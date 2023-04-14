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Россияне ударили авиабомбами по предприятию на приграничье Черниговщины, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Российские захватчики атаковали предприятие на приграничье Черниговщины управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе", - говорится в сообщении.

В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно один работник предприятия ранен.

На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.

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Неужели нельзя ети самолеты подловить как то? С-300 имеет достаточную дальность чтобы сбить рашистский самолет еще до подлета на нужную для сброса бомбы дальность
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14.04.2023 17:09 Ответить
Якщо вірити "злитій" американській інформації та заявам наших посадовців з С-300 вже майже немає чим стріляти. Крім того, ППО намагаються тримати подалі аби їх не знищили, відтак, керовані бомби є дуже серйозною проблемою для прикордонних територій і рашисти цим користуються.
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14.04.2023 17:25 Ответить
Нет, нельзя.

Самолет летит к границе на большой высоте, и сбрасывает бомбу которая по инерции делает упрощенную дугу, летя еще 10 километров до цели.

Даже если ты поставишь С-300 вместо той цели (хотя по хорошему оно должно стоять еще дальше), самолет увидит выпущенную по нему ракету, и просто развернется на ****. Из-за расстояния, ракета просто не успеет догнать самолет до того, как у нее закончится топливо.
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14.04.2023 19:05 Ответить
У нас на жаль недостатньо будь яких ЗРК для захисту наших кордонів!!
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14.04.2023 17:14 Ответить
Ну, бомби ми ж не збиваємо, бо економимо ракети...а люди, то таке
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14.04.2023 17:15 Ответить
Ракети коштують грошей, а життя українців ні. Хоча зелені мародери купили рівно 0 ракет, це все допомога від заходу. Висновки роби сам.
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14.04.2023 18:13 Ответить
А от чому щось не вибухає по той бік так званого ,,кордону",хоч вибачте який на х.р може вже бути кордон під час війни?!.чи в наших керівників мокне в штанях при думці відплати цим виродкам?.вибачте,по новій доктрині нашого керівництва - дуже ,,шанованим" росіянам.хоч на початку війни слово орк було справжньою назвою цієї кін..ї нації.
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14.04.2023 17:36 Ответить
Щось кацапи вже освоїли ці КАБи, ні дня без таких новин. А що ми можемо протиставити, окрім недосяжних F-16, яких у світі до фіга і більше?
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14.04.2023 18:16 Ответить
Асфальт, яйца, телемарафон, обирай чим краще відповідати.
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14.04.2023 18:20 Ответить
 
 