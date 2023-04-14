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Россияне ударили авиабомбами по предприятию на приграничье Черниговщины, - ОК "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики атаковали предприятие на приграничье Черниговщины управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".
"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе", - говорится в сообщении.
В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно один работник предприятия ранен.
На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.
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Самолет летит к границе на большой высоте, и сбрасывает бомбу которая по инерции делает упрощенную дугу, летя еще 10 километров до цели.
Даже если ты поставишь С-300 вместо той цели (хотя по хорошему оно должно стоять еще дальше), самолет увидит выпущенную по нему ракету, и просто развернется на ****. Из-за расстояния, ракета просто не успеет догнать самолет до того, как у нее закончится топливо.