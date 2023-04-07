Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире токшоу "Говорит Большой Львов", передает Цензор.НЕТ.
"Контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство государства имеет несколько вариантов развития событий. Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника", - отметил Данилов.
При этом Секретарь СНБО подверг критике громкие заявления по поводу контрнаступления от не вовлеченных в эти процессы людей.
"Только ограниченный круг лиц в государстве - до пяти, - знает о планах контрнаступления - сроках, времени, месте", - отметил он.
Отвечая на вопрос, достаточно ли количество западного оружия поставлено на территорию Украины, чтобы успешно противодействовать россиянам, Данилов, подчеркнул, что "ВСУ хотят иметь как можно больше оружия, чтобы уничтожить как можно больше террористов".
В то же время, Секретарь СНБО акцентировал на коварстве врага, который "так же готовится и нервничает от предоставленной нам международной военной помощи".
"Партнеры Украины понимают, что мы защищаем не только себя, демократию, но и границы Европы. Наша общая задача – убрать российскую мерзость", - резюмировал Данилов.
Пожалуйста, подождите...
... з такими льотчиками
яєць по 170, яблок по 51 та свіжих ананасів
також не знайшли 830 вагонів гуманітарки, не кадучи про держзраду в вищому керівництві
але вони готують наступ
з посад на нари, разом з тим хто їх призначим
нікчемні, безсовісні, вороваті недолюди...
Шашлик закуповувати?
Was wissen Zwei, wisst Schwein» - «Что знают двое, знает и свинья».
"Яка різниця..." (с)
"Я вам нічого не винен" (с)
"Пропозиція про підвищення витрат на оборону - то політичний піар" (с)
"Ми могли б збільшити армію вдвічі, але як же ми будем будувать дороги?" (с)
"Західні політики та ЗМІ нагнітають..." (с)
"Я втрачав би 7млрд щомісяця" (с)
"У жовтні я вдягнув чорну сорочку - це було попередження" (с)
"Готуємось до шашликів на травневі свята" (с)
Може й не дослівно, але суть висловів збережена.
І після всього цього хтось вірить заявам влади?
Єдина віра - Генералу та ЗСУ! А всі ці крадії та хабарники най замовляють лави, де вони будуть сидіти під час суду, та нари, на яких (якщо диживуть) будуть відбувати свій термін....
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
' Політики ' ми вже надивились.
23 лютого 2022
Коли посадовця запитали про те, чи планує, можливо, Україна, евакуацію таких міст як Харків та Маріуполь, він одразу ж заперечив. Міністр закордонних справ пояснив, що у нашої держави є 2 плани.
План "А" - використати усі дипломатичні можливості, аби стримати Росію та запобігти подальшій агресії.
План "Б" - воювати за кожен дюйм української території. "І боротися, поки ми не переможемо", - додав він.
То котрий план спрацював тоді?? 😡
І чи були зроблені висновки із того аби так сміливо за'явлти про свої А і Б?!
питання нажаль риторичне.
Як тільки ОП залізе у керування військами, - нам капець. А воно лізе..
процеси людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3410864
Важливо не залучити у цей процес: Резнікова, Данілова, Єрмака і наближених.
Данілов, це малоросійське #издло із кримінальним минулим!
А дід Панас 2.0 це мабуть Сашко Лірник