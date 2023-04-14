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жертва (209) Славянск (2502) Кириленко Павел (622)

Число погибших в результате удара по Славянску возросло до 8 человек, еще 21 ранен, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

словянськ

Число погибших в результате ракетного удара по Славянску Донецкой области возросло до 8 человек, раненых - 21.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"По состоянию на данный момент: по жертвам по всем локациям - 21 человек получил ранения и 8 человек погибли. (...) Рядом с домом достали женщину 1946 года рождения", - сказал Кириленко в эфире национального телемарафона в пятницу вечером.

Глава ОВА сообщил, что есть "не менее семи мест попаданий". Кириленко уточнил, что оккупанты выпустили семь ракет С-300.

Точная информация о повреждении уточняется, продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщалось, днем ​​14 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по г. Славянск Донецкой области, в результате чего повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура.

Ранее было известно о 5 погибших, среди них 2-летний ребенок и 15 раненых, среди них 14-летняя девушка.
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14.04.2023 22:03 Ответить
а штепа шо каже , пора їй вже лоб зеленкою мазать
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14.04.2023 22:19 Ответить
Контрнаступление Украины могут отложить до 2024 года

https://haqqin.az/news/280633
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14.04.2023 22:40 Ответить
Відступ від Бахмуту просто знесе Слов'янськ. Практично рашисти вже це роблять. Чому ми хоча б там не контратакуємо, незрозуміло. І вже постає питання - якого #єра?
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15.04.2023 00:32 Ответить
 
 