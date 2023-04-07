РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11748 посетителей онлайн
Новости Экономика
11 294 51
налоги (3182) Шурма Ростислав (41)

Руководство государства за налоговую реформу "10-10-10", - ОП

Новости Цензор.НЕТ Экономика

податок,10%

Антикоррупционная налоговая реформа должна решить ряд проблем экономического сектора Украины от низкого уровня инвестиционной привлекательности до проблем с "оптимизацией" налогов. Поэтому в ее реализации заинтересован не только законопослушный бизнес, но и руководство государства, включая президента.

Об этом в интервью изданию Kyiv Post заявил заместитель руководителя ОПУ по экономическим вопросам, инициатор проекта налоговой реформы Ростислав Шурма.

По словам Шурмы, конечной целью проведения реформы является создание в Украине как можно более благоприятных условий для ведения бизнеса. Для этого ставки основных налогов следует снизить до фактического среднеевропейского уровня, а также усилить ответственность за коррупцию и обеспечить неотвратимость наказания за нее.

"Нашими основными конкурентами являются страны Восточной Европы – Румыния, Болгария, Польша, Прибалтийские страны, Словакия, Венгрия… Исходя из этого, мы должны предложить не более плохие условия. Потому что у этих стран есть ряд других конкурентных преимуществ – членство в Европейском Союзе и НАТО, меньшие военные риски, прямой доступ к рынкам. И собственно мы видим результат – огромное количество производств, которые строятся сейчас в этих странах. Потенциально мы могли бы конкурировать за каждый из таких объектов. Но нужно предлагать выгодные условия", – подчеркнул замглавы ОПУ.

Что касается антикоррупционной составляющей реформы, Ростислав Шурма отметил, что в фискальной системе сложился замкнутый круг: предприниматели заинтересованы в оптимизации налоговой нагрузки, а коррупционеры в налоговой и правоохранительных органах готовы обеспечить соответствующую возможность. Поэтому авторы проекта реформы считают, что необходимо уничтожить экономический смысл заниматься оптимизацией, предложив более либеральные ставки основных налогов – НДС, налога на прибыль и доходы физических лиц. Оптимальной нагрузкой в ОП считается средняя ставка в 10% для каждого из этих налогов, поэтому проект также известен под названием "реформа 10-10-10".

Шурма заявил, что положительные последствия реформы будут сразу заметны для всех граждан – это, в частности, переход на "белую" зарплату, которая во многих случаях вырастет благодаря снижению налогообложения доходов, и в то же время снижение цен на широкий спектр товаров и услуг из-за изменения ставки НДС. Поэтому мнение о необходимости таких фундаментальных изменений разделяют иностранные специалисты и представители украинских бизнес-сообществ, Кабинет Министров и президент Зеленский.

"...он [Владимир Зеленский] абсолютно разделяет необходимость налоговой реформы. Визия президента – сделать так, чтобы вся страна работала в "белую". Поэтому президент готов рассматривать любые варианты налоговой реформы, которые действительно позволят бизнесу работать честно и сохранят финансовую стабильность. Отсюда и родилось предложение о "10-10-10", потому что, с нашей точки зрения, оно решает эти два вопроса", – сказал Ростислав Шурма.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
ГЛАВКОМ

@GLAVCOM_UA

·

6 ч

«Нафтогазі» та «Укрзалізниця», засновниками яких є Кабінет міністрів, відмовилися оприлюднювати відомості про заробітні плати топменеджерів під час війни
показать весь комментарий
07.04.2023 17:49
+16
податкова реформа імені рига шаурми. Ахаха, це кіля азіров -2.
****, коли вже у клоунів закінчаться туловіща з команди януковича?!
показать весь комментарий
07.04.2023 17:50
+16
Якось вже без вас, "слуги". Ви процарювали чотири роки,залишився рік і буде заміна влади, згідно нашої Конституції і її підзаконних актів. А ви запам'яталися узурпацією влади, зрадами, мародерством, кумовством і сциковством "кагалу-кварталу" по захисту Неньки в самий трудний час,
показать весь комментарий
07.04.2023 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Середня ставка, комусь нуль, комусь двадцять.
показать весь комментарий
07.04.2023 17:48 Ответить
10 на ОПу 10-Зєлі, 10-місцевим....
показать весь комментарий
07.04.2023 21:57 Ответить
ГЛАВКОМ

