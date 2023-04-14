РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6742 посетителя онлайн
Новости ОбществоТехнологии
12 075 100
YouTube (94) Министерство культуры и информационной политики (710) Ткаченко Александр (429) телевидение (854)

Минкульт спрашивал у YouTube, почему у телемарафона упали просмотры, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

ткаченко

Министерство культуры и информационной политики обращалось в YouTube с запросом о причинах падения трафика телемарафона.

Об этом глава ведомства Александр Ткаченко рассказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно мы заметили некоторое уменьшение трафика многих ресурсов, участвующих в телемарафоне, на YouTube. Были у нас вопросы по Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, имевшихся в телемарафоне, но и 24 канала и других. Мы обратились с письмами, сейчас в диалоге с YouTube…", – сказал он.

Смотрите: Комиссия Минкульта начала работу в Киево-Печерской лавре и фиксирует повреждение объектов культурного наследия. ФОТОрепортаж

Ткаченко отметил, что сервис проверяет, что произошло. А трафик на YouTube-каналах этих ресурсов уже вернулся к обычным значениям.

Также, по словам Ткаченко, Министерство обсуждало с Meta блокировку Facebook-страниц украинцев, рассказывающих о войне.

Также читайте: Полиция Киева открыла производство в связи с недопуском комиссии Минкульта в Лавру

"Если речь идет о санкционной политике в отношении россиян или ресурсов типа "Страна", мы также обращаемся. Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно это отслеживать, будем на это обращать внимание", - рассказал министр.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+82
Шо? Шо це за піздєц? Вони зовсім головою тронулись? Той телемарафон ніхто ***** вже не живиться. Всі перейшли на інтернет ресурси.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:05
+60
- Соколова. Чому на марафоні мало інформації про військових і їх героїчні вчинки на фронті?
- Ткаченко. У нас є проблеми на марафоні з інформацією звідти.
- Соколова. Включіть 3 опозиційних канали в сітку, у них немає проблеми.
- Ткаченко. У нас немає проблеми з інформацією

показать весь комментарий
14.04.2023 15:21
+52
показать весь комментарий
14.04.2023 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.04.2023 15:04 Ответить
Бо Україна - не расія!!!
показать весь комментарий
14.04.2023 15:07 Ответить
А "марахвон" - гівно!!!
показать весь комментарий
14.04.2023 16:45 Ответить
Шо? Шо це за піздєц? Вони зовсім головою тронулись? Той телемарафон ніхто ***** вже не живиться. Всі перейшли на інтернет ресурси.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:05 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 15:10 Ответить
- Соколова. Чому на марафоні мало інформації про військових і їх героїчні вчинки на фронті?
- Ткаченко. У нас є проблеми на марафоні з інформацією звідти.
- Соколова. Включіть 3 опозиційних канали в сітку, у них немає проблеми.
- Ткаченко. У нас немає проблеми з інформацією

