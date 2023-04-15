РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6762 посетителя онлайн
Новости Происшествия
9 050 11
наводнение (450) ГСЧС (4480)

В Волынской, Ривненской и Черкасской областях масштабные подтопления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

повінь

Более 10 тыс. 500 га сельхозугодий подтоплено в Волынской, Ровенской и Черкасской областях. В Черниговской и Киевской областях нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Спасатели уже откачали около 10 тыс. куб. воды из 74 домохозяйств.

Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, осуществляющие воздушную разведку подтопленных территорий с применением БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники на Буковине украли 1,3 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, - СБУ. ФОТО

С других регионов в Черниговскую область дополнительно направлено пять болотоходов "Богун" и два плавсредства, информируют в ведомстве.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Стир вже в берегах не поміщається, а нижче за течією на Поліссі то там потоп.
показать весь комментарий
15.04.2023 11:01
+5
а далі розїбашим кацапню і позакопуємо в придорожніх канавах.
показать весь комментарий
15.04.2023 16:06
+4
Є така річка за паребріком.
показать весь комментарий
15.04.2023 11:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стир вже в берегах не поміщається, а нижче за течією на Поліссі то там потоп.
показать весь комментарий
15.04.2023 11:01 Ответить
Є така річка за паребріком.
показать весь комментарий
15.04.2023 11:16 Ответить
А Лука своїм "змагарам" штани гумові не заготовив - не зможуть нас "ат бандер асвабадзіць"
показать весь комментарий
15.04.2023 13:15 Ответить
Приймайте бобрів до ТРО "Північ" !

у якості інженерних батальонів 😂
показать весь комментарий
15.04.2023 13:19 Ответить
Поля всі затопило, трактором не можна заїхати, відразу грузне
показать весь комментарий
15.04.2023 13:01 Ответить
везіть до нас касабів........ два в одному.. самі здогадались?
показать весь комментарий
15.04.2023 13:06 Ответить
міськім громадам прийшов час пиляти бабло
показать весь комментарий
15.04.2023 14:26 Ответить
У нас кожної весни пару уродів крик підіймають, що їх затопило - пару соток (соток, не гектарів!!!!) в кінці грядок, біля річки, причому "припахано" самовільно. І думаєте що? - влада реагує, треба повінь ліквідувати, треба самовільно шлюзи відкрити! Потім літом суша і торфи горять. Оце лише торік послали їх нах*ер, врятували наш Супій, бо війна.
показать весь комментарий
15.04.2023 15:29 Ответить
природа цього року нас захистила з півночі, як буде далі - невідомо
показать весь комментарий
15.04.2023 15:52 Ответить
а далі розїбашим кацапню і позакопуємо в придорожніх канавах.
показать весь комментарий
15.04.2023 16:06 Ответить
Не був би українцем, якби навіть в поганому не знайшов позитив
показать весь комментарий
15.04.2023 16:50 Ответить
 
 