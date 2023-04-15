Зеленский создал девять военно-гражданских администраций в Донецкой области

Владимир Зеленский подписал указ о создании девяти военных администраций в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, 14 апреля, подписал указ №226/2023 об образовании военных администраций населённых пунктов в Донецкой области. Согласно ему создано:

- Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области

– Белозерскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области

- Гродовскую поселковую военную администрацию Покровского района Донецкой области

- Ильиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области

- Криворожскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области

– Новогродовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области

- Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области

- Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области

- Удачненскую поселковую военную администрацию Покровского района Донецкой области

Указ вступает в силу дня опубликования.

Также читайте: Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, - Зеленский. ВИДЕО