Минкульт спрашивал у YouTube, почему у телемарафона упали просмотры, - Ткаченко
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Министерство культуры и информационной политики обращалось в YouTube с запросом о причинах падения трафика телемарафона.
Об этом глава ведомства Александр Ткаченко рассказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.
"Недавно мы заметили некоторое уменьшение трафика многих ресурсов, участвующих в телемарафоне, на YouTube. Были у нас вопросы по Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, имевшихся в телемарафоне, но и 24 канала и других. Мы обратились с письмами, сейчас в диалоге с YouTube…", – сказал он.
Ткаченко отметил, что сервис проверяет, что произошло. А трафик на YouTube-каналах этих ресурсов уже вернулся к обычным значениям.
Также, по словам Ткаченко, Министерство обсуждало с Meta блокировку Facebook-страниц украинцев, рассказывающих о войне.
"Если речь идет о санкционной политике в отношении россиян или ресурсов типа "Страна", мы также обращаемся. Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно это отслеживать, будем на это обращать внимание", - рассказал министр.
Пожалуйста, подождите...
- Ткаченко. У нас є проблеми на марафоні з інформацією звідти.
- Соколова. Включіть 3 опозиційних канали в сітку, у них немає проблеми.
- Ткаченко. У нас немає проблеми з інформацією
За цілу неділю пошуків знайшов декілька відео і ті через новини!
Но там если не Зеля, так Ермак бубнит...
Тому, що ще місяць тому я вільно в ютубі міг знайти роліки про ЗСУ. А зараз їх там або фізично не має, або ютуб їх мені не показує.
За цілу неділю пошуків знайшов декілька відео і ті через новини!
Хай би попитав серед своїх зелених, у них там я впевнений серед міністерських "фахівців" знайдуться і камерашлюхи з твіча, і робітниці індустрії з онліфанс))
А де оригінальні відео?
Ютуб по ходу став раком під Маска
Це вже якась *****, та вас не дивляться томущо ви геть нецікаві! ****** повна, як її дивитись?
У Ютубі місяць назад скоріше за все почалась цензура і з неї стирчать копита Москви!
Зайдіть в українські тренди ютубу. Таке враження, що я в рашкі знаходжусь, в трендах тільки один руській мір, і на 100 відео одне-два проукраїнське. До початку весни такого не було! Хтось спеціально щось покрутив в ютубі, щоб окацапити наше населення
@tZEinform
Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко розповів, що міністерство зверталося до YouTube через падіння трафіку національного телемарафону "Єдині новини" Ми писали Хроніка 23.03.2023 "Скорочення ретрансляційних пунктів, проблеми з електроенергією, виїзд
на телебачення телеканали давно вже непосильний фінансовий тягар. Але саме смішне в "єдиному марафоні" - це те як хвіст крутить собакою. "Навколомедійне" оточення Зеленського активно вкладає йому дані про "рейтинги і вплив на населення" виключно з власних, особистих причин.
Причина дуже проста навколо "марафону" харчується стільки зацікавлених структур, що його відміна буде для них просто катастрофою. Державні дотації на весь спектр піар-акцій - біля 200-260 млн. гривен на рік. (...)
Схаменіться, починайте дивитися, для вас важко працює Президент (пісюніст)
Ютюб мені дякує за скарги, а я дякую Ютюбу, що цієї нечисті менше на моїй сторінці
Його дивились по інерції.
Гівномарафон не просто так гівно.