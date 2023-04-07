Российским министрам запретили покидать страну без специального разрешения

Теперь работникам российского правительства запрещено покидать страну без официальной цели и без разрешения премьер-министра Михаила Мишустина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Bell.

По данным неназванных источников издания, эти ограничения касаются практически всех топовых функционеров правительства – от начальников департаментов в министерствах до самих министров.

Издание выяснило, что такие ограничения касаются только правительства РФ, а у администрации президента ничего подобного нет. Собеседники журналистов говорят, что запрет является проявлением "особого рвения" премьера Мишустина.

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