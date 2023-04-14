4 223 2
Тела еще 82 погибших защитников вернула Украина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
14 апреля удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентина Саюн 3d182c14
показать весь комментарий14.04.2023 12:08 Ответить Мне нравится 15
shokolad
показать весь комментарий14.04.2023 13:37 Ответить Мне нравится 7
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...