@GLAVCOM_UA

·

6 ч

«Нафтогазі» та «Укрзалізниця», засновниками яких є Кабінет міністрів, відмовилися оприлюднювати відомості про заробітні плати топменеджерів під час війни
показать весь комментарий
07.04.2023 17:49 Ответить
Шурма =Шаурма
показать весь комментарий
07.04.2023 17:50 Ответить
Молодці... Тільки розкажіть, чим, точніше звідки, ви Пенсійний фонд наповнюватиме? Це перше. І друге. А чому ви вирішили, що бізнес не схоче "оптимізуватись" до п'яти відсотків? Чи взагалі до трьох?
показать весь комментарий
07.04.2023 17:50 Ответить
Це текст людини яка жодного дня не була власником бізнесу. Коли будуть такі податки у бізнесмена не виникатиме зацікавленності у тіньовому обороті. З другого боку податківців треба буде в рази менше щоб адмініструвати ці податки, а також збирати відкати і хабарі з бізнесу за тіньові обороти.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:03 Ответить
Смішно. Зараз, під час війни, є бізнесмени, що крадуть в армії. В мирний час хитрожопих буде ще більше. Такі будуть красти і виводити в тінь все, що можливо, незалежно від розміру податку.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:13 Ответить
Поцікався які строки увязнання передбачені наприклад у США за несплату податків. АльКапоне посадили не бандитизм, а за несплату податків. Разом із зниженням ставок податків повинна зростати і відповідальність за їх несплату. Бажано у геометричній прогресії. Тоді бюджет не тільки не постраждає, а ще й значно збільшиться.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:12 Ответить
Ти переплутав процес наповнення бюджету і його розкрадання чиновниками. Це діаметрально протилежні процеси.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:13 Ответить
Я писав про бізнесменів, а не чиновників. Чи думаєш, що яйця по 17 грн лише міністерство ділило? Приватні фірми були в долі. Та і зараз продовжують. А новини про те, що знайшли склад з продуктами, украденими у військових бізнесменами, ти теж не читав?
показать весь комментарий
07.04.2023 22:28 Ответить
податкова реформа імені рига шаурми. Ахаха, це кіля азіров -2.
****, коли вже у клоунів закінчаться туловіща з команди януковича?!
показать весь комментарий
07.04.2023 17:50 Ответить
то есть ФОП 3 категории вместо 2-5% будет платить 10%?! *******!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 17:50 Ответить
"але ці гроші не пропадуть марно: вони підуть на краді...будівництво дорог, на пенсії депут....простим пенсіонерам, на мараф...да чорт знати що сьогодні, на оборонку підуть!!!"
показать весь комментарий
07.04.2023 17:53 Ответить
Якось вже без вас, "слуги". Ви процарювали чотири роки,залишився рік і буде заміна влади, згідно нашої Конституції і її підзаконних актів. А ви запам'яталися узурпацією влади, зрадами, мародерством, кумовством і сциковством "кагалу-кварталу" по захисту Неньки в самий трудний час,
показать весь комментарий
07.04.2023 17:51 Ответить
Прийдуть ваші і будуть робити таке саме щой й слуги.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:05 Ответить
А хто такі "ваші"? Я сьогодні бачу тільки мародерів і зраду на найвищому рівні, чи то з німеччини 10 депутатів ВР перейшли на бік ворога? Чи то французський Президент призначив зрадників на ключові пости і заморозив ракетні програми, а в придачу ще і розмінував Чонгар? Чи то американські міністри скоротили армію і не закупили жодного снаряду, а сьогодні носяться по Європі і США і звинувачують їх, що в нас нічого немає? Чи то польські голови адміністрацій мародерили сотнями контейнерів гуманітарки і продавали своїй армії яйця по 17 грн., а народ волонтерив, щоб ті мали щось поїсти...???
показать весь комментарий
07.04.2023 19:01 Ответить
В тебе перший комент не пов'язаний з другим. Когнітивний дисонанс це називається.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:17 Ответить
Пока є гетьманцев ***** небуде
показать весь комментарий
07.04.2023 17:52 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2023 17:53 Ответить
Виявляється, що в ОП ще працює й якась шаурма! А чи не перехоплення повноважень кабміну і Верховної Ради узурпуванням влади, тобто державним переворотом?
показать весь комментарий
07.04.2023 17:53 Ответить
Плагіат. Балашов 5 10
показать весь комментарий
07.04.2023 17:56 Ответить
лише візуально.

