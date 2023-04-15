В городской застройке Бахмута происходят беспрецедентные кровавые бои, - Череватый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Непосредственно в городской застройке Бахмута сейчас проходят беспрецедентные кровавые бои.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня непосредственно в городской застройке Бахмута происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в кровавых жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность врага, выбивать его силу и моральный дух. И ежесуточно с каждым уголком этого города они это успешно делают, стремясь максимально нанести урон врагу", - сказал Череватый в эфире общенационального марафона в субботу.
По его данным, за эти сутки враг нанес под Бахмутом 158 ударов ракетными войсками, артиллерией и РСЗО.
"Произошло 17 боестолкновений, 80 оккупантов уничтожено, 100 раненых также уничтожены 4 полевых склада врага", - сказал он.
Как отметил Череватый, следующее направление по интенсивности - это Лиманско-Купянское. Этот участок – лидер по обстрелам.
"За сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции разными калибрами и системами огня. Произошло несколько боевых столкновений, 12 оккупантов уничтожены, 44 ранены. Там же за эти сутки были уничтожены их новейший танк Т-90 и боевые машины пехоты, а также артиллерийский тягач".
"Бахмут стал точкой бесславия для российских войск", - подытожил Череватый. При таких огромных усилиях не взять районный центр в течение 9 месяцев - это "позор, который им не удастся смыть никогда".
Пожалуйста, подождите...
Кацапи йдуть на смерть тому, що вони раби. Раб не може не підкоритися наказу хазяїна - Прігожина або *****.
мене от дивує з яких це пір Бахмут став "неприступне місто-фортеця", Авдіївка, то зрозуміло, ешелонована оборона, яку будували роками, а Бахмут - звичайне місто, нашим бійцям там не набагато легше ніж кацапам
якщо кацапи вийдуть на околиці то "утриманння" вже буде зовсім не на користь ЗСУ
Александр Таланов раньше был зарегистрирован по адресу: улица Смольная, дом 23 корпус 1. Это старый пятиэтажный дом на севере Москвы. Согласно утечкам данных о недвижимости, здесь же жил Виктор Александрович Таланов, которому сейчас 49 лет. Это сын гендиректора «Русбала».
С 2014 года Таланов-младший - совладелец чешской компании Inflatech, которая поставляет макеты в Украину. По данным самой компании, более трети ракетных систем HIMARS, которые, как утверждается, были уничтожены российскими войсками, на самом деле были надувными приманками.
ганьба - это дать окружить город с трех сторон, взорвать мост (как минимум один) у себя в тылу, ухудшив положение войска в городе, и продолжать лобовые атаки в городе
"Мы за ценой не постоим"
а пока что Вы говорите тезисами дебильного марафона.
Ні, ганьба це напасти на сусідню державу, скоїти 77000 воєнних злочинів і виявитися слабаками.
⚠️Це не околиці Марфопіля. Просимо з обережністю ставитись до інформації, яка поширюється, якою б радісною вона не була
Deep State
Сдафайся!
Сєфодня - пасха
Кажди палучіт гарячі фодка і по яйцу - фот етот дубінка!
1. Уже під час війни в 2014-му президентом стає Петро Порошенко, а секретарем РНБО попередній в/о президента Турчинов. Обоє організовують оборону й розбудовують армію й оборонну промисловість.
2. Порошенко й Турчинов разом з командою (Пашинський, Гладковський та інші) започатковують амбітну ракетну програму, до якої входять надефективні комплекси "Нептун", "Грім", інші. Також відроджують виробництво снарядів і ряду інших важливих озброєнь. Перекуповують і навіть викрадають у ворога необхідну техніку...
3. До влади приходить Зеленський, який заявляє, що "нада просто пєрєстать стрєлять, сєсть посєрьодкє й поглядєть друг дружкє в глаза". Він різко скорочує армію, звільняє та арештовує найкращих управлінців міноборони, ВПК й бойових командирів. Заглянувши в очі пуйлу в Парижі розширює репресій проти армійців і дискредитує та знекровлює армію. Руйнує оборонку. Тих, хто її піднімав, під аплодисменти пуйла пробує засудити або обливає брутальними звинуваченнями. Здає рашистам дані про тих, хто нам з рашки таємно перепродував клістрони для ППО чи обладнання до танків.
4. Під солодкі співи про "шашлички на майскіє" й "росіяни також люди, тому вони не нападуть" відводить війська з напрямків майбутнього вторгнення, про які його детально попереджали, фактично, готує країну до здачі ворогу.
