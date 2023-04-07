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Российским министрам запретили покидать страну без специального разрешения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Теперь работникам российского правительства запрещено покидать страну без официальной цели и без разрешения премьер-министра Михаила Мишустина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Bell.
По данным неназванных источников издания, эти ограничения касаются практически всех топовых функционеров правительства – от начальников департаментов в министерствах до самих министров.
Издание выяснило, что такие ограничения касаются только правительства РФ, а у администрации президента ничего подобного нет. Собеседники журналистов говорят, что запрет является проявлением "особого рвения" премьера Мишустина.
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Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.
Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться.
Ум и достоинство, право и честь,
Ну и, конечно, свобода - особо,
Все, что на свете прекрасного есть -
Будит в вас только холуйскую злобу.
Дело не в путине. Он - это вы.
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Всех - даже паблики с "Эха Москвы",
Нам уже *****, хоть эхо, хоть ухо!
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Кончилось Харьковом и Волновахой;
Русский хоккей или русский балет
Тоже теперь отправляются *****.
Русские твари, горите в аду!
Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду
И на земле ожидает подобный.
Русские, вас ненавидит весь Свет
В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ,
Не пропустив ничего из былого.
Время концепцию пересмотреть -
Вас причисляли ошибочно к людям,
И уж когда будете, суки, гореть,
Мы на вас даже мочиться не будем.