Зеленский создал девять военно-гражданских администраций в Донецкой области
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Владимир Зеленский подписал указ о создании девяти военных администраций в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, 14 апреля, подписал указ №226/2023 об образовании военных администраций населённых пунктов в Донецкой области. Согласно ему создано:
- Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
– Белозерскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области
- Гродовскую поселковую военную администрацию Покровского района Донецкой области
- Ильиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Криворожскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области
– Новогродовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области
- Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Удачненскую поселковую военную администрацию Покровского района Донецкой области
Указ вступает в силу дня опубликования.
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1. Ученый: Мы уничтожили десять процентов раковых клеток в хвосте лабораторной мыши.
2. Газетный заголовок: РАК ИСЦЕЛЁН.
3. Учёный: Мы не исцелили рак, мы просто быстрее движемся к будущему лечению.
4. Газетный заголовок: ОТКРЫТО ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ.
5. Ученый: Ё# твою мать!
6. Газетный заголовок: УЧЕНЫЙ ИЗНАСИЛОВАЛ МАТЬ ЖУРНАЛИСТА.
-" військово-цивільнi адміністрації"!
- та ти Бог, однако...
Я б до нього на ту лекцію ніколи б не пішла! Що зміст розмови, що форма (лепоче під свій ніс казнащо). Гидота!
Кому воно може подобатися?? Ще й братья.. Де@іл!
Какая может быть победа, или перемога, *****, когда правительство раздирает свой народ на части по языковому признаку, и давало до войны, и сдаёт сейчас Путину тузы для его кровавой игры?