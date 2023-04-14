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В Донецке расстреляли азербайджанцев, не желавших воевать на стороне России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азербайджан

В оккупированном Донецке российские террористы расстреляли двоих азербайджанцев, которые отказывались воевать на стороне РФ.

Подробности инцидента рассказал находящийся в Украине корреспондент Baku TV Мубариз Асланов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцев. В результате не желавшие идти на войну Шамиль Гасанов и Теймур Джумыев были расстреляны", - отметил он.

Также корреспондент сообщил подробности ситуации на фронте, отметив, что минувшей ночью усилились бои в восточных и южных областях Украины.

"Только за одну ночь российские ВС и "вагнеровцы" предприняли 49 попыток атак на города Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Лиман Донецкой области", - рассказал Асланов.
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Топ комментарии
+48
руZZкій мір це серйозна проблема для ВСІХ країн Європи без вийнятків!
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14.04.2023 22:59
+43
R.I.P.

співчуття рідним

.
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14.04.2023 23:04
+41
Це скоріше нагадування тим хто не хоче стріляти, боїться вибухів, що це не їхня війна. Прийдуть москалі, якщо в них не будуть стріляти, і загребуть всіх. А для тих що поза війною знайдуть кувалду чи коротку автоматну чергу в потилицю
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14.04.2023 23:06
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???
Справа не в мові.
Ви не українець. І в Україні не жили.
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15.04.2023 02:43 Ответить
Шо можу сказать: вали за москальским кораблем, ОК ?
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15.04.2023 08:32 Ответить
Який нафік сепаратистський режим?! Маріонетковий!
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15.04.2023 01:06 Ответить
Питання - а якого хрєна вони ВІСІМ років сиділи в Донецьку?Розраховували,що будуть дешеві кавуни з Херсонщіни возити та "криваве" бабло "колотити". Сама велика проблема української влади,що минулої,що теперішньої - це неспроможність називати речі СВОЇМИ " іменами".Вона чомусь колаборантів та зрадників як почала називати " наші люді в окупаціі" так і продовжує.Яка,для лугандонів окупація,якщо їх звідтіля,наголошую - ВІСІМ РОКІВ, вигнати,в не окуповану,Україну не можливо?Мало того!Ми ще й фінансуємо з бюджету України тих запроданців.Яценюк почав,Гройсман підхопив,Шмигаль продовжує.Вони нам снаряди,бомби та кулі,смерь,руйнування та калітство а ми,у відповідь - пенсіі,чорнобильські,дитячі,інвалідськи.Може досить допомогати рашистам утримувати лугандон та платити ВИВЦЯМ за ВБИВСТВА наших людей?
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15.04.2023 09:09 Ответить
Торгівля кавунами має регулюватись податківцями, а не трибуналом
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15.04.2023 10:35 Ответить
Сто раз печатал с 14 г. А какие там пенсии были на 14---17гг, да запросто средняя 10 тыс гр! Тут такая и не снилась и сегодня! И по 1 списку с 45 и 50 лет на пенсуху уходили и массово--- и шахтеры, коксохим, металлургия, литейка в машиностроении итд! Туда половина пенсфонда по бабла уходит на две области относительно всех остальных. Обратите все внимание--- нигде не выложено было не разу по деньгам сколько и где какая пенсия по регионам, закрытая инфа! Пора все открыть!
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15.04.2023 17:07 Ответить
Дочка двоюродной сестры до 23 лет получала какую то пенсию типа сироты (папашка спивался в Питере) в шахтерске. Вышла замуж, муж от безработицы пошел в дыровскую армию. В
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15.04.2023 23:02 Ответить
Давайте исходить из того, что сегодня в Донецке , за исключением немощных стариков и

инвалидов, которые не могут уехать, остался один биомусор, это их выбор, пусть платят за него.
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15.04.2023 09:18 Ответить
Сепаратиський режим? Ще досі є придурки котрі вірять, що з чотирнадцятого року на сході України воює не кацапляча армія з її найманцями, а якісь мирні шахтарі проти якоїсь там київської хунти.
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15.04.2023 09:50 Ответить
Неправда що вірять, знають правду, але тріпаються про те що їм вигідно в даний момент.
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15.04.2023 11:18 Ответить
Надо быть умнее врага. Ну вы в оккупации, соглашайтесь на все, получите оружие и там увидите на поле боя, в какой момент сможете убрать своих командиров и сослуживцев. Зачем этот героизм в плену? Какой толк от мертвого?
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15.04.2023 10:07 Ответить
Ще не "вкурили" реальність
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15.04.2023 10:39 Ответить
Звичайний рашизм -

поработити людей і послати їх воювати проти якоїсь НАТИ.
в Україні таке почалось одразу після Переяславської анексії, коли українські козаки воювали проти Швеції в Прибалтиці...

Це наука для тих, хто закликає зараз до демобілізації ветеранів -
ваш досвід ви використаєте у складі військ рашистів і помрете за неї, або просто будете вбиті на порозі вашого дому..
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15.04.2023 13:47 Ответить
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