5. ******** тотальна й кривава війна. Але щось пішло не так - армія і ЗСУ самоорганізувалися та відбили перші атаки й уже понад рік утримують оборону. Оборонна промисловість, дивом зберігши залишки потужностей і технологій, таки спромоглася врятувати єдину САУ Богданна (знамениті 155-ий калібр!), якою громлять ворога на Зміїному, ще ряд напрацювань та експериментальних зразків, зокрема "Нептунів".
6. Влада Зеленського віддає наказ знищити єдину "Богданну", чого не виконали, за врятовані "Стугни" пробує посадити в тюрму С.Пашинського й Т.Чорновол, за якісні й недорогі бронежилети арештовує Марченка, за український "москітний флот" садить генерала Павловського, за порятунок Києва відкриває провадження проти Кривоноса, ще на 3 тисячіоборонців відкривають провадження, бо посміли захищати свої міста.
7. Раптово ми дізнаємося, що дві експериментальні ракети "Нептун" топлять непотоплюваний крейсер "москва", єдина чудом урятована від Зеленського "Богданна" вибиває ворога із Зміїного, вивезені за години до знищення цехів КБ "Промінь" Стугни рятують Київ від танкових колон ворога...
8. Команда Зеленського замовляє в групи продажних журнашлюшок (Базік, як тобі вчорашнє свято - поперек горла не стало?) і керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута дискредитацію озброєнь, створених при Порошенкові, а саме "Богданни" й "Нептунів". Медіашлюшки за гроші, а Чмут попрацював повією за право безперешкодно продовжувати займатися волонтерською діяльністю й не попасти під суд - Зеленський за допомогу армії судить і садить!
9. Пройшов рік. Зеленський оголошує день тріумфального залпу "Нептунів", які до того дискредитував, державним святом - днем працівників оборонно-промислового комплексу, якому завдав смертельних ударів. Про те, що цих ракет мали бути в нас уже сотні, якби не він же сам, а чф рф боявся б із Новоросійська висунутися - мовчок. Чмуту наказали тепер свої колишні тези засунути кудись, а всім велено хвалити "великого полководця, який сотворив такі найкращі в світі озброєння й виграв у війні", ну, ще не зовсім виграв. На його честь оголошується свято.
10. Вдячне насєлєніє кричить: "Урррра!" і шпурляє в небо чепчики й залишки здорового глузду... Порошенко тим часом уже на мільярди закуповує й передає військовим техніку й обладнання, гроші на яке розкрали в міноборони, кабміні та зеленій опі.
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До речі, коли Зеленський у лютому 2022 року готував Україну до... Нехай майбутні прокурори розбираються, до чого він її готував. Але тоді ж він так само створив свято якогось єднання. Зрадників з колаборантами? Чи може безвідповідальних виборців із продажною владою?
Це все навіть не смішно, а мерзенно. Пригадую, була колись якась совєтська комедія, де гротескний король-диктатор, коли в чомусь осоромлювався, то оголошував свято чи вводив новий орден. А ще Зеленський у житті все більше нагадує отой брутально гидкий та карикатурний образ, який він ліпив проти Ющенка...
Тут два скріни для ілюстрації та опубліковане О.Турчиновим відео саме того залпу, яким потопили крейсер "мацква" 13 квітня 2022 року.
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Й подруге з вікоитого дступу .. На півдні орки перед Мелитополем збудували три (№ !!!) лінії оборонних споруд понад 170 км кожна. ВСУ тримає Бахмут декілька місяців й нам кажуть: неможна здавати бо відкриється шлях на сЛов'янськ -Краматорськ.
ТО ж питання до найвеличнішого найверхівнішого говнокомандуючого : за ці півроку ..щоб захистити Слов'янськ -Краматорск скільки збудовано ліній оборони , на випадок , якщо з Бахмуту ВСУ мусять відійти...бо там вже навіть каменюк скоро не залишиться?
Як підготували нові лінії .... як на Півдні до 24 лютого ?
Уйла №2Боневтiка. Орки - утилизируют непотрiб (хз как это на русском будет), им наоборот это на руку, а у нас там гибнет фертильный цвет нации.
Тарана дуже чекають родичі Захисників, щоб щиро віддячити за невиконаний ДОЗ чи зраду!!!
Чекають з нетерпінням!!