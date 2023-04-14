РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6082 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 223 2
война (46506) обмен (1233) военнослужащие (5634)

Тела еще 82 погибших защитников вернула Украина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

смерть,втрати,тіло

14 апреля удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из плена освободили еще 12 украинцев: эксклюзивное видео СБУ. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жовтоблакитні серця...Вічна Пам'ять Героям
показать весь комментарий
14.04.2023 12:08 Ответить
Хлопці приїхали додому.. Шкода, що На щиті.. Спочивайте, рідні, схиляю голову перед вами!
показать весь комментарий
14.04.2023 13:37 Ответить
 
 