На Харьковщине три человека подорвались на взрывчатке в поле

В поле возле села Николаевка Харьковской области три человека получили ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.

Об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"7 апреля в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Происшествие произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской громады. В результате взрыва трое гражданских лиц (двое мужчин и женщина) получили ранения разной степени тяжести. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

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