показать весь комментарий
14.04.2023 15:21 Ответить
Тобто своїми словами підтвердив, що він є повний дятел, а взагалі що тут дивного. Он ціла ВЗ(зрада) дятлів.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:51 Ответить
Висіти їм скоро вздовж Хрещатика! Якщо, звісно, раніше Україну не здадуть!..
показать весь комментарий
14.04.2023 16:49 Ответить
За що боролись, на те й напоролись.
показать весь комментарий
14.04.2023 16:42 Ответить
Боролись не ті і не за те! Але, нажаль, сталося, так як сталося!(((
показать весь комментарий
14.04.2023 17:12 Ответить
хто всі? перейшли ті у кого є інтернет і є гроши на інтернет. Але це не всі. Може у вас постійно гроши є, але ви не всі.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:13 Ответить
Які гроші ? Кожен оператор дає не менше 4гіг нету на 4 тижні, соцмережі умовно за 5 грн цілий місяць. В дії ТБ і радіо безплатне.Радіо взагалі безплатне хоч з кнопочного хоч з смарта, з сімкою чи без. Зимою деколи взагалі ніякого нету не було ні стаціонарного ні мобільного, радіо виручало, купа станцій на будь який смак. Крім марафону по ящику мож дивитися інші канали, місцеві, супутники
показать весь комментарий
14.04.2023 15:46 Ответить
Max lm з цифрами, а ви Юлєбот батечку, до Великодня я не маю за що осьмушку пасочки купити
показать весь комментарий
14.04.2023 16:11 Ответить
Правильно, потому что тупое дерьмо. Уже даже упоротым телепузикам не заходит.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:19 Ответить
Эври и на говно говорят шуколадка если им с этого гешефт и халява такое лайно а не народец тьфу гыдота вовочкину муйню вжэ слухаты не возможно не то что смотреть инцестный **********... Вова епаный ***** миз Кривой Маминой Рымы дырки кто тебе клован дал посаду ПРАВИТЕЛЯ УКРАИНЫ КТО ТЕБЯ НАГРОДИЛ ПОСАДОЙ КАНЦЛЕРА НОВОГО РЕЙХА в украине????? КТО ОТВЕЧАЙ ШОБЛА ипанутая..достала твоя цензура.... что боишься люди задают неудобные вопросы неудобно фрать стоя на потолок Вова и когда зашморг давит на кости горла... вот то неудобно...
показать весь комментарий
14.04.2023 15:35 Ответить
А Ютуб это не интернет-ресурс?
показать весь комментарий
14.04.2023 15:37 Ответить
- Чому підарасню отпідарасили? - дивується отпідарашена підарасня.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:05 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 15:06 Ответить
Русланчик уже давно подох где-то в степях херсонщины. За ватутина и жукова.)
показать весь комментарий
14.04.2023 15:20 Ответить
Но, к сожалению, был прав.
показать весь комментарий
14.04.2023 16:52 Ответить
Дістали ви вже зі своїм ''ЗЄбломарахфоном"!!! Влаштує така відповідь?
показать весь комментарий
14.04.2023 15:08 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 15:24 Ответить
Воно ще й клінічний дебіл. 😁
показать весь комментарий
14.04.2023 15:08 Ответить
Ткаченко дуже боїться, що люди почнуть здогадуватися, що "король голий"?....
показать весь комментарий
14.04.2023 15:09 Ответить
Так уже тупая ура-пропаганда перестала заходить зеленым телепузикам. Звонки от родных с фронта не коррелируют с тем, что вещают с экрана.
показать весь комментарий
14.04.2023 16:20 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 15:09 Ответить
з якого біса платформи ще й мають підтримувати "належний" рівень переглядів?!...
показать весь комментарий
14.04.2023 15:10 Ответить
Тому, що ще місяць тому я вільно в ютубі міг знайти роліки про ЗСУ. А зараз їх там або фізично не має, або ютуб їх мені не показує.

За цілу неділю пошуків знайшов декілька відео і ті через новини!
показать весь комментарий
14.04.2023 16:02 Ответить
та ж хлопці не про Ваші можливості роліки про ЗСУ там побачити, а за свій гноймарафон...
показать весь комментарий
14.04.2023 16:06 Ответить
Включай тєлєгу, про зсу там на кожному каналі через кожен допис - з дохлими орками, з камер наших бійців і їхніх зомбаків, з наших дронів і їхніх гамнольотів. На ютубі половина про зсу, правда багато відключених через скарги кремлеботів, на фейсбук кожна бригада і відомі бійці мають сторінку. Ви зараз на Цензорі - цензор має ютубканали Бутусов плюс, Без цензури, ще Богдан і Марина Буткнвичі ведуть шоубісиків. Ну якщо ви мазохіст садист то відірвані руки ноги голови мож і не знайти
показать весь комментарий
14.04.2023 16:42 Ответить
Ти ба!?Пред'ява."А пачіму наш гамномарафон нє дівятся?"
показать весь комментарий
14.04.2023 15:11 Ответить
Так ваш глядач на ТВ, якщо він ще є. На YouTube є вибір і різноманіття.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:12 Ответить
Реготали всім офісом
показать весь комментарий
14.04.2023 15:12 Ответить
Я честно пару раз пытался....
Но там если не Зеля, так Ермак бубнит...
показать весь комментарий
14.04.2023 15:14 Ответить
Мне иногда приходится его слушать помимо моей воли. Это просто трындец. Там практически постоянно часами вещает Подоляк.
показать весь комментарий
14.04.2023 16:22 Ответить
сначала "нарiд" будет кушать с помоймого ведра, а потом удивляться откуда болячки.
показать весь комментарий
14.04.2023 16:34 Ответить
Может и Подоляк бубнит, я их не различу.
показать весь комментарий
15.04.2023 09:56 Ответить
Намагаються Ютуб замарафонити. От сцуки зелені.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:15 Ответить
У дзеркало подивіться! Зе-бабуїни.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:15 Ответить
Тому що пора вже зачиняти вашу довбану телелавочку.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:16 Ответить
Телемарафон - то таке собі. ЮТУБ СВІДОМО ЗАМОВЧУЄ ПРО ВІЙНУ - ось в чому факт!
Тому, що ще місяць тому я вільно в ютубі міг знайти роліки про ЗСУ. А зараз їх там або фізично не має, або ютуб їх мені не показує.