балашов пропонував з виручки, ці пропонують з чистого прибутку.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:49 Ответить
так тогда прибыли не будет ни у кого) выходит даже идиот Балашов и то адеватнее Шаурмы
показать весь комментарий
07.04.2023 19:30 Ответить
"Нашими основними конкурентами є ..." Яка маячня, кому воююча країна може бути конкурентом? Який долбойоб прийде сюди вкладати гроші?
показать весь комментарий
07.04.2023 17:57 Ответить
А довгошийковий гусак проти ! То хто має більше прав та можливостей.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:00 Ответить
+
Україна - соціальна (в минулому соціалістична) країна, так вказано в Конституції!
В Україні більше ста різних видів податків, мит, зборів, акцизів (Податковий Кодекс України, написаний бандитом-зрадником Азаровим на 600 сторінок морокобісного, заплутаного тексту та підписаний втікачем-бандитом Януковичем). По суті ми живемо в викривленій економічній матриці, що збудована колаборантами, зрадниками, п'ятою колоною...

Податок на зарплату звичайного працівника складає: пдфо - 18%, вз - 1,5% і єсв - 22% (який нараховується на фонд оплати праці), отже загалом - 41,5%!!! А ще працівник йде в магазин чи платить комуналку, чи купує пальне і там пдв - 20%, мита, акцизи, збори в ціні товару/послуги... Таким чином, простий громадянин сплачує чиновникам більше 70% від свого заробленого... То де ж ті податки?)))
Треба бути відвертим, соціальна держава вигідна політикам-популістам, чиновникам-казнокрадам та олігархам-монополістам (яким, наприклад, 20% пдв аж бігом відшкодовуються)...

Невже функція держави це соціальний популізм, що продукує корупцію, бюрократію, зарегульованість та бідність народу??? Ні!!!

Основні задачі і функції будь-якої держави це забезпечення мирної життєдіяльності громадян зі збереженням основних прав та свобод людини і здійснюються вони, саме через:
Організацію оборони
Організацію правосуддя
Забезпечення правопорядку
Здійснення дипломатичної місії

Для такої держави, високі, заплутані податки НЕ ПОТРІБНІ!!!

Всі інші функції (медицина, освіта, наука, спорт, культура, пенсії) повинні бути в правовому, конкурентному ринку (приватні пенсійні, страхові фонди, приватні/страхові медзаклади, приватні школи, вузи)!!! Держава повинна забезпечити виконання приватних контрактів, договорів між громадянами зрозумілими правилами, чіткими законами!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 18:05 Ответить
Відкрию тобі маленький секрет: ******* Україна це державоподібне утворення яке існує лише для задоволення забаганок і апетиту численної армії крадійкуватих чиновників усіх мастей і рівнів. Вона просякнута корупцією з ніг до голови і існує не завдяки, а всупереч. Це утворення потрібно не реформовувати, а руйнувати до кінця, паралельно будуючи усе з нуля на нормальних засадах. А для досягнення цієї мети потрібне мінімум 20річне зовнішнє управління зі сторони цивілізованих країн (США, Канада, Швеція, країни Балтії, Німеччина, список великий).На жаль українці не спромоглися за 30 років самоуправління побудувати самостійно свою соціально скеровану державу. Сумно. Ця війна це останній шанс українців долучитися до сім'ї цивілізованих народів. Після війни українців в Україні залишиться не більше 30 мільйонів. І це майже демографічна катастрофа. Після перемоги над шизофашистською Московією буде ще одна війна в Україні - війна за виживання українського етносу.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:32 Ответить
Соціальна (соціалістична, соціал-демократична) держава - це високі податки, роздута бюрократія, заплутане держрегулювання, етатизм, безлад, деградація...

