ОПУ.
Что касается антикоррупционной составляющей реформы, Ростислав Шурма отметил, что в фискальной системе сложился замкнутый круг: предприниматели заинтересованы в оптимизации налоговой нагрузки, а коррупционеры в налоговой и правоохранительных органах готовы обеспечить соответствующую возможность. Поэтому авторы проекта реформы считают, что необходимо уничтожить экономический смысл заниматься оптимизацией, предложив более либеральные ставки основных налогов – НДС, налога на прибыль и доходы физических лиц. Оптимальной нагрузкой в ОП считается средняя ставка в 10% для каждого из этих налогов, поэтому проект также известен под названием "реформа 10-10-10".
Шурма заявил, что положительные последствия реформы будут сразу заметны для всех граждан – это, в частности, переход на "белую" зарплату, которая во многих случаях вырастет благодаря снижению налогообложения доходов, и в то же время снижение цен на широкий спектр товаров и услуг из-за изменения ставки НДС. Поэтому мнение о необходимости таких фундаментальных изменений разделяют иностранные специалисты и представители украинских бизнес-сообществ, Кабинет Министров и президент Зеленский.
"...он [Владимир Зеленский] абсолютно разделяет необходимость налоговой реформы. Визия президента – сделать так, чтобы вся страна работала в "белую". Поэтому президент готов рассматривать любые варианты налоговой реформы, которые действительно позволят бизнесу работать честно и сохранят финансовую стабильность. Отсюда и родилось предложение о "10-10-10", потому что, с нашей точки зрения, оно решает эти два вопроса", – сказал Ростислав Шурма.
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6 ч
«Нафтогазі» та «Укрзалізниця», засновниками яких є Кабінет міністрів, відмовилися оприлюднювати відомості про заробітні плати топменеджерів під час війни
****, коли вже у клоунів закінчаться туловіща з команди януковича?!
балашов пропонував з виручки, ці пропонують з чистого прибутку.
Україна - соціальна (в минулому соціалістична) країна, так вказано в Конституції!
В Україні більше ста різних видів податків, мит, зборів, акцизів (Податковий Кодекс України, написаний бандитом-зрадником Азаровим на 600 сторінок морокобісного, заплутаного тексту та підписаний втікачем-бандитом Януковичем). По суті ми живемо в викривленій економічній матриці, що збудована колаборантами, зрадниками, п'ятою колоною...
Податок на зарплату звичайного працівника складає: пдфо - 18%, вз - 1,5% і єсв - 22% (який нараховується на фонд оплати праці), отже загалом - 41,5%!!! А ще працівник йде в магазин чи платить комуналку, чи купує пальне і там пдв - 20%, мита, акцизи, збори в ціні товару/послуги... Таким чином, простий громадянин сплачує чиновникам більше 70% від свого заробленого... То де ж ті податки?)))
Треба бути відвертим, соціальна держава вигідна політикам-популістам, чиновникам-казнокрадам та олігархам-монополістам (яким, наприклад, 20% пдв аж бігом відшкодовуються)...
Невже функція держави це соціальний популізм, що продукує корупцію, бюрократію, зарегульованість та бідність народу??? Ні!!!
Основні задачі і функції будь-якої держави це забезпечення мирної життєдіяльності громадян зі збереженням основних прав та свобод людини і здійснюються вони, саме через:
Організацію оборони
Організацію правосуддя
Забезпечення правопорядку
Здійснення дипломатичної місії
Для такої держави, високі, заплутані податки НЕ ПОТРІБНІ!!!
Всі інші функції (медицина, освіта, наука, спорт, культура, пенсії) повинні бути в правовому, конкурентному ринку (приватні пенсійні, страхові фонди, приватні/страхові медзаклади, приватні школи, вузи)!!! Держава повинна забезпечити виконання приватних контрактів, договорів між громадянами зрозумілими правилами, чіткими законами!!!
Все просто, потрібно мінімізувати податки, держрегулювання, держконтроль!!! Чим менше буде в держбюджеті грошей, тим швидше зникне роздута бюрократія, соцпопулізм, корупція... Потрібно менше держави, менше чиновників в житті і в господарській/економічній діяльності громадян!
Але ж у нас народ сам хоче халяви, щоб держава (тобто чиновники) все дали, всим забезпечили, все зробили, всім допомогли... А хитрі політики, чиновники цим і спекулюють! Йдуть на вибори з гаслами "Ми все вам дамо"... Тільки не кажуть, що це все буде за високі податки на простих громадян і що велика частина цих податків буде банально, безнаказано розкрадена...
Нагадаю, українські чиновники контролюють та оперують біля 60% ввп України (через бюджет, позабюджетні фонди, держмонополії, держбанки, держпідприємства)! А мали б контролювати не більше 10-20% ввп...
"ОФШОР-ОФШОР-ОФШОР".
За рахунок чого виходити з ситуації - велике питання.
у нас його нема.
тому у нас народ голосує на виборах за те що хочуть олігархи.
вівці за шашлики.
"Десятина - десята частина чогось. Це слово найбільш вживане стосовно практики збирання десятої частини доходу парафіянина на користь релігійної громади в іудаїзмі..." і далі у вікі.
І все це подається як щось ******* і прогресивне. Який сором.
Вот например
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2755361-estonskij-biznesmen-akij-planuvav-pobuduvati-nabereznu-u-zatoci-prosit-zahistu-u-vladi.html
Международный инвестор, хотел курорт построить в Затоке - попросили всего лишь 30% в доле.
В итоге все власть не смогла решить этот вопрос "Нашого адвоката намагалися вбити, а нас підкупити або впливати через кримінальну справу, яка курується вищими чинами в ГПУ і СБУ."
Более свежий пример
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-zavod-baykar-v-ukraini-gendirektor-zayaviv-pro-vimagannya-10-mln-31-01-2023.html
Завод Байрактар
Знаете, сколько стоит присоединиться к сети? 10 миллионов долларов. Как вам такое? И они говорят, что на подсоединение потребуется 2 года", - сказал Байрактар.
В то же время, он отметил, что в Турции подобная услуга для них стоила 0 долларов, а получение разрешения занимает до двух недель.
Наступні травневі шашлики.
Хто там нещодавно казав , що пільги по ПДВ на пальне були помилкою і буде повернута ставка у 20%?
Проблеми починаються з судової влади, яка прикриває фіскальні та правоохоронні органи. Тому до цієї влади нема і не буде довіри. Поки за податки громадян України крутяться марафони і купуються "золоті" яйця, а на дрони для військових збираються благодійні кошти - ніхто з підприємців не повірить ні в які покращення.