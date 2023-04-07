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Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

В ходе заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире токшоу "Говорит Большой Львов", передает Цензор.НЕТ.

"Контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство государства имеет несколько вариантов развития событий. Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника", - отметил Данилов.

При этом Секретарь СНБО подверг критике громкие заявления по поводу контрнаступления от не вовлеченных в эти процессы людей.

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"Только ограниченный круг лиц в государстве - до пяти, - знает о планах контрнаступления - сроках, времени, месте", - отметил он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли количество западного оружия поставлено на территорию Украины, чтобы успешно противодействовать россиянам, Данилов, подчеркнул, что "ВСУ хотят иметь как можно больше оружия, чтобы уничтожить как можно больше террористов".

В то же время, Секретарь СНБО акцентировал на коварстве врага, который "так же готовится и нервничает от предоставленной нам международной военной помощи".

"Партнеры Украины понимают, что мы защищаем не только себя, демократию, но и границы Европы. Наша общая задача – убрать российскую мерзость", - резюмировал Данилов.
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Топ комментарии
+22
"В мене немає часу мислити стратегічно" (с)
"Яка різниця..." (с)
"Я вам нічого не винен" (с)
"Пропозиція про підвищення витрат на оборону - то політичний піар" (с)
"Ми могли б збільшити армію вдвічі, але як же ми будем будувать дороги?" (с)
"Західні політики та ЗМІ нагнітають..." (с)
"Я втрачав би 7млрд щомісяця" (с)
"У жовтні я вдягнув чорну сорочку - це було попередження" (с)
"Готуємось до шашликів на травневі свята" (с)

Може й не дослівно, але суть висловів збережена.
І після всього цього хтось вірить заявам влади?
Єдина віра - Генералу та ЗСУ! А всі ці крадії та хабарники най замовляють лави, де вони будуть сидіти під час суду, та нари, на яких (якщо диживуть) будуть відбувати свій термін....
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07.04.2023 22:49
+21
данілов, передай своєму квартальному піаністу, що він вже--збитий льотчик.
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07.04.2023 22:43
+21
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку до вторгнення, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.

Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
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07.04.2023 22:52
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Правила форума Совет форумчан
данілов, передай своєму квартальному піаністу, що він вже--збитий льотчик.
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07.04.2023 22:43 Ответить
Господи, спаси і помилуй Україну !

... з такими льотчиками
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08.04.2023 04:04 Ответить
данілов, нач сбу, генпрокурор, нач дбр, військовий прокурор не змогли знайти докази
яєць по 170, яблок по 51 та свіжих ананасів
також не знайшли 830 вагонів гуманітарки, не кадучи про держзраду в вищому керівництві
але вони готують наступ
з посад на нари, разом з тим хто їх призначим
нікчемні, безсовісні, вороваті недолюди...
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08.04.2023 08:46 Ответить
Подоляк хоче кави в Севастополі, а Зеля давно кримських рапанів не бачив.. так що треба поторопиться.
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07.04.2023 22:44 Ответить
https://belaruspartisan.by/politic/16...
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07.04.2023 22:58 Ответить
Как насчет захватить незащищенный Белгород и обменять его на крым?
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07.04.2023 22:44 Ответить
В чьому він був одягнений, це важно?
Шашлик закуповувати?
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07.04.2023 22:44 Ответить
Лише обмежене коло осіб у державі - до п'яти, - знає про плани контрнаступу - терміни, час, місце", - зауважив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3410864

Was wissen Zwei, wisst Schwein» - «Что знают двое, знает и свинья».
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07.04.2023 22:47 Ответить
Данилов, контрнаступление в том числе зависит вернёшь ты своих сыновей из Европы в Украину, или нет?
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07.04.2023 22:48 Ответить
"В мене немає часу мислити стратегічно" (с)
"Яка різниця..." (с)
"Я вам нічого не винен" (с)
"Пропозиція про підвищення витрат на оборону - то політичний піар" (с)
"Ми могли б збільшити армію вдвічі, але як же ми будем будувать дороги?" (с)
"Західні політики та ЗМІ нагнітають..." (с)
"Я втрачав би 7млрд щомісяця" (с)
"У жовтні я вдягнув чорну сорочку - це було попередження" (с)
"Готуємось до шашликів на травневі свята" (с)

Може й не дослівно, але суть висловів збережена.
І після всього цього хтось вірить заявам влади?
Єдина віра - Генералу та ЗСУ! А всі ці крадії та хабарники най замовляють лави, де вони будуть сидіти під час суду, та нари, на яких (якщо диживуть) будуть відбувати свій термін....
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07.04.2023 22:49 Ответить
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку до вторгнення, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.

Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
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07.04.2023 22:52 Ответить
насправді кажучи, напад з усіх боків був неймовірною тупістю - тіки розтягли свої війська на великий фронт - не дивно, що їх почали вибивати по трохи
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07.04.2023 23:45 Ответить
Подібне заявив і Муженко. Які у Вас варіанти знищення ворога 24.02.2022 у стані, який на той час склався?
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08.04.2023 06:35 Ответить
Так всіх якраз і цікавить завдяки кому такий стан склався.
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08.04.2023 08:18 Ответить
Копчені. Вже після такої заяви керівництво держави мало сісти
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08.04.2023 08:50 Ответить
Мячик с твоим сынулей в Майями эти планы согласованы?
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07.04.2023 22:55 Ответить
А політичне тут до чого ?
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07.04.2023 22:57 Ответить
Військове керівництво без політичного.
' Політики ' ми вже надивились.
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07.04.2023 22:58 Ответить
З цього політичного керівництва такі політики, як і стратеги з тактиками. Не сунули б носа, не заважали б військовим, не зливали б інформацію ворогам.
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07.04.2023 23:02 Ответить
Шо ви доїпалися до Данілова? Витік же стався з адмінісракції дєдушкі Жо, чи не так? На тлі останнього сміховинного пакету військової допомоги (яка від США іде по спадній лінії) цей витік виглядає дуже очікуваним і логічним. На кого ж працює дєдушка Жо?
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07.04.2023 23:29 Ответить
У нас є план А і план Б, - Кулеба про деескалацію війни з Росією


23 лютого 2022



Коли посадовця запитали про те, чи планує, можливо, Україна, евакуацію таких міст як Харків та Маріуполь, він одразу ж заперечив. Міністр закордонних справ пояснив, що у нашої держави є 2 плани.
План "А" - використати усі дипломатичні можливості, аби стримати Росію та запобігти подальшій агресії.
План "Б" - воювати за кожен дюйм української території. "І боротися, поки ми не переможемо", - додав він.


То котрий план спрацював тоді?? 😡

І чи були зроблені висновки із того аби так сміливо за'явлти про свої А і Б?!
питання нажаль риторичне.
Як тільки ОП залізе у керування військами, - нам капець. А воно лізе..
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07.04.2023 23:31 Ответить
При цьому Секретар РНБО піддав критиці гучні заяви щодо контрнаступу від не залучених у ці
процеси людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3410864
Важливо не залучити у цей процес: Резнікова, Данілова, Єрмака і наближених.
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07.04.2023 23:36 Ответить
Самий перший план після вторгнення був залишити все, і відійти на правий берег. Так потрібно було кацапам, і таке запропонував представник Офісу військовим.
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07.04.2023 23:37 Ответить
Дід Панас 2.0
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07.04.2023 23:56 Ответить
Якого фіга ви ображаєте діда Панас !? Дід Панас - казкар, справжній українець еврейського походження.
Данілов, це малоросійське #издло із кримінальним минулим!

А дід Панас 2.0 це мабуть Сашко Лірник
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08.04.2023 17:11 Ответить
Приберіть оте вище з політичним, залишивши все військовим, і все з контрнаступом буде добре.
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08.04.2023 00:09 Ответить
А мразюка дєрьмак,тут же зливає їх кацапам?!
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08.04.2023 00:45 Ответить
читаю все це і одна мисля - позорище при владі.... суцільні невдахи та блазні....
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08.04.2023 00:56 Ответить
...тільки блазні.
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08.04.2023 11:32 Ответить
Президент Ермак после каждого заседания совета безопасности советуется с Путлером и даёт задания фсбшникам из своего окружения. Трудно понять кто против кого и как собирается проводить контрнаступление.
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08.04.2023 08:18 Ответить
Бажано виключити політіческое руководством, а залишить тільки військове
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08.04.2023 08:38 Ответить
Та вже опублікуйте той план наступу з усіма деталями, ****
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08.04.2023 08:47 Ответить
Нострадамуси херові, закрийте рота вже. Що, де, коли потім історики напишуть. Інформаційні енурезники
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08.04.2023 08:54 Ответить
данілов забув опублікувати ці плани, але, нічого, єрмак передасть їх кому треба!
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08.04.2023 09:52 Ответить
Вище військове керівництво в Україні є,чого не можна сказати про наявність міфічного "політичного" та ще й "вищого" керівництва.
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08.04.2023 10:18 Ответить
Пане Данілов, будьте ласкаві, заткніться! Облиште військові справи військовим!
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08.04.2023 10:57 Ответить
От бачите, а ми тут розпинаємось, що хтось там "злив" інфу, бо так рейтерс сказало. Інфу про рішення знає "обмежена кількість осіб-до п'яти"... і четверо з жОПи. Так кого і де ми шукаємо?
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08.04.2023 11:30 Ответить
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08.04.2023 12:44 Ответить
Це мабуть добре що секретар СНБО постійно балакає та нагнітає про контрнаступ..Хай оркі позначаться що до чого..У генералів ЗСУ завжди своя думка и все стане несподівано,навіть для ОП,як це було під Харківом,та Херсоном.
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08.04.2023 12:58 Ответить
 
 