За цілу неділю пошуків знайшов декілька відео і ті через новини!
показать весь комментарий
14.04.2023 16:03 Ответить
Да ладно тобі, у мене постійно в рекомендованих ютуб відоси від провідних західних змі про війну в Україні. На укр тб такої якості матеріалу просто немає.
показать весь комментарий
14.04.2023 17:32 Ответить
зупиніть планету,я зійду
показать весь комментарий
14.04.2023 15:17 Ответить
у цих "слуг" тiльки одна мета - zomбувати нарiд. а Україну тим часом рвуть на шматки: i одвiчний зовнiшнiй ворог, i ze-кагал-95 з середини. тому для них "zombo-марафон" понад усе.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:17 Ответить
якщо у 2019 році було би падіння відвідин "мудрого наріду", куйні "зелених не лохів" , можливо б не було і війни в Україні???
показать весь комментарий
14.04.2023 15:21 Ответить
Взагалі Ніколи його не дивився....
показать весь комментарий
14.04.2023 15:22 Ответить
Обіцяли "накрутити" ? Якорні пайщики -марафонці ображаються на ЮТУБ ?
показать весь комментарий
14.04.2023 15:22 Ответить
Тому що це змова
показать весь комментарий
14.04.2023 15:24 Ответить
Ткаченко мабуть настільки "фахівець" що не в курсі як працює ютьюб...
Хай би попитав серед своїх зелених, у них там я впевнений серед міністерських "фахівців" знайдуться і камерашлюхи з твіча, і робітниці індустрії з онліфанс))
показать весь комментарий
14.04.2023 15:26 Ответить
Пусть привлекают для поднятия количества просмотров. Тогда може и пойдет траф.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:31 Ответить
Здається мені та курва по всіх соцмережах пише, просить блокувати опозиційних блогерів , тощо.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:28 Ответить
Бо наріду вже надоїли відосіки пелехатих злодіїв і брехунів !!!
показать весь комментарий
14.04.2023 15:28 Ответить
Марафон висвітлює війну на 95%. Ютуб останній місяць активно виступає проти відео з війни - спробуйте знайти через пошук щось...солдати, ЗСУ чи інші...максимум, що дасть - Фейгіна та Арестовича!
А де оригінальні відео?
Ютуб по ходу став раком під Маска
показать весь комментарий
14.04.2023 16:05 Ответить
Вот теперь пусть договариваются со «спонсорами терроризма» Xiaomi, чтобы те зашивали рекламу на марахвон в рекомендациях. Може так хоть траф пойдет. Кто-нибудь да кликнет по ошибке.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:29 Ответить
******, может бы он сначала разобрался как Ютуб работает?
показать весь комментарий
14.04.2023 15:29 Ответить
узнать ето не возможно, там постоянно меняется все. Просмотрьі и у меня упали, я тоже письмо дам админу
показать весь комментарий
14.04.2023 15:59 Ответить
спитай ще в YouTube, чому ми не в НАТО
показать весь комментарий
14.04.2023 15:31 Ответить
Дивитися марафон,це все одно що їсти гівно,тому можна було просто спитати у ютуба : "чому ніхто не хоче їсти гівно??!"
показать весь комментарий
14.04.2023 15:31 Ответить
Тобто цей довбень не розуміє чому Українці (тай не тільки Українці) шукають інформацію не на недомарахвоні?
Це вже якась *****, та вас не дивляться томущо ви геть нецікаві! ****** повна, як її дивитись?
показать весь комментарий
14.04.2023 15:31 Ответить
Вообще удивительно, что оно еще существует. Это де какой-то оруэловский телезомбиапокалипсис, как можно одно и тоже крутить сутками на всех каналах? Ладно там первые пару месяцев войны, но спустя год…
показать весь комментарий
14.04.2023 15:41 Ответить
Та чому не дивитися, прищавим маминим дрочерам туша мосійчук саме той сексапільний образ
показать весь комментарий
14.04.2023 16:57 Ответить
Тому що вже навіть махрові зебіли послали ваш марахфон?
показать весь комментарий
