На оккупированной территории Херсонщины продолжаются депортация и обыски, - Хлань

На захваченной территории Херсонщины продолжается депортация населения в малозаселенные регионы России, также проводят обыски, ищут партизан и выключают свет и мобильную связь во время передвижения военной техники.

Об этом на брифинге рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация (в разных населенных пунктах Херсонщины, захваченных врагом. - Ред.) действительно отличается. Если мы говорим о населенных пунктах на побережье Днепра, то там оккупанты достаточно давно объявили уже принудительную эвакуацию, составляют списки тех, кто будет выезжать из тех городов, их фактически депортируют", – отметил Хлань.

По его словам, людям сначала обещают переезд в Краснодарский край, а затем выезжающие оказываются далеко за Уралом.

Часть людей категорически отказывается уезжать из населенных пунктов вдоль побережья. Поэтому захватчики усиливают давление на них для принудительной "эвакуации". Враг вводит так называемые пропуски на передвижение, иногда закрывает эти населенные пункты.

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В Скадовске захватчики объявили пока добровольную "эвакуацию". По его словам, людей привлекают жилищными сертификатами, денежной помощью.

Что касается Генической, Арабатской Стрелки, Новотроицкого, Новоалексеевки, Нижних Сирогоз, Ивановки, то там враг проводит фильтрационные мероприятия, закрывает населенные пункты, ищет партизан, также временно выключает свет и мобильную связь при передвижении колонн своей военной техники.