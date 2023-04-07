РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11604 посетителя онлайн
Новости За рубежом Помощь Украине
1 829 26
визит (2805) Канада (1890) Шмыгаль Денис (2321)

Шмыгаль поедет в Канаду договариваться о тяжелой технике и боеприпасах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

канада

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует приехать в Канаду на переговоры по боеприпасам и тяжелой технике.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шмыгаль посетит Канаду в ближайшие недели, но из соображений безопасности украинское правительство не разглашает дату поездки.

Шмигаль заявил, что украинское правительство также хотело бы, чтобы правительство Канады предложило канадским компаниям, инвестирующим в Украину, страхование от военных рисков как часть усилий, направленных на поддержку восстановления и иностранных инвестиций в Украину.

Бюджет правительства Канады на 2023 год, обнародованный в марте, предлагает новый кредит для Украины в размере $2,4 млрд, но не предусматривает дополнительной военной помощи. Однако за последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военное снаряжение на сумму более 1 миллиарда долларов.

Также читайте: Шмыгаль: Средства из транша МВФ пойдут на пенсии и зарплаты для учителей и врачей

Шмыгаль сказал, что не обеспокоен отсутствием новой военной помощи для Украины в федеральном бюджете и надеется, что Канада все равно предоставит больше военной помощи среди других форм помощи.

"Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков. Это очень важно для организации нашего контрнаступления", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что Украине нужны такие страны, как Канада, чтобы помочь проложить путь для большего количества иностранных инвестиций – и это включает в себя специальное страхование для уменьшения финансовых рисков, связанных с работой в зоне боевых действий.

Он сообщил, что визит будет включать подписание соглашений о сотрудничестве с канадской компанией в ядерной отрасли – но не предоставил более подробной информации – и отметил, что Киев уже подписал соглашения с иностранными фирмами, в том числе с канадскими.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Ця тварюка шмигаль підшукує країну в яку можна буде сваліть, а про техніку і ********** має домовлятися мін оборони.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:08
+5
О! е мое туры твари открывают типа боеприпасы в штанах аль как договариватель смотрящий Наперстка пор Украине..А Ахметов разрешает.. покинуть участок за которым ты присматриваешь шмыгло А??!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 19:09
+4
як прізвище нашого попереднього прем'єра було не пам'ятаєш часом? ото ж і цього не згадаєш, коли його зе прибере за пройоби
показать весь комментарий
07.04.2023 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця тварюка шмигаль підшукує країну в яку можна буде сваліть, а про техніку і ********** має домовлятися мін оборони.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:08 Ответить
як прізвище нашого попереднього прем'єра було не пам'ятаєш часом? ото ж і цього не згадаєш, коли його зе прибере за пройоби
показать весь комментарий
07.04.2023 19:10 Ответить
самокатчик, до речі, прібарахлілся і вже в США. Цей також шукає тепле місце
показать весь комментарий
07.04.2023 20:48 Ответить
Та ні,цього жлоба вже всі запам'ятали.
показать весь комментарий
07.04.2023 22:11 Ответить
О! е мое туры твари открывают типа боеприпасы в штанах аль как договариватель смотрящий Наперстка пор Украине..А Ахметов разрешает.. покинуть участок за которым ты присматриваешь шмыгло А??!!!
показать весь комментарий
07.04.2023 19:09 Ответить
Вони роблять кіно, і кіно не буде смішним.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:17 Ответить
ну і назуя ви нам свій непотріб збрасуєте?
зелення ще сюди - теж мені, друзі...
показать весь комментарий
07.04.2023 19:12 Ответить
давайте вже відразу хламідію - домовимося років на 20...
показать весь комментарий
07.04.2023 19:14 Ответить
Шо за маячня?😧
показать весь комментарий
07.04.2023 19:14 Ответить
Надеюсь что договорится и это будет очень хорошо. Хотя некоторым от этого все равно плохо.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:16 Ответить
Головне, щоб його не пустили до птахофабрики, бо там курячі яйця.
показать весь комментарий
07.04.2023 22:25 Ответить
Существует 3 триггера которые позволят Украине окончательно добить оккупанта.
1 - Оружие для Украины.

2 - Международный военный трибунал над военными преступниками и их пособниками. Независимо от степени тяжкости преступлений - все должны подпадать под УК международного законодательства. Украинский народ - это люди. Демократические суды судят даже за незаконно срезанное дерево, судят за насекомых и животных, то почему жизнь и благополучие людей должно оцениваться дешевле дерева, животного или насекомого?

Бездействие трактуется как действие в интересах военных преступников и российский народ должен понести ответственность за такое преступление как бездействие и финансирование войны даже если это финансирование осуществляется из налогов рядовых граждан.

3 - Жесткая позиция всего международного сообщества по первым двум пунктам. Ни каких переговоров по Крыму, никаких переговоров до полного освобождения территорий. Любые уступки рашизму, приведут к новой войне - если не в Украине, так в другой стране так как территориальные уступки порождают новых тиранов.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:17 Ответить
седня читал как ватников инструктируют - типу все свое надо иметь, ну, броник и лекарства = "все там будем"
https://www.currenttime.tv/a/kak-rossiyan-gotovyat-k-voyne-v-ukraine/32350395.html
показать весь комментарий
07.04.2023 20:07 Ответить
Новини про "домовлятися" нічого коментувати... Надоіло.
показать весь комментарий
07.04.2023 19:22 Ответить
Та цей мудак да же за яйця не зміг договоритися
показать весь комментарий
07.04.2023 19:22 Ответить
земельку прикупить на всякий случай шмыга с женой решили
показать весь комментарий
07.04.2023 19:23 Ответить
там йому холодно буде, такі як він купляють земельку біля Тель-Авіву
показать весь комментарий
07.04.2023 19:39 Ответить
О Праця так праця!Я б йздив та йздив!а що?хлопци то таке нехай як хочуть яж йзьдю за грошима!!!ооо це вам не в бахмуті сидіти!я великий грошей попрошайка!скажу так це все позорище!тим паче що новини про це пишуть одне за одним!ОГИДНО!!!а не забудь икорки покуштувати чорненькой з рук НИГЕРА
показать весь комментарий
07.04.2023 19:36 Ответить
А Рєзникова вже не дуже хочуть бачити після корупційних зашкварів?...
показать весь комментарий
07.04.2023 19:38 Ответить
нашли кого отправить)))
показать весь комментарий
07.04.2023 19:54 Ответить
А чого Шмигаль? хіба він повинен за зброю домовлятися?
показать весь комментарий
07.04.2023 20:07 Ответить
Мабуть Канада надає озброєння по собівартості, а уряду Шмигаля потрібно з націнкою у 300% тому поїде домовлятись особисто.
показать весь комментарий
07.04.2023 20:25 Ответить
В шмигаля є ціле МЗС може б час налагодити виробництво чогось для війни в Україні а не розїзжати по закордонах премєр міністру чи мілованов та арахамія все тримають під контролем
показать весь комментарий
07.04.2023 21:00 Ответить
Змарнований час, Шмигаль. Тут такі діячі, що вже накерували до ручки.
От тому Україні й кредити, що подається, як дуже велика допомога.
показать весь комментарий
07.04.2023 23:19 Ответить
 
 