Минкульт спрашивал у YouTube, почему у телемарафона упали просмотры, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики обращалось в YouTube с запросом о причинах падения трафика телемарафона.

Об этом глава ведомства Александр Ткаченко рассказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно мы заметили некоторое уменьшение трафика многих ресурсов, участвующих в телемарафоне, на YouTube. Были у нас вопросы по Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, имевшихся в телемарафоне, но и 24 канала и других. Мы обратились с письмами, сейчас в диалоге с YouTube…", – сказал он.

Смотрите: Комиссия Минкульта начала работу в Киево-Печерской лавре и фиксирует повреждение объектов культурного наследия. ФОТОрепортаж

Ткаченко отметил, что сервис проверяет, что произошло. А трафик на YouTube-каналах этих ресурсов уже вернулся к обычным значениям.

Также, по словам Ткаченко, Министерство обсуждало с Meta блокировку Facebook-страниц украинцев, рассказывающих о войне.

Также читайте: Полиция Киева открыла производство в связи с недопуском комиссии Минкульта в Лавру

"Если речь идет о санкционной политике в отношении россиян или ресурсов типа "Страна", мы также обращаемся. Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно это отслеживать, будем на это обращать внимание", - рассказал министр.