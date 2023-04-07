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На Харьковщине три человека подорвались на взрывчатке в поле

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міна

В поле возле села Николаевка Харьковской области три человека получили ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.

Об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"7 апреля в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Происшествие произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской громады. В результате взрыва трое гражданских лиц (двое мужчин и женщина) получили ранения разной степени тяжести. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

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А у Австрії нейтралітет, тому до кінця війни вони не будуть допомагати Україні у розмінуванні. "Супер"
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07.04.2023 21:43 Ответить
не їхні ж гинуть. меньше жо них на шию приїде.
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07.04.2023 21:54 Ответить
А чому громада до цього часу "чкалівська"?
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08.04.2023 05:01 Ответить
 
 