Все просто, потрібно мінімізувати податки, держрегулювання, держконтроль!!! Чим менше буде в держбюджеті грошей, тим швидше зникне роздута бюрократія, соцпопулізм, корупція... Потрібно менше держави, менше чиновників в житті і в господарській/економічній діяльності громадян!

Але ж у нас народ сам хоче халяви, щоб держава (тобто чиновники) все дали, всим забезпечили, все зробили, всім допомогли... А хитрі політики, чиновники цим і спекулюють! Йдуть на вибори з гаслами "Ми все вам дамо"... Тільки не кажуть, що це все буде за високі податки на простих громадян і що велика частина цих податків буде банально, безнаказано розкрадена...
Нагадаю, українські чиновники контролюють та оперують біля 60% ввп України (через бюджет, позабюджетні фонди, держмонополії, держбанки, держпідприємства)! А мали б контролювати не більше 10-20% ввп...
показать весь комментарий
07.04.2023 20:57 Ответить
Керівництво держави, в тому числі президент, ЗА податкову систему

"ОФШОР-ОФШОР-ОФШОР".
показать весь комментарий
07.04.2023 18:11 Ответить
Альо зелені, в деяких Европейських країнах на величезні прибутки податок до 70% складає! Не рівняй всіх однаково! Там зверху вже написали які відсотки сплачує простий роботяга !
показать весь комментарий
07.04.2023 18:11 Ответить
Після війни буде десь 200 млрд доларів зовнішнього боргу, 5 млн біженців до яких після відкриття кордонів приєднається ще 2-3 млн чоловіків працездатного віку.
За рахунок чого виходити з ситуації - велике питання.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:14 Ответить
Презентація нового пшику?
показать весь комментарий
07.04.2023 18:15 Ответить
поки не відмінять ПДВ нічого путнього не буде
показать весь комментарий
07.04.2023 18:19 Ответить
Благодаря такой же "Шаурме" довели мою любимую Украину до ручки. Сколько сказала Либанова сейчас украинцев осталось,28 млн? А было сколько в1991 году - 50 млн... Как им,шаурмам, не стыдно....как им не больно...
показать весь комментарий
07.04.2023 18:19 Ответить
Чи така вже кохана для тебе Україна, що ти продовжуєш спілкуватись кацапською?
показать весь комментарий
07.04.2023 18:37 Ответить
Потрібно визначити і проценти відкату.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:31 Ответить
Якщо буде формула 8-8-8, то зникне сама собою фінансова база для відкатів і хабарів. Але ти занадто "розумний нарцис" сам для себе, щоб ти щось збагнув з цієї теми.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:36 Ответить
Ага,сивковичу на подпись отнесите,не забудьте его секретарше гетьмановичу шоколадку поднести,что бы правильно подала.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:36 Ответить
В більшості демократичних високорозвинених країн діє прогресивний податок на індивідуальні доходи: більше заробляєш - більша сума податку, нині верхня межа нарівні 35-40%. Під час Другої світової в США встановили верхню межу в 94% !!! і ще довго після війни верхня межа була біля 70%. Чомусь там не діє улюблена відмовка наших законотворців: "бо будуть приховувати...", проте відчувається турбота про статки справжніх "хазяїв", які просунули у владу оцю тусовку слуг.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:37 Ответить
в сша більше народовладдя.

у нас його нема.

