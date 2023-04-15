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Оккупанты ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Ночью и утром российские захватчики из разных видов вооружения обстреляли Белопольскую, Великописаревскую, Юнаковскую, Зноб-Новгородскую, Новослободскую громады Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По Белополью враг осуществил обстрел из РСЗО "Град", зафиксировано 24 прилета, повреждено помещение одного из предприятий и ранен человек. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Территорию Белопольской громады россияне обстреляли из минометов и САУ.

По Великописаревской громаде враг выпустил 15 мин. Зноб-Новгородская громада была обстреляна с территории РФ из ствольной артиллерии.

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По территории Юнаковской громады враг бил из минометов – 10 прилетов, а также из тяжелой артиллерии – 5 прилетов. 16 мин сбросили россияне на территорию Новослободской громады.
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