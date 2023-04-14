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Польские МиГ-29 улучшат наши возможности, но для победы нужны истребители F-16, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

польща,міг29

Польские самолеты МиГ-29 улучшат возможности авиационных бригад ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмиюInform.

"Посредством этой техники мы можем восстановить собственный парк истребителей МиГ-29. Добавить в них определенное количество современного вооружения. Это улучшит наши возможности в выполнении текущих задач. Но для победы, для достижения преимущества в воздухе нам нужны истребители, о которых сейчас все говорят – самолеты F-16. Поэтому мы ждем именно такое современное оружие, которое сможет переломить ход войны", - сообщил Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29
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Топ комментарии
+11
Перестаньте красти і будуть вам винищувачі.
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14.04.2023 11:29
+10
для перемоги, в першу чергу, необхідне адекватне керівництво країною. не зрадники, не ділітанти, не вітірінари, не довбйоби.
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14.04.2023 11:39
+9
У спикера ПВО есть четкое распоряжение (текст). Он его и озвучивает.
Дадут Ф-16 - будет говорить "для победы нужны ракеты к этим Ф-16". Дадут ракеты - будет говорить, что "мало", "нужны другие" и т.д. и т.п.
"Победа" - это не к спикеру Игнату ...
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14.04.2023 11:44
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З доступної інформації їх ніхто не збирається давати. І що...? Я про перемогу. (((
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14.04.2023 11:24 Ответить
У спикера ПВО есть четкое распоряжение (текст). Он его и озвучивает.
Дадут Ф-16 - будет говорить "для победы нужны ракеты к этим Ф-16". Дадут ракеты - будет говорить, что "мало", "нужны другие" и т.д. и т.п.
"Победа" - это не к спикеру Игнату ...
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14.04.2023 11:44 Ответить
F-16 вимагає ідеально рівної злітно-посадочної смуги і це його суттєвий недолік в умовах війни.
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14.04.2023 11:24 Ответить
Було б бажання. Хіба не можна злітати з польських летовищ?! Чи для світу московія не є злом, яке має бути знищене?! Мабуть, не є.
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14.04.2023 11:30 Ответить
І летіти через всю Україну на схід, а потім повертатись назад?
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14.04.2023 11:43 Ответить
Так.
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14.04.2023 11:52 Ответить
И отправить наш техперсонал и группу руководства полетами в Польшу?
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14.04.2023 12:28 Ответить
Хіба це проблема?! Схоже, Штати вважають перемогу України більшою проблемою, ніж перемогу московії.
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14.04.2023 12:47 Ответить
Проблема, потому что у нас на каждом аэрождроме свой штат специалистов. И они заняты. Где брать для Польши?
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14.04.2023 12:52 Ответить
Это будет вовлечение Польши в войну, на это они не пойдут.
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14.04.2023 12:03 Ответить
Тількр по одеській трасі зробили декілька ділянок для приземлення/злету літаків місяця за 1,5-2. Рівність взльотки не проблема, навіть знищення не проблема, бо воно швидко відновлюється
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14.04.2023 11:36 Ответить
Перестаньте красти і будуть вам винищувачі.
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14.04.2023 11:29 Ответить
Американці вже підрахували, що рєзніки спи...ли на 21 Ф-16, як мінумум. Навіть дали зелі список з 30 заядлими чемпіонами. Зняли тих, хто з зелею не поділився.
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14.04.2023 11:39 Ответить
Беріть що дають. На початку війни і цього не було, а перемагали.
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14.04.2023 11:30 Ответить
Перемагали через захланність московитів. Вини зараз змінюють тактику щодвамісяці.
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14.04.2023 11:31 Ответить
А хто заважає і ЗСУ змінювати тактику. Уся техніка, надана Україні, це можливість триматися, а також готуватися до нових кроків, навіть з Ф 16
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14.04.2023 11:38 Ответить
Ніхто не заважеє. І змінюють. Просто, швидких перемог не буде. Поки що.
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14.04.2023 11:40 Ответить
Треба Ф -16 -- бо перемогти можна -- тільки якою ціною .
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14.04.2023 11:35 Ответить
а плазмений звездольот тобі не дати з бластерами???
гавнокомандуючого спитай під яким асфальтом
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14.04.2023 11:39 Ответить
для перемоги, в першу чергу, необхідне адекватне керівництво країною. не зрадники, не ділітанти, не вітірінари, не довбйоби.
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14.04.2023 11:39 Ответить
по сути он говорит (и не только он): пока вы не дадите Ф-16, много Абрамсов и Леопардов, много снарядов и мин, галактические крейсеры и звезду смерти победы не будет. наступать и освобождать свою землю будем после получения вышеперечисленного.
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14.04.2023 11:42 Ответить
А три роки чого не купували? Аа, асфальт більш був потрібен..
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14.04.2023 11:49 Ответить
А як їх нам ніколи не нададуть? То тоді що, пане Ігнат?
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14.04.2023 12:16 Ответить
Треба ще мати де сховати ті ф-16 від російських ракет,а то в нас достобіса бажаючих заробити на їх наведені.по крайній мірі на десятки кілометрів від їх взлітних площадок не повинна працювати жодна вишка мобільного зв'язку.а то в багатьох громадах є московські попи і їх дибілкувата паства.
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14.04.2023 12:17 Ответить
Українська авіація при тутешні техніці, що зараз має,
не спроможна в повітрі конкорувати з супротивником.
Пілоти є, але техніка застаріла.
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14.04.2023 12:20 Ответить
А может надо было свои самолёты производить до войны? Или хотя бы закупать заграницей.
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14.04.2023 14:28 Ответить
Наче малі діти , б'ються в істериці на підлозі:
-Дайте! дайте! Дайте!!!!
А якщо взагалі - не дадуть Ф16? От просто не дадуть - і все? Забудемо про звільнення своїх земель, і "сайдьомся пасєрєдінє"? Чи що ви пропонуєте?
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14.04.2023 14:43 Ответить
Потрібно не дайте бога ради
А свое випїроблять уже пройшло більше року а віз і досі там
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14.04.2023 14:59 Ответить
Задовбали із тими ф16... Для перемоги нам потрібні велика кількість важких калібрів для артилерії і запасні стволи аби мати змогу ті снаряди безупинно класти на голови ворогів, а ф16 спростить перемогу, але війну не виграє.
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14.04.2023 15:10 Ответить
Саме так. Чомусь роблять з F-16 "зброю перемоги",нібито без цього літака ЗСУ ніколи орків не перемогатиме
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14.04.2023 17:10 Ответить
 
 