тому у нас народ голосує на виборах за те що хочуть олігархи.

вівці за шашлики.
показать весь комментарий
07.04.2023 18:51 Ответить
Ця "качка" запущена, щоб відволікти увагу від чергового скандалу. Маючи непідйомні зобов'язання перед нашими кредиторами ніхто і рота не розкриє, щоб погоджувати з ними подібний "проект". Чеки перестануть виписувати одразу. Тому це чергові "мільярди дерев", "зменшення комунальних платежів та вартості газу", "зарплата вчителів у 4 тис.євро" та інші недолугі ініціативи.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:06 Ответить
допоки в команді сидять Єрмак-Татаров-Гетьманцев - усі реформи це пусті балачки, закінчаться в офшорах цих поців
показать весь комментарий
07.04.2023 19:08 Ответить
10 собі,10 кумові,10 мамі?
показать весь комментарий
07.04.2023 19:16 Ответить
Зелені нічого нового не змогли виродити ніж класичну "десятину".
"Десятина - десята частина чогось. Це слово найбільш вживане стосовно практики збирання десятої частини доходу парафіянина на користь релігійної громади в іудаїзмі..." і далі у вікі.
І все це подається як щось ******* і прогресивне. Який сором.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:25 Ответить
пока при власти клоун играющий роль Президента, а в Раде и правительстве сидит обслуга олигархов, состоящая из явных имбецилов или бывших рыгов - реформ можно не ждать . Все будет делаться из под палки МВФ разве что, когда она будет наших попрошаек нещадно хлестать батогом
показать весь комментарий
07.04.2023 19:33 Ответить
Если не работает закон, суд - то западному инвестору и 0% будет не выгодно, т.к. прийдут "бандиты", "инвест-няни" и отберут больше.

Вот например

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2755361-estonskij-biznesmen-akij-planuvav-pobuduvati-nabereznu-u-zatoci-prosit-zahistu-u-vladi.html

Международный инвестор, хотел курорт построить в Затоке - попросили всего лишь 30% в доле.

В итоге все власть не смогла решить этот вопрос "Нашого адвоката намагалися вбити, а нас підкупити або впливати через кримінальну справу, яка курується вищими чинами в ГПУ і СБУ."

Более свежий пример

https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-zavod-baykar-v-ukraini-gendirektor-zayaviv-pro-vimagannya-10-mln-31-01-2023.html

Завод Байрактар

Знаете, сколько стоит присоединиться к сети? 10 миллионов долларов. Как вам такое? И они говорят, что на подсоединение потребуется 2 года", - сказал Байрактар.

В то же время, он отметил, что в Турции подобная услуга для них стоила 0 долларов, а получение разрешения занимает до двух недель.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:53 Ответить
хай починають з себе, якщо хочть щоб всі платили податки
показать весь комментарий
07.04.2023 20:14 Ответить
їм ніззя...в них броня...податкові канікули назавжди...а смерди хай платять, вони ж барани!
показать весь комментарий
07.04.2023 22:58 Ответить
Важко сказати - це примітивний популізм, чи популізський примітивізм.
Наступні травневі шашлики.
Хто там нещодавно казав , що пільги по ПДВ на пальне були помилкою і буде повернута ставка у 20%?
Проблеми починаються з судової влади, яка прикриває фіскальні та правоохоронні органи. Тому до цієї влади нема і не буде довіри. Поки за податки громадян України крутяться марафони і купуються "золоті" яйця, а на дрони для військових збираються благодійні кошти - ніхто з підприємців не повірить ні в які покращення.
показать весь комментарий
08.04.2023 00:16 Ответить
А где можна ознакомится с результатами ваших предыдущих "потужних реформ"... Сколько инвестиций от инвест нянь? Легализации краденого? Таможенной реформы?
показать весь комментарий
08.04.2023 08:13 Ответить
"...зробити так, щоб уся країна працювала в "білу" - почни, курво, з себе!
показать весь комментарий
08.04.2023 12:31 Ответить
 
 