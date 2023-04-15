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Азовсталь (354) Андрющенко Петр (526)

Оккупанты отдали на разграбление "Азовсталь", – Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Российские захватчики создали откровенную финансовую прокладку-пустышку, чтобы разграбить завод "Азовсталь".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне объявили, что "Азовсталь" переходит под руководство "Корпорация развития Добасса" (КРД)… Если сжато, то все свидетельствует о том, что "Азовсталь" отдали на откуп и разграбление... Для этого создали откровенную финансовую прокладку-пустышку", - говорится в сообщении.

Как отметил Андрющенко, поиск по новостям выдает, что КРД – специально созданная в прошлом году корпорация крупного и среднего бизнеса России якобы для улучшения жизни в "ДНР".

Однако, сообщил он, если продолжить искать дальше, то можно найти сайт КРД, на котором заполнена только одна страница, есть только контактные телефоны. Также Андрющенко рассказал, что поиск по телефону показал, что за ним числится не какая-то там Корпорация Донбасса, а вполне российское отделение аудиторской конторы, а еще – инженерное агентство АСД-проект.

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"И еще, все ведет в Санкт-Петербург. При этом период регистрации КРД совпадает с периодом захода Беглова в Мариуполь", - пишет Андрющенко.

Советник городского головы подчеркнул, что все громкие заявления о нереальных "инвестпарках на Азовстале" ожидаемо оказались просто мародерством металлолома тотального масштаба для частного кармана руководства России.
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Топ комментарии
+9
А что кто то думал что рашисты пришли в Украину строить заводы и давать людям работу и жилье? Орда рашистов пришла в Украину только с одной целью- все разграбить и разрушить, женщин и детей изнасиловать и забрать в рабство, а мужиков или убить или забрать в свою армию для дальнейших войн. А потом опять показывать на Украину пальцем и говорить *вычтохотитекакнаукраине*.
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15.04.2023 14:21
+4
А кацапский недонарод на это молча будет смотреть. Они с этого не получат ничего, заработают только пара десятков человек, кто спокойно свалит на Лазурный берег и будет там жить в роскоши. А платить за все будет кацапский народец из своих денег и платить очень много, огромные суммы денег. Десятки лет выплат репараций и здесь не актуален пример Германии после войны или же того же Оркостана после 91-го года. Тогда им давали любые технологии, свои предприятия, демократию и хорошее управление. А теперь уже все, ни одна из фирм не пойдет на Оркостан в любых условиях в будущие 50 лет. Все их сложнодобываемые ресурсы так и будут лежать в земле, они не арабы, где пробурил песок и качаешь нефть. Китайцы презирают орков как народ, для них они ленивые алкоголики, варвары с молоком животных на губах, не держащие своего слова и ворующие даже у самих себя. Когда китайцы их захватят, то уничтожат русаков как нацию в кратчайшие сроки.
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15.04.2023 14:02
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А кацапский недонарод на это молча будет смотреть. Они с этого не получат ничего, заработают только пара десятков человек, кто спокойно свалит на Лазурный берег и будет там жить в роскоши. А платить за все будет кацапский народец из своих денег и платить очень много, огромные суммы денег. Десятки лет выплат репараций и здесь не актуален пример Германии после войны или же того же Оркостана после 91-го года. Тогда им давали любые технологии, свои предприятия, демократию и хорошее управление. А теперь уже все, ни одна из фирм не пойдет на Оркостан в любых условиях в будущие 50 лет. Все их сложнодобываемые ресурсы так и будут лежать в земле, они не арабы, где пробурил песок и качаешь нефть. Китайцы презирают орков как народ, для них они ленивые алкоголики, варвары с молоком животных на губах, не держащие своего слова и ворующие даже у самих себя. Когда китайцы их захватят, то уничтожат русаков как нацию в кратчайшие сроки.
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15.04.2023 14:02 Ответить
А что кто то думал что рашисты пришли в Украину строить заводы и давать людям работу и жилье? Орда рашистов пришла в Украину только с одной целью- все разграбить и разрушить, женщин и детей изнасиловать и забрать в рабство, а мужиков или убить или забрать в свою армию для дальнейших войн. А потом опять показывать на Украину пальцем и говорить *вычтохотитекакнаукраине*.
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15.04.2023 14:21 Ответить
Це споконвічна стратегія московитів так вони розширювалися ,для тих хто хоч трохи знає історію це не новина,але як виявилося переважна більшість українців цього не знає.
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15.04.2023 14:26 Ответить
Шойгу "забрав хліб" у Пригожина. В армію РФ почали мобілізувати в'язнів
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15.04.2023 14:21 Ответить
Рік вичікували -- тепер на розпил -- мабуть чують шо ше недовго ім хазяинувати .
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15.04.2023 14:23 Ответить
не допомогли значить Залужному обійми з ОП, з ​​Тищенками, Єрмаками та всіма хто захоче, його мовчання та кивання гривою на корупцію Резнікова - призначили бідолаху відповідальним цапом.

І так, до вторгнення Залужний вже був у складі РНБО - притензій з його боку не було

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15.04.2023 14:35 Ответить
Вас хтось вводить в оману. Припущення ,що порядність совість чи розум мають бути в уряду , президента, мінстра оборони, премєра чи в нардепів помилкове. Красти та брехати - це суто наші компетенції.
Потрібно памятати , що будь які вистави циркових клоунів та фріків є платні. Оскільки народ купив квиточки на виставу в 2019 - тепер мусить дивится до кінця.
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15.04.2023 14:59 Ответить
Застаріла новина. Окупанти начолі з Кравчуком і Кучмою ще у 1991 році віддали Азовсталь на розграбування.
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15.04.2023 14:59 Ответить
Они с первого дня начали вывозить метал.
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15.04.2023 15:04 Ответить
(КРД)…Якщо стисло, (Куйловики Рашистські Донбасу)
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15.04.2023 15:51 Ответить
Значить скоро будуть драпать
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15.04.2023 16:21 Ответить
Там два комбината. И им сразу хана настала после бомбардировок. Рельсы давали прибыль. Но технологии старые, типа мартены, затратно! Все с ноля, это лярды зелени, никто не даст, да и потом выходить на занятый рынок мировой, пустое дело. Там все схвачено. Тот город умер. И порт особо не нужен теперь. В Бердянске чуть иначе с портом. Ещё можно возродить. Убили кацапы--- юг Азова. Мало кто вернётся, негде жить и работать.
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15.04.2023 16:42 Ответить
В майбутньому , все розчистити , та створити бази НАТО .
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15.04.2023 17:56 Ответить
Тему чуть знать надо. Очень и давно просится это в Очакове и Измаиле. И рембаза в Николаеве. Да все просрано. А там лужа--- простора нет.
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15.04.2023 18:52 Ответить
кацапское недонаселение мариуполя
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15.04.2023 18:02 Ответить
Ахметка дуже засмучений, товкав собі метал на Захід по дешевці, рабсилу тут дешеву мав, гроші звичайно в офшори, а тут прийшли любі для нього кацапи, і все ці схеми зруйнували. Ну як це можна зрозуміти?
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15.04.2023 21:17 Ответить
 
 