14.04.2023 15:36 Ответить
Що на махрафоні вашому дивитися пропагандистку раєвську, чи 95 квартал ,ви ще сватів почніть показувати ,дебілізм.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:38 Ответить
Может людям надоело это смотреть? Не надо конечно искать заговор в Ютубе.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:38 Ответить
😂
показать весь комментарий
14.04.2023 15:39 Ответить
пхаха, ну дебил зеленый) за всех не скажу, но уже даже моих родителей пенсионеров тошник от этого зелемарафона по всем каналам. Вопрос решен покупкой самого дешевого Roku плеера за 300 грн, и там ютубчик, где можно посмотреть и сериалы, и Прямой с Эспрессо вещают
показать весь комментарий
14.04.2023 15:43 Ответить
Эффект Даннинга-Крюгера😁
показать весь комментарий
14.04.2023 15:44 Ответить
Та просто , не люблю тупих балаболів .Не дивився - і небуду , Все черпаю з нету . Геть балаболів з екранів .Слава Україні!
показать весь комментарий
14.04.2023 15:50 Ответить
Запитайте, чому youtube став площадкою для пропаганди загарбницької війни, тероризму, релігійного екстримізму. Вимагайте закрити канал фашистський канал "Царьград", завалюйте адміністрацію youtube жалобами, влаштовуйте демонстрації проти Google, треба піднімати це питання і на поліитчному рівні, вимагати включити цей канал до конжного пакету санкцій.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:50 Ответить
Самые тупые ежики начали о чем-то догадываться...
показать весь комментарий
14.04.2023 15:51 Ответить
Тупий ти Ткаченко-кастратів дивитись то себе не поважати.. Позбирали курварню з інтерів та медведчуковьких каналів то вони фіг вам в дупу заленорилі.Вішайте лапшу далі 73% наріду який змучився в війні та Порошенко.Тепер маєте і ганьбу і велику війну та масу жертв завдяки "стратегії" величного Наполеончика з 95 кварталу.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:53 Ответить
Якщо ви крадете, це нікому не подобається.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:56 Ответить
ютюб на пальцях, з цифрами, пояснив, що ****** марафон для дебілів дивляться безпорадні пенсіонери та дебіли , а останніх, сподіваймося, стає-таки менше
показать весь комментарий
14.04.2023 15:57 Ответить
Марафон про війну. А Ютуб пропонує недалеким країну розових поні.
У Ютубі місяць назад скоріше за все почалась цензура і з неї стирчать копита Москви!
показать весь комментарий
14.04.2023 16:06 Ответить
Чево *****? Что ты, черт побери несёшь?
показать весь комментарий
14.04.2023 16:14 Ответить
єрунда, нє болтай колоском
показать весь комментарий
14.04.2023 16:51 Ответить
Не бачив жодного !
показать весь комментарий
14.04.2023 16:03 Ответить
Владелец ютюба- Google. ВИДЕОХОСТИНГ с услугами и хранением информации, и информации к доступу нам, когда надо.
показать весь комментарий
14.04.2023 16:12 Ответить
На телемарафон пофіг.
Зайдіть в українські тренди ютубу. Таке враження, що я в рашкі знаходжусь, в трендах тільки один руській мір, і на 100 відео одне-два проукраїнське. До початку весни такого не було! Хтось спеціально щось покрутив в ютубі, щоб окацапити наше населення
показать весь комментарий
14.04.2023 16:16 Ответить
Так, це працюють рашисти над просуванням цього лайна. Чотири роки тому, рашисти також просували правільні відосіки у тренди. Результат - клоун президент України
показать весь комментарий
14.04.2023 17:26 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко розповів, що міністерство зверталося до YouTube через падіння трафіку національного телемарафону "Єдині новини" Ми писали Хроніка 23.03.2023 "Скорочення ретрансляційних пунктів, проблеми з електроенергією, виїзд

