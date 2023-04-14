Тела еще 82 погибших защитников вернула Украина

14 апреля удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.

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