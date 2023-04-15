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Зеленский (16489) военно-гражданская администрация (82)

Зеленский создал девять военно-гражданских администраций в Донецкой области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Владимир Зеленский подписал указ о создании девяти военных администраций в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, 14 апреля, подписал указ №226/2023 об образовании военных администраций населённых пунктов в Донецкой области. Согласно ему создано:

- Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области

– Белозерскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области

- Гродовскую поселковую военную администрацию Покровского района Донецкой области

- Ильиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области

- Криворожскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области

– Новогродовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области

- Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области

- Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области

- Удачненскую поселковую военную администрацию Покровского района Донецкой области

Указ вступает в силу дня опубликования.

Также читайте: Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
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15.04.2023 04:55
+7
кацап уже не шифруется
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15.04.2023 04:54
+6
"Посіємо буряка вдвічі більше,нехай довгоносик подавиться."
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15.04.2023 01:43
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"Посіємо буряка вдвічі більше,нехай довгоносик подавиться."
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15.04.2023 01:43 Ответить
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15.04.2023 06:58 Ответить
Мастак дармоїдів плодити
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15.04.2023 01:48 Ответить
Навіщо так багато? Створив? Чи переназвав?..
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15.04.2023 02:32 Ответить
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15.04.2023 06:30 Ответить
КАК ПИШУТСЯ НОВОСТИ О НАУКЕ

1. Ученый: Мы уничтожили десять процентов раковых клеток в хвосте лабораторной мыши.

2. Газетный заголовок: РАК ИСЦЕЛЁН.

3. Учёный: Мы не исцелили рак, мы просто быстрее движемся к будущему лечению.

4. Газетный заголовок: ОТКРЫТО ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ.

5. Ученый: Ё# твою мать!

6. Газетный заголовок: УЧЕНЫЙ ИЗНАСИЛОВАЛ МАТЬ ЖУРНАЛИСТА.
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15.04.2023 09:41 Ответить
Що це? До чого воно?
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15.04.2023 12:57 Ответить
- ти шо твориш?
-" військово-цивільнi адміністрації"!
- та ти Бог, однако...
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15.04.2023 03:07 Ответить
кацап уже не шифруется
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15.04.2023 04:54 Ответить
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15.04.2023 04:55 Ответить
антиоранжевый фронт
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15.04.2023 05:01 Ответить
Це не фейк? чмошники маленькие, дебильній мир, сс..куны, сборище? Якщо не фейк, то яке ж воно бридке й огидне.
Я б до нього на ту лекцію ніколи б не пішла! Що зміст розмови, що форма (лепоче під свій ніс казнащо). Гидота!

Кому воно може подобатися?? Ще й братья.. Де@іл!
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15.04.2023 05:55 Ответить
А це не стаття,випадково? Він є носієм держтаємниці?Здається,щоб йому було б комфортніше з цимі друзями в лукьяновці.
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15.04.2023 08:21 Ответить
Схоже на прикол. Особливо про запрошення Назара Куколдіци
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15.04.2023 23:54 Ответить
Це шо, найвеличніше на черговий орден "працює"?
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15.04.2023 05:01 Ответить
Воно лише рідке гімно в унітаз може створити. Чмошник
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15.04.2023 08:18 Ответить
Створив. "Творець" сраний. Корупцію і шоблу шпигунів у владі вже створив
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15.04.2023 09:16 Ответить
Сам Творец завидует творцу!
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15.04.2023 09:38 Ответить
Давно так не смеялся. С начала войны. Ну чтож - Наполеон может всё. ХЗ где он был во время войны. Почему на Харьков и на ЗАЭС приехали как на Красную площадь в Москве на парад 9 мая танки и прочее - тоже вопрос в никуда и ни к кому. Эти ***** с Рады слили или продали восток Украины пришельцам. Те кто сейчас на неоккупированных территориях вдруг резко неожиданно стали щирыми украинцами и заговорили на украинском. Забывая о том что на видео недавнем где отрезают голову солдату убиваемый кричит на русском. Значит по раскладам "новых украинцев" получается что оккупированные территории - это всё равно кацапы, ведь они говорят там по русски много? Тогда нечего воевать за эти земли Украине, если сдали на старте Мариуполь и остальное. Сейчас во время войны ещё и языковой вопрос разгоняет Рада и дуроплясы "щiрi украiнцi". Никому не интересно что русскоязычные украинцы погибают за за тех щирых, которые прячутся в Карпатах и пишут с диванов " А ты що, в Бахмутi, кацапе?"
Какая может быть победа, или перемога, *****, когда правительство раздирает свой народ на части по языковому признаку, и давало до войны, и сдаёт сейчас Путину тузы для его кровавой игры?
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15.04.2023 09:42 Ответить
Живу в російськомовному українському місті. Але слово "дякую" є мій пароль, моя приналежність, лагідна українізація мого міста. Десь так
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15.04.2023 10:58 Ответить
 
 