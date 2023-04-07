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На Харьковщине три человека подорвались на взрывчатке в поле
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В поле возле села Николаевка Харьковской области три человека получили ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.
Об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"7 апреля в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Происшествие произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской громады. В результате взрыва трое гражданских лиц (двое мужчин и женщина) получили ранения разной степени тяжести. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
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Pavel Bortsevych
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Stop Homosovetikus
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Валерій Сівєрянін d6131fa8
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