Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" передал современный УЗИ-аппарат военному госпиталю на востоке Украины. ФОТОрепортаж

Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" уже второй раз за неделю с гуманитарной миссией работает на востоке Украины. Сегодня в военный госпиталь Павлограда, который принимает раненых защитников с передовой, благотворители передали современный УЗИ-аппарат, два медицинских монитора экстракласса и другие медицинские принадлежности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія".

Это сверхважное оборудование было приобретено при поддержке мецената из Кыргызстана Улана Турусбекова и киргизских предпринимателей, регулярно помогающих украинским медикам и военным.

Присоединились к реализации этого благотворительного проекта общественный деятель, представитель Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія", почетный консул и меценат Алла Ландарь и представители молодежного крыла фонда "Надія" - Владислав Ландарь, Евгений Дубиль, Максим Стригун, Иван Дубиль, Илья Дубиль и Арина Пашенко.

"Имея такое современное оборудование, военные врачи смогут быстрее и качественнее оказывать помощь пациентам, которые поступают в госпиталь. И самое главное - спасать жизни и здоровье наших защитников и защитниц. Спасибо нашим партнерам и спонсорам! Держим строй, верим в ВСУ и в нашу победу!" – отметила Алла Ландарь.

Также команда фонда "Надія" выражает благодарность своим партнерам – американским фондам Eltech trust и Revival foundation, компании "Медирент", компании PERIMETER Commercial, предприятию "Пожмашина" и Благотворительному фонду Дениса Парамонова.