на телебачення телеканали давно вже непосильний фінансовий тягар. Але саме смішне в "єдиному марафоні" - це те як хвіст крутить собакою. "Навколомедійне" оточення Зеленського активно вкладає йому дані про "рейтинги і вплив на населення" виключно з власних, особистих причин.

Причина дуже проста навколо "марафону" харчується стільки зацікавлених структур, що його відміна буде для них просто катастрофою. Державні дотації на весь спектр піар-акцій - біля 200-260 млн. гривен на рік. (...)
показать весь комментарий
14.04.2023 16:38 Ответить
Чем дольше будет идти этот земарафон,тем быстрее из 73 процентов мудрого нарида станет 5 процентов
показать весь комментарий
14.04.2023 16:46 Ответить
Навіть не знаю, яким треба бути неадекватом, аби дивитися цей непотріб на YouTube. Напевно, ЗЕбільні боти сидять та накручують перегляди, аби хоч якось виправдати фінансування цього сміття.
показать весь комментарий
14.04.2023 17:06 Ответить
А шо там дивитися чи слухати ? І ще тих двох....,.тіпа "заслужених" покажуть опісля , просто гидко .
показать весь комментарий
14.04.2023 17:17 Ответить
Громадяни, чому ви свідомо не бажаєте вішати вам лапшу на вуха від влади?
Схаменіться, починайте дивитися, для вас важко працює Президент (пісюніст)
показать весь комментарий
14.04.2023 17:19 Ответить
У Бутусова 817 тис підписників на ютубі. Майже кожен його ролик про війну дивиться від 150 тис глядачів. Держава витрачає на роботу журналіста - 0 грн. А тепер порівняйте з тєлємарафоном, який майже ніхто не дивиться і на який витрачаються мільярди бюджетних коштів. Може краще 10 млн дати Бутусову на канал, а 990 млн грн з тєлємарафону направити на закупівлю дронів, тепловізорів, пікапів для фронту?
показать весь комментарий
14.04.2023 17:23 Ответить
У украинцев уже аллергия на пропаганду. Любую.
показать весь комментарий
14.04.2023 17:24 Ответить
Ну шо за істерика. Краще всмокчить доріжку, Разом з дворазовим ведучим.
показать весь комментарий
14.04.2023 17:33 Ответить
Як тільки бачу в Ютюб рожу Поворознюка, Мосейчук, Арестовича, Дубінського, "інтерв'юерів" при Зекормушці, забув як їх, чи кацапських політично-військових ютюберів, то відразу кидаю скаргу про пропаганду тероризму чи розпалювання ненависті до українців, як етнічної групи. Бачу Подоляка - блокую канал.
Ютюб мені дякує за скарги, а я дякую Ютюбу, що цієї нечисті менше на моїй сторінці
показать весь комментарий
14.04.2023 17:59 Ответить
Марафон адекватні не дивляться. Мабуть їх стає більше ))). Таке лайно неможливо сприймати, Ткаченку треба нарешті це усвідомити.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:18 Ответить
Та в цього Зомбомарафону реальний рейтинг менше 10%. Люди шукають правдиву інфу, а не лайно в дорогій упаковці.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:34 Ответить
Телевізор зараз дивляться лише пенсіонери в яких прості телефони,але і їм те л.. яке гонять на ,,марафоні"вже не заходить.реально багато людей на війні.і ,,правдиві новини тб" і реальні події не сходяться як вузькі,дюраві штани на широкій дупі.
показать весь комментарий
14.04.2023 18:41 Ответить
Если вы не знаете почему, то вы диб-лы Конч-е.....
показать весь комментарий
14.04.2023 21:00 Ответить
Таке дерьмо як марафон ні одної сикунди не дивився,всі новини в ютубе і інтернеті,а то дерьмо хай дивится зеленський і його бидловая шобла.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:38 Ответить
Тому, що бабла мало. Підкиньте у топку ще 10 млн.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:41 Ответить
а що хтось ще дивиться цей бєнямарафет ?
показать весь комментарий
14.04.2023 23:19 Ответить
А кому він треба?

Його дивились по інерції.

Гівномарафон не просто так гівно.
показать весь комментарий
15.04.2023 01:55 Ответить
Тому що КГ/АМ (креатив гівно/автори мудаки)!
показать весь комментарий
15.04.2023 13:55 